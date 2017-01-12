12 января 2017 г., 16:40

Южно-сахалинцы узнают подробности жилищных программ в доме культуры железнодорожников

Специалисты управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска проведут примем не в управлении, а в доме культуры железнодорожников по улице Вокзальная, 55. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих получить консультации по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

Консультации будут проходить два дня в неделю в актовом зале дома культуры. По средам с 15:00 для следующих категорий граждан:

- гражданин (семья), состоящий(ая) на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий;

- инвалид, гражданин (семья), имеющий(ая) ребенка-инвалида (детей-инвалидов);

- молодой ученый;

- работник бюджетной сферы, в том числе государственный (гражданский, муниципальный) служащий органов власти Сахалинской области, органов местного самоуправления;

- многодетная семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет;

- ветеран боевых действий.

По четвергам с 15:00 на прием ждут молодые семьи (в том числе неполные, состоящие из родителя и одного и более детей) и молодых специалистов.

Ознакомиться с информацией о реализации на территории города Южно-Сахалинска жилищных программ, новостями, объявлениями по этой теме, а также с памяткой по участию в строительстве жилья можно на страничке управления жилищной политики официального сайта администрации города (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/781). Там же размещена необходимая контактная информация.