Сахалинская область оказалась в антилидерах Дальнего Востока по скорости роста цен на продукты

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В Сахалинской области в 2016 году предстояло обеспечить жильем 258 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделили достаточно денег и бюджета региона. Однако, как выяснили областные прокуроры, не смотря на это, уполномоченные органы власти и органы местного самоуправления допустили ряд нарушений прав детей-сирот при обеспечении их жилыми помещениями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
В Сахалинской области в 2016 году зафиксирован один самых низких темпов роста цен в Дальневосточном федеральном округе. На их стабилизацию во многом повлияли ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в островном агро-промышленном комплексе, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение форматов социально-ориентированной торговли, фирменной торговой сети товаропроизводителей, развитие мобильной торговли и охват ею удалённых населённых пунктов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области.
Специалисты управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска проведут примем не в управлении, а в доме культуры железнодорожников по улице Вокзальная, 55. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих получить консультации по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
На Сахалин прилетела делегация Федерация сумо Хоккайдо. В ее составе тренер Хираками Осаму и девять юных спортсменов в возрасте от 9 до 15 лет. В течение двух дней они проведут несколько мастер-классов и совместных тренировок в спортивной школе самбо и дзюдо, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
Сегодня селе Троицкое Анивского района в 49-й раз стартовали чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». На торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовала представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Наталья Яблочникова. Она поздравила участников с началом лыжного сезона, а поскольку состязания являются отборочным туром на зональные старты, пожелала ребятам показать все свое мастерство и приложить максимум сил, чтобы получить заветные путевки на дальневосточный этап. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Вчера вечером двое злоумышленников в масках и с топором проникли на территорию частного дома, расположенного по улице Юбилейная села Красная Тымь Тымоского района. В этот момент находившаяся на веранде хозяйка дома увидела налетчиков, которые стали ей угрожать и требовать у нее деньги. Чем закончилось нападение ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
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Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области в этом году продолжит принимать сообщения на Whatsapp. Эта услуга появилась в 2016 году. За время работы ей воспользовались 450 человек, сообщили ТИА «Острова» в министерстве.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Чехов-центр завел официальные аккаунты в популярных мессенджерах WhatsApp и Viber. Чтобы присоединиться к ним, достаточно добавить телефон +7 (929) 444-99-33 в список контактов. О нововведении ТИА «Острова» рассказали в театре.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 12 и 13 января на территории Александровск–Сахалинского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В парке авиакомпания «Аврора» появилось еще одно воздушное судно. Bombardier Q400 приобретен за счет областного бюджета. Сейчас лайнер находится на таможенном оформлении. Это уже второй самолет, приобретенный в рамках программы развития парка воздушных судов, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, вечером 11 января и ночью 12 января в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском и Тымовском районах прогнозируется сильный снег (7-19 мм, местами 20 мм и более), сильная метель с видимостью менее 500 метров при ветре 22-27 м/с. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В Москве состоялось итоговое совещание Российской федерации черлидинга. На нем собрались представители всех регионов страны. Основной темой стало подведение итогов работы за 2016 год. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Красноярске завершилась групповая стадия второго этапа первенства России Сибирь-Дальний Восток, по результатам которой определились по три сильнейших команды в каждой подгруппе. Команда «Сахалинские акулы 2006» в своей подгруппе заняла первое место, сообщили ТИА «Острова» в спортивном клубе «Арена».
Прокуратура Сахалинской области организовала проверку в связи с произошедшим в Макаровском районе массовым дорожно-транспортным происшествием. Прокурору Южно-Сахалинска, поронайскому городскому прокурору и прокурору Макаровского района поручено проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правовых норм при перевозках организациями, чьи автомобили стали участниками ДТП. ОБ этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
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В Южно-Сахалинске начался прием заявок на участие в муниципальном этапе фестиваля-конкурса художественного слова и патриотической песни «Виктория». Мероприятие пройдет 27 января во Дворце детского (юношеского) творчества. Соревнование организовано для школ Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
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В Сахалинской области в 2016 году зафиксирован один самых низких темпов роста цен в Дальневосточном федеральном округе. На их стабилизацию во многом повлияли ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в островном агро-промышленном комплексе, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение форматов социально-ориентированной торговли, фирменной торговой сети товаропроизводителей, развитие мобильной торговли и охват ею удалённых населённых пунктов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области.
В регионе по итогам 11 месяцев 2016 года отмечается один из самых низких в разрезе регионов Дальневосточного федерального округа индекс потребительских цен на продовольственные товары - 103,75 %. Для сравнения: в среднем по ДФО - 104,05 %, в России - 103,97 %. Аналогичная ситуация ожидается и по итогам 2016 года. По росту цен на социально значимые продовольственные товары Сахалинская область занимает одну из самых низких позиций в ноябрьском рейтинге среди 85 субъектов России - 68 место к ноябрю 2015 года. Для сравнения Магаданская область - на седьмом месте, Камчатка - на девятом месте, Приморский и Хабаровский края - на 26 и 34 строчках соответственно, Чукотка - на 41 позиции, Республика Саха (Якутия) - на 47 месте.
По официальным статистическим данным, в Сахалинской области в сравнении с субъектами ДФО самые дешёвые рыба мороженая неразделанная, рыба разделанная лососевых пород, куры охлажденные и мороженые. Кроме того, на Сахалине одни из самых низких цен на свинину и говядину бескостную, окорочка куриные, молоко пастеризованное 2,5-3,2 % жирности, кисломолочные продукты, хлеб ржаной, гречневую крупу, капусту, морковь. Средняя ценовая позиция в группе социально значимого продовольствия в регионе по баранине, жирному творогу, рису, манной крупе, картофелю, луку репчатому, свекле, огурцам, помидорам, яблокам.
Официальные статистические данные о средних потребительских ценах на основные социально значимые продовольственные товары в ноябре 2016 года в разрезе регионов ДФО ( 1 место - самые дорогие продукты, 9 место - самые дешевые)
ДФО
Рейтинг Сахалинской области
Сахалинская область
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ
Рыба охлажд. и морожен. разделанная лосо-х пород, кг
241,89
9
151,29
315,08
206,81
325,74
235,71
185,02
172,97
397,23
175,14
Рыба мороженая неразделанная, кг
126,29
9
87,11
180,99
163,06
120,94
120,46
114,09
110,61
104,77
172,39
Куры, кг
183,08
9
168
199,42
198,58
171,31
180,14
182,23
198,21
168
261,53
Свинина бескостная, кг
422,09
8
389,64
398,36
479,11
435,08
409,08
374,97
450,91
400,87
557,09
Говядина бескостная, кг
498,48
7
482,45
498,39
660,15
515,59
507,41
455,14
503,51
439,96
586,67
Молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
70,96
7
59,93
77,35
78,84
83,53
66,65
54,66
103,73
68,22
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки кг
70,33
7
70,69
71,07
71,56
74,2
75,22
51,97
85,27
61,35
100,73
Окорочка куриные, кг
191,95
6
189,53
188,01
200,31
180,24
206,51
192,54
182,93
191,34
240,64
Рыба мороженная разделанная (кроме лос-х), кг
141,69
6
139,41
164,14
123,58
151,82
144,34
129,89
125,68
147,13
397,23
Кисломолочные продукты, кг
90,41
6
89,26
136,57
212,95
89,92
75,82
61,35
117,21
85,18
141,92
Крупа гречневая, кг
100,91
6
99,44
113,89
102,1
104,14
98,18
92,72
120,27
90,97
134,3
Капуста свежая, кг
35,34
6
29,66
52,77
49,53
31,56
27,25
24,67
52,54
25,78
178,96
Морковь, кг
55,94
6
48,23
88,98
76,09
47,4
47,48
49,1
74,46
44,42
211,62
Творог жирный, кг
372,67
5
369,06
424,35
453,68
349,04
353,66
335,31
480,78
344,43
546,01
Рис шлифованный, кг
76,78
5
79,42
76,5
64,43
82,63
80,91
60,7
81,16
58,27
121,59
Крупа манная, кг
61,12
5
58,98
58,27
70,28
62,96
67,29
42,63
54,69
50,15
106,55
Картофель, кг
42,39
5
41,54
53,88
58,63
37,44
32,62
29,98
64,81
31,95
98,29
Лук репчатый, кг
40,13
5
38,97
53,37
54,74
31,27
31,6
32,22
59,73
31,94
130,44
Свёкла столовая, кг
42,43
5
40,94
71,00
55,27
31,6
33,01
39,71
58,09
34,45
207,71
Огурцы свежие, кг
156,44
5
198,17
236,9
269,45
140,66
130,9
135,78
352,41
133,28
313,97
Яблоки, кг
149,22
5
165,18
186,41
205,46
129,87
125,58
122,57
223,98
120,81
312,34
Масло подсолнечное, кг
128,14
4
128,61
138,32
132,23
127,84
124,68
122,18
123,3
111,43
152,51
Яйца куриные, 10 шт.
80,26
4
86,39
86,9
99,52
77,75
75,43
68,79
95,49
72,01
157,54
Говядина на кости, кг
406,4
4
423,27
424,1
547,45
376,53
412,84
352,91
400,36
367,34
592,06
Свинина на кости, кг
336,18
4
343,00
359,06
409,22
324,88
314,45
336,54
338,98
313,96
504,22
Позитивный эффект на стабилизацию ситуации на потребительском рынке островного региона оказало увеличение проводимых ярмарок как в областном центре, так и в муниципальных образованиях. Количество их участников постоянно растёт, что свидетельствует о востребованности данного формата. Здесь в среднем на 15-30 % цены доступнее по сравнению с обыкновенной розницей.
Также развитию ценовой конкуренции на рынке продовольствия способствовала реализация в регионе государственной программы «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы». За счет реализации мероприятий госпрограммы удалось сдержать необоснованный рост цен на отдельные продовольственные товары, производимые в регионе, а на отдельные виды продовольствия снизить цены.
Так, например, при уровне инфляции в 2012 году в размере 5,95 %, хлеб «черный» подорожал на 13,67 %, «белый» - на 7,5 %, в последующих годах, с началом реализации программных мероприятий, рост цен на хлеб формовой не превышал уровня инфляции, и даже напротив, был значительно ниже.
Соотношение в Сахалинской области уровня инфляции и индексов потребительских цен на хлеб формовой в 2012-2016 годах
Показатель
Декабрь в % к декабрю предыдущего года
Ноябрь 2016 года к декабрю 2015 года, %
2012 года
2013 года
2014 года
2015 года
2016 года
Инфляция
5,95
6,51
8,58
10,64
4,16
Индекс потребительских цен:
хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг
113,67
103,13
103,44
103,61
101,02
хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг
107,5
103,98
102,88
98,9
103,03
Существенно удалось снизить цены на свинину регионального производителя. Так, если взять цены в среднем по товаропроизводителям всей области то за год свинина на кости в собственной сети предприятий подешевела на 18 %, ее продажная цена составила 373,8 руб/кг, против 456,3 руб/кг в 2015 году. Свинина в полутушах или фермерского разруба, непосредственно от промышленного производителя, реализуется в среднем по цене 251,5 руб/кг.
Практически неизменна цена на молоко пастеризованное региональных производителей в фирменной торговой сети, средняя цена на которое с учетом производителей всех районов области, включая северные территории, где себестоимость продукции выше, составила на конец года 52,9 руб/кг, против 52,3 руб/литр в конце 2015 года. При этом необходимо отметить, что только оптово-отпускная цена на завозное в регион молоко, без торговой наценки розницы, составляет 61,36 руб/литр, ценовая разница существенна - 8,5 руб/литр.
По сравнению с 2015 годом отмечается снижение цен на овощную продукцию. Так, картофель в сети местных сельхозтоваропроизводителей в среднем в декабре 2016 года реализовывался по цене 31 руб./кг, против 37,9 руб./кг в декабре 2015 года, капуста стала дешевле на 15,1 руб./кг, ее цена составила 20,7 руб./кг, морковь подешевела на 5,6 руб./кг, ее продавали по 32,5 руб./кг. Ввод новых мощностей тепличных комплексов «Совхоза «Тепличный» и «Красногорская заимка» позволило снизить цену на овощную продукцию закрытого грунта. Так, к примеру, если средняя цена огурцов в декабре 2015 года составляла 220 руб./кг, то в декабре 2016 года цена снизилась до 195 руб./кг. Возможно, снижение цены может показаться не существенным, но при этом в данном случае можно говорить, что на сумму 220 рублей в 2015 году можно было приобрести 1 кг огурцов, а в конце 2016 года та же сумма позволила приобрести 1 кг огурцов и 1 кг картофеля. Относительно начала текущего года необходимо отметить, что цена огурцов в сети производителей значительно снизилась и составила в среднем 110 руб./кг против 213 руб./кг в январе 2016 года.
По данным министерства, запасы основных видов продовольствия (мука пшеничная, мясная продукция, сахар-песок, крупы, соль пищевая, чай чёрный байховый, рис, масло сливочное, масло растительное, макаронные изделия) в сегменте оптового рынка Сахалинской области составляют от 20 до 80 дней в зависимости от товарной номенклатуры. Запасов муки на хлебопекарных предприятиях хватит для бесперебойной работы в течение от 1 до 3,5 месяца. Дефицита не наблюдается ни по одной группе товаров.
Официальные статистические данные о потребительских ценах на основные группы продовольственных товаров, производимых в Сахалинской области
Наименование товара
Рубли
Ноябрь 2015 год
Ноябрь 2016 год
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
348,01
343
Свинина бескостная, кг
396,19
389,64
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг
169,07
151,29
Рыба мороженая неразделанная, кг
92,74
87,11
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
58,79
59,93
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг
71,29
70,69
Картофель, кг
46,6
41,54
Капуста белокочанная свежая, кг
39,36
29,66
Лук репчатый, кг
45,45
38,97
Свёкла столовая, кг
50,06
40,94
Морковь, кг
53,14
48,23
В Сахалинской области в 2016 году предстояло обеспечить жильем 258 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделили достаточно денег и бюджета региона. Однако, как выяснили областные прокуроры, не смотря на это, уполномоченные органы власти и органы местного самоуправления допустили ряд нарушений прав детей-сирот при обеспечении их жилыми помещениями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
В Сахалинской области в 2016 году зафиксирован один самых низких темпов роста цен в Дальневосточном федеральном округе. На их стабилизацию во многом повлияли ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в островном агро-промышленном комплексе, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение форматов социально-ориентированной торговли, фирменной торговой сети товаропроизводителей, развитие мобильной торговли и охват ею удалённых населённых пунктов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области.
Специалисты управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска проведут примем не в управлении, а в доме культуры железнодорожников по улице Вокзальная, 55. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих получить консультации по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
На Сахалин прилетела делегация Федерация сумо Хоккайдо. В ее составе тренер Хираками Осаму и девять юных спортсменов в возрасте от 9 до 15 лет. В течение двух дней они проведут несколько мастер-классов и совместных тренировок в спортивной школе самбо и дзюдо, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
Сегодня селе Троицкое Анивского района в 49-й раз стартовали чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». На торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовала представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Наталья Яблочникова. Она поздравила участников с началом лыжного сезона, а поскольку состязания являются отборочным туром на зональные старты, пожелала ребятам показать все свое мастерство и приложить максимум сил, чтобы получить заветные путевки на дальневосточный этап. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Вчера вечером двое злоумышленников в масках и с топором проникли на территорию частного дома, расположенного по улице Юбилейная села Красная Тымь Тымоского района. В этот момент находившаяся на веранде хозяйка дома увидела налетчиков, которые стали ей угрожать и требовать у нее деньги. Чем закончилось нападение ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
В 2017 году торговые ряды местных товаропроизводителей за магазином «Техник» по улице Ленина в Южно-Сахалинске будут работать с 20 января до конца декабря. График работы останется прежним: каждую пятницу с 10.00 до 18.00, по субботам - с 9.00 до 15.00. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в городской администрации.
Городские власти предложили южносахалинцам принять участие в конкурсе социальных проектов «Мы и наш город». Прием заявок на соискание муниципального гранта стартует 13 января. Общая сумма финансирования конкурса в 2017 году составила больше 2,2 миллионов рублей. Предельный размер субсидии на один грант в этом году равен 200 тысячам рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Следователи озвучили версию смертельного ДТП в Макаровском районе
Макаровские полицейские возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Одновременно с этим поронайские следователи начали доследственную проверку в порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса России по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, по факту оказания поронайской центральной больницей услуг, в том числе по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.
Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области в этом году продолжит принимать сообщения на Whatsapp. Эта услуга появилась в 2016 году. За время работы ей воспользовались 450 человек, сообщили ТИА «Острова» в министерстве.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Чехов-центр завел официальные аккаунты в популярных мессенджерах WhatsApp и Viber. Чтобы присоединиться к ним, достаточно добавить телефон +7 (929) 444-99-33 в список контактов. О нововведении ТИА «Острова» рассказали в театре.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 12 и 13 января на территории Александровск–Сахалинского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В парке авиакомпания «Аврора» появилось еще одно воздушное судно. Bombardier Q400 приобретен за счет областного бюджета. Сейчас лайнер находится на таможенном оформлении. Это уже второй самолет, приобретенный в рамках программы развития парка воздушных судов, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, вечером 11 января и ночью 12 января в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском и Тымовском районах прогнозируется сильный снег (7-19 мм, местами 20 мм и более), сильная метель с видимостью менее 500 метров при ветре 22-27 м/с. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В Москве состоялось итоговое совещание Российской федерации черлидинга. На нем собрались представители всех регионов страны. Основной темой стало подведение итогов работы за 2016 год. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Красноярске завершилась групповая стадия второго этапа первенства России Сибирь-Дальний Восток, по результатам которой определились по три сильнейших команды в каждой подгруппе. Команда «Сахалинские акулы 2006» в своей подгруппе заняла первое место, сообщили ТИА «Острова» в спортивном клубе «Арена».
Прокуратура Сахалинской области организовала проверку в связи с произошедшим в Макаровском районе массовым дорожно-транспортным происшествием. Прокурору Южно-Сахалинска, поронайскому городскому прокурору и прокурору Макаровского района поручено проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правовых норм при перевозках организациями, чьи автомобили стали участниками ДТП. ОБ этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Губернатор Олег Кожемяко взял под личный контроль расследование причин аварии с автомобилем «скорой помощи». Он выехал в Макаровский район на место крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службы главы региона.
В Южно-Сахалинске начался прием заявок на участие в муниципальном этапе фестиваля-конкурса художественного слова и патриотической песни «Виктория». Мероприятие пройдет 27 января во Дворце детского (юношеского) творчества. Соревнование организовано для школ Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
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