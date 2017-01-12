12 января 2017 г., 17:09

Сахалинская область оказалась в антилидерах Дальнего Востока по скорости роста цен на продукты

В Сахалинской области в 2016 году зафиксирован один самых низких темпов роста цен в Дальневосточном федеральном округе. На их стабилизацию во многом повлияли ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в островном агро-промышленном комплексе, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение форматов социально-ориентированной торговли, фирменной торговой сети товаропроизводителей, развитие мобильной торговли и охват ею удалённых населённых пунктов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области.

В регионе по итогам 11 месяцев 2016 года отмечается один из самых низких в разрезе регионов Дальневосточного федерального округа индекс потребительских цен на продовольственные товары - 103,75 %. Для сравнения: в среднем по ДФО - 104,05 %, в России - 103,97 %. Аналогичная ситуация ожидается и по итогам 2016 года. По росту цен на социально значимые продовольственные товары Сахалинская область занимает одну из самых низких позиций в ноябрьском рейтинге среди 85 субъектов России - 68 место к ноябрю 2015 года. Для сравнения Магаданская область - на седьмом месте, Камчатка - на девятом месте, Приморский и Хабаровский края - на 26 и 34 строчках соответственно, Чукотка - на 41 позиции, Республика Саха (Якутия) - на 47 месте.

По официальным статистическим данным, в Сахалинской области в сравнении с субъектами ДФО самые дешёвые рыба мороженая неразделанная, рыба разделанная лососевых пород, куры охлажденные и мороженые. Кроме того, на Сахалине одни из самых низких цен на свинину и говядину бескостную, окорочка куриные, молоко пастеризованное 2,5-3,2 % жирности, кисломолочные продукты, хлеб ржаной, гречневую крупу, капусту, морковь. Средняя ценовая позиция в группе социально значимого продовольствия в регионе по баранине, жирному творогу, рису, манной крупе, картофелю, луку репчатому, свекле, огурцам, помидорам, яблокам.

Официальные статистические данные о средних потребительских ценах на основные социально значимые продовольственные товары в ноябре 2016 года в разрезе регионов ДФО ( 1 место - самые дорогие продукты, 9 место - самые дешевые) ДФО Рейтинг Сахалинской области Сахалинская область Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейская автономная область Чукотский автономный округ Рыба охлажд. и морожен. разделанная лосо-х пород, кг 241,89 9 151,29 315,08 206,81 325,74 235,71 185,02 172,97 397,23 175,14 Рыба мороженая неразделанная, кг 126,29 9 87,11 180,99 163,06 120,94 120,46 114,09 110,61 104,77 172,39 Куры, кг 183,08 9 168 199,42 198,58 171,31 180,14 182,23 198,21 168 261,53 Свинина бескостная, кг 422,09 8 389,64 398,36 479,11 435,08 409,08 374,97 450,91 400,87 557,09 Говядина бескостная, кг 498,48 7 482,45 498,39 660,15 515,59 507,41 455,14 503,51 439,96 586,67 Молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 70,96 7 59,93 77,35 78,84 83,53 66,65 54,66 103,73 68,22 Хлеб из ржаной муки и из смеси муки кг 70,33 7 70,69 71,07 71,56 74,2 75,22 51,97 85,27 61,35 100,73 Окорочка куриные, кг 191,95 6 189,53 188,01 200,31 180,24 206,51 192,54 182,93 191,34 240,64 Рыба мороженная разделанная (кроме лос-х), кг 141,69 6 139,41 164,14 123,58 151,82 144,34 129,89 125,68 147,13 397,23 Кисломолочные продукты, кг 90,41 6 89,26 136,57 212,95 89,92 75,82 61,35 117,21 85,18 141,92 Крупа гречневая, кг 100,91 6 99,44 113,89 102,1 104,14 98,18 92,72 120,27 90,97 134,3 Капуста свежая, кг 35,34 6 29,66 52,77 49,53 31,56 27,25 24,67 52,54 25,78 178,96 Морковь, кг 55,94 6 48,23 88,98 76,09 47,4 47,48 49,1 74,46 44,42 211,62 Творог жирный, кг 372,67 5 369,06 424,35 453,68 349,04 353,66 335,31 480,78 344,43 546,01 Рис шлифованный, кг 76,78 5 79,42 76,5 64,43 82,63 80,91 60,7 81,16 58,27 121,59 Крупа манная, кг 61,12 5 58,98 58,27 70,28 62,96 67,29 42,63 54,69 50,15 106,55 Картофель, кг 42,39 5 41,54 53,88 58,63 37,44 32,62 29,98 64,81 31,95 98,29 Лук репчатый, кг 40,13 5 38,97 53,37 54,74 31,27 31,6 32,22 59,73 31,94 130,44 Свёкла столовая, кг 42,43 5 40,94 71,00 55,27 31,6 33,01 39,71 58,09 34,45 207,71 Огурцы свежие, кг 156,44 5 198,17 236,9 269,45 140,66 130,9 135,78 352,41 133,28 313,97 Яблоки, кг 149,22 5 165,18 186,41 205,46 129,87 125,58 122,57 223,98 120,81 312,34 Масло подсолнечное, кг 128,14 4 128,61 138,32 132,23 127,84 124,68 122,18 123,3 111,43 152,51 Яйца куриные, 10 шт. 80,26 4 86,39 86,9 99,52 77,75 75,43 68,79 95,49 72,01 157,54 Говядина на кости, кг 406,4 4 423,27 424,1 547,45 376,53 412,84 352,91 400,36 367,34 592,06 Свинина на кости, кг 336,18 4 343,00 359,06 409,22 324,88 314,45 336,54 338,98 313,96 504,22

Позитивный эффект на стабилизацию ситуации на потребительском рынке островного региона оказало увеличение проводимых ярмарок как в областном центре, так и в муниципальных образованиях. Количество их участников постоянно растёт, что свидетельствует о востребованности данного формата. Здесь в среднем на 15-30 % цены доступнее по сравнению с обыкновенной розницей.

Также развитию ценовой конкуренции на рынке продовольствия способствовала реализация в регионе государственной программы «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы». За счет реализации мероприятий госпрограммы удалось сдержать необоснованный рост цен на отдельные продовольственные товары, производимые в регионе, а на отдельные виды продовольствия снизить цены.

Так, например, при уровне инфляции в 2012 году в размере 5,95 %, хлеб «черный» подорожал на 13,67 %, «белый» - на 7,5 %, в последующих годах, с началом реализации программных мероприятий, рост цен на хлеб формовой не превышал уровня инфляции, и даже напротив, был значительно ниже.

Соотношение в Сахалинской области уровня инфляции и индексов потребительских цен на хлеб формовой в 2012-2016 годах Показатель Декабрь в % к декабрю предыдущего года Ноябрь 2016 года к декабрю 2015 года, % 2012 года 2013 года 2014 года 2015 года 2016 года Инфляция 5,95 6,51 8,58 10,64 4,16 Индекс потребительских цен: хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 113,67 103,13 103,44 103,61 101,02 хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 107,5 103,98 102,88 98,9 103,03

Существенно удалось снизить цены на свинину регионального производителя. Так, если взять цены в среднем по товаропроизводителям всей области то за год свинина на кости в собственной сети предприятий подешевела на 18 %, ее продажная цена составила 373,8 руб/кг, против 456,3 руб/кг в 2015 году. Свинина в полутушах или фермерского разруба, непосредственно от промышленного производителя, реализуется в среднем по цене 251,5 руб/кг.

Практически неизменна цена на молоко пастеризованное региональных производителей в фирменной торговой сети, средняя цена на которое с учетом производителей всех районов области, включая северные территории, где себестоимость продукции выше, составила на конец года 52,9 руб/кг, против 52,3 руб/литр в конце 2015 года. При этом необходимо отметить, что только оптово-отпускная цена на завозное в регион молоко, без торговой наценки розницы, составляет 61,36 руб/литр, ценовая разница существенна - 8,5 руб/литр.

По сравнению с 2015 годом отмечается снижение цен на овощную продукцию. Так, картофель в сети местных сельхозтоваропроизводителей в среднем в декабре 2016 года реализовывался по цене 31 руб./кг, против 37,9 руб./кг в декабре 2015 года, капуста стала дешевле на 15,1 руб./кг, ее цена составила 20,7 руб./кг, морковь подешевела на 5,6 руб./кг, ее продавали по 32,5 руб./кг. Ввод новых мощностей тепличных комплексов «Совхоза «Тепличный» и «Красногорская заимка» позволило снизить цену на овощную продукцию закрытого грунта. Так, к примеру, если средняя цена огурцов в декабре 2015 года составляла 220 руб./кг, то в декабре 2016 года цена снизилась до 195 руб./кг. Возможно, снижение цены может показаться не существенным, но при этом в данном случае можно говорить, что на сумму 220 рублей в 2015 году можно было приобрести 1 кг огурцов, а в конце 2016 года та же сумма позволила приобрести 1 кг огурцов и 1 кг картофеля. Относительно начала текущего года необходимо отметить, что цена огурцов в сети производителей значительно снизилась и составила в среднем 110 руб./кг против 213 руб./кг в январе 2016 года.

По данным министерства, запасы основных видов продовольствия (мука пшеничная, мясная продукция, сахар-песок, крупы, соль пищевая, чай чёрный байховый, рис, масло сливочное, масло растительное, макаронные изделия) в сегменте оптового рынка Сахалинской области составляют от 20 до 80 дней в зависимости от товарной номенклатуры. Запасов муки на хлебопекарных предприятиях хватит для бесперебойной работы в течение от 1 до 3,5 месяца. Дефицита не наблюдается ни по одной группе товаров.

Официальные статистические данные о потребительских ценах на основные группы продовольственных товаров, производимых в Сахалинской области