12 января 2017 г., 17:31

Сахалинские прокуроры обнаружили 74 нарушения при обеспечении жильем детей-сирот

В Сахалинской области в 2016 году предстояло обеспечить жильем 258 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделили достаточно денег и бюджета региона. Однако, как выяснили областные прокуроры, не смотря на это, уполномоченные органы власти и органы местного самоуправления допустили ряд нарушений прав детей-сирот при обеспечении их жилыми помещениями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

Так, в Углегорском и Долинском районах прокуроры обнаружили, что в некоторых выделенных для детей-сирот помещениях невозможно проживать. Среди причин этого было лишение родительских прав их родителей, являвшихся нанимателями жилья по договорам социального найма, а также несоответствие помещений санитарным требованиям и нормам. Правоохранители приняли меры прокурорского реагирования.

Также, в 2016 году в судебном порядке по инициативе анивского, макаровского, ногликского, охинского. томаринского и южно-сахалинского городских и районных прокуроров восстановлены жилищные права 45 детей-сирот, не реализованные своевременно по недосмотру уполномоченных органов местного самоуправления.

Всего при осуществлении надзорных мероприятий в указанной сфере органы прокуратуры области выявили 74 нарушения, в целях устранения которых принесли четыре протеста, внесли девять представлений, в суды области направили 48 исковых заявлений в интересах детей-сирот.

Также прокурор области принес протест на Закон Сахалинской области от 27.06.2013 № 69-ЗО в связи с незаконным установлением очередности в качестве условия предоставления жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения названной категории граждан. Протест рассмотрен Сахалинской областной Думой и удовлетворен.

Надзор за соблюдением жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа будет продолжен.