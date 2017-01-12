«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 19 и 20 января

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Компания «Сахалинэнерго» рассказала жителям о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В Сахалинской области в 2016 году предстояло обеспечить жильем 258 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделили достаточно денег и бюджета региона. Однако, как выяснили областные прокуроры, не смотря на это, уполномоченные органы власти и органы местного самоуправления допустили ряд нарушений прав детей-сирот при обеспечении их жилыми помещениями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
В Сахалинской области в 2016 году зафиксирован один самых низких темпов роста цен в Дальневосточном федеральном округе. На их стабилизацию во многом повлияли ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в островном агро-промышленном комплексе, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение форматов социально-ориентированной торговли, фирменной торговой сети товаропроизводителей, развитие мобильной торговли и охват ею удалённых населённых пунктов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области.
Специалисты управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска проведут примем не в управлении, а в доме культуры железнодорожников по улице Вокзальная, 55. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих получить консультации по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
На Сахалин прилетела делегация Федерация сумо Хоккайдо. В ее составе тренер Хираками Осаму и девять юных спортсменов в возрасте от 9 до 15 лет. В течение двух дней они проведут несколько мастер-классов и совместных тренировок в спортивной школе самбо и дзюдо, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
Сегодня селе Троицкое Анивского района в 49-й раз стартовали чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». На торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовала представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Наталья Яблочникова. Она поздравила участников с началом лыжного сезона, а поскольку состязания являются отборочным туром на зональные старты, пожелала ребятам показать все свое мастерство и приложить максимум сил, чтобы получить заветные путевки на дальневосточный этап. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Вчера вечером двое злоумышленников в масках и с топором проникли на территорию частного дома, расположенного по улице Юбилейная села Красная Тымь Тымоского района. В этот момент находившаяся на веранде хозяйка дома увидела налетчиков, которые стали ей угрожать и требовать у нее деньги. Чем закончилось нападение ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
В 2017 году торговые ряды местных товаропроизводителей за магазином «Техник» по улице Ленина в Южно-Сахалинске будут работать с 20 января до конца декабря. График работы останется прежним: каждую пятницу с 10.00 до 18.00, по субботам - с 9.00 до 15.00. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в городской администрации.
Городские власти предложили южносахалинцам принять участие в конкурсе социальных проектов «Мы и наш город». Прием заявок на соискание муниципального гранта стартует 13 января. Общая сумма финансирования конкурса в 2017 году составила больше 2,2 миллионов рублей. Предельный размер субсидии на один грант в этом году равен 200 тысячам рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Следователи озвучили версию смертельного ДТП в Макаровском районе
Макаровские полицейские возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Одновременно с этим поронайские следователи начали доследственную проверку в порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса России по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, по факту оказания поронайской центральной больницей услуг, в том числе по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.
Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области в этом году продолжит принимать сообщения на Whatsapp. Эта услуга появилась в 2016 году. За время работы ей воспользовались 450 человек, сообщили ТИА «Острова» в министерстве.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Чехов-центр завел официальные аккаунты в популярных мессенджерах WhatsApp и Viber. Чтобы присоединиться к ним, достаточно добавить телефон +7 (929) 444-99-33 в список контактов. О нововведении ТИА «Острова» рассказали в театре.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 12 и 13 января на территории Александровск–Сахалинского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В парке авиакомпания «Аврора» появилось еще одно воздушное судно. Bombardier Q400 приобретен за счет областного бюджета. Сейчас лайнер находится на таможенном оформлении. Это уже второй самолет, приобретенный в рамках программы развития парка воздушных судов, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, вечером 11 января и ночью 12 января в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском и Тымовском районах прогнозируется сильный снег (7-19 мм, местами 20 мм и более), сильная метель с видимостью менее 500 метров при ветре 22-27 м/с. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В Москве состоялось итоговое совещание Российской федерации черлидинга. На нем собрались представители всех регионов страны. Основной темой стало подведение итогов работы за 2016 год. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Красноярске завершилась групповая стадия второго этапа первенства России Сибирь-Дальний Восток, по результатам которой определились по три сильнейших команды в каждой подгруппе. Команда «Сахалинские акулы 2006» в своей подгруппе заняла первое место, сообщили ТИА «Острова» в спортивном клубе «Арена».
Прокуратура Сахалинской области организовала проверку в связи с произошедшим в Макаровском районе массовым дорожно-транспортным происшествием. Прокурору Южно-Сахалинска, поронайскому городскому прокурору и прокурору Макаровского района поручено проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правовых норм при перевозках организациями, чьи автомобили стали участниками ДТП. ОБ этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Губернатор Олег Кожемяко взял под личный контроль расследование причин аварии с автомобилем «скорой помощи». Он выехал в Макаровский район на место крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службы главы региона.
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Компания «Сахалинэнерго» рассказала жителям о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска. Как сообщили ТИА «Острова» энергетики, в связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:
19 января с 9:00 до 17:00
села Дальнее и Елочки:
- ул. Верхняя, 1 - 4;
- ул. Ударная, 4;
- ул. Фиалковая, 1;
- ул. Центральная, 1, 2, 3, 4, 6, 8;
- пер. Дальний - полностью;
- фермерские хозяйства «Нива прогресс», «Ульянцев», «Валиев», «Сотникова»; садоводческие товарищества «Снегири», «Весна», «Брусничка», «Истоки», «Урожай», «Маяк», «Пищевик», «Колос», «Звездочка», «Радист» -;
19 и 20 января с 10:00 до 17:00
планировочный район Новоалександровск:
- ул. 1-я Институтская, 3 - 40;
- ул. 2-я Институтская, 4 - 9;
- ул. 3-я Заречная - полностью;
- ул. 3-я Институтская, 1 - 42;
- ул. 3-я Строительная, 2, 4, 4-а, 9, 11;
- ул. Калинина, 1 - 14-а;
- ул. Советская, 7 - 49;
- ул. Танковая, 21;
- пер. 3-й Заречный, 6;
- пер. Институтский, 12, 14, 16;
19 и 20 января с 9:00 до 19:00
- планировочный район Новоалександровск - район 5 км;
- фермерские хозяйства «Пионер», «Фамара», «Гарантия», «Валентина» -.
В «Сахалинэнерго» отметили, что данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.
Также энергетики делают все возможное, чтобы при проведении ремонтов свести к минимуму количество отключаемых потребителей.
О работах на энергообъектах и связанных с этим ограничениях в электроснабжении можно узнать по телефону диспетчерской службы филиала «Распределительные сети» компании «Сахалинэнерго» - 782 - 782.
Компания «Сахалинэнерго» рассказала жителям о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В Сахалинской области в 2016 году предстояло обеспечить жильем 258 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделили достаточно денег и бюджета региона. Однако, как выяснили областные прокуроры, не смотря на это, уполномоченные органы власти и органы местного самоуправления допустили ряд нарушений прав детей-сирот при обеспечении их жилыми помещениями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
В Сахалинской области в 2016 году зафиксирован один самых низких темпов роста цен в Дальневосточном федеральном округе. На их стабилизацию во многом повлияли ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в островном агро-промышленном комплексе, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение форматов социально-ориентированной торговли, фирменной торговой сети товаропроизводителей, развитие мобильной торговли и охват ею удалённых населённых пунктов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области.
Специалисты управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска проведут примем не в управлении, а в доме культуры железнодорожников по улице Вокзальная, 55. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих получить консультации по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
На Сахалин прилетела делегация Федерация сумо Хоккайдо. В ее составе тренер Хираками Осаму и девять юных спортсменов в возрасте от 9 до 15 лет. В течение двух дней они проведут несколько мастер-классов и совместных тренировок в спортивной школе самбо и дзюдо, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
Сегодня селе Троицкое Анивского района в 49-й раз стартовали чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». На торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовала представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Наталья Яблочникова. Она поздравила участников с началом лыжного сезона, а поскольку состязания являются отборочным туром на зональные старты, пожелала ребятам показать все свое мастерство и приложить максимум сил, чтобы получить заветные путевки на дальневосточный этап. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Вчера вечером двое злоумышленников в масках и с топором проникли на территорию частного дома, расположенного по улице Юбилейная села Красная Тымь Тымоского района. В этот момент находившаяся на веранде хозяйка дома увидела налетчиков, которые стали ей угрожать и требовать у нее деньги. Чем закончилось нападение ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
В 2017 году торговые ряды местных товаропроизводителей за магазином «Техник» по улице Ленина в Южно-Сахалинске будут работать с 20 января до конца декабря. График работы останется прежним: каждую пятницу с 10.00 до 18.00, по субботам - с 9.00 до 15.00. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в городской администрации.
Городские власти предложили южносахалинцам принять участие в конкурсе социальных проектов «Мы и наш город». Прием заявок на соискание муниципального гранта стартует 13 января. Общая сумма финансирования конкурса в 2017 году составила больше 2,2 миллионов рублей. Предельный размер субсидии на один грант в этом году равен 200 тысячам рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Следователи озвучили версию смертельного ДТП в Макаровском районе
Макаровские полицейские возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Одновременно с этим поронайские следователи начали доследственную проверку в порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса России по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, по факту оказания поронайской центральной больницей услуг, в том числе по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.
Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области в этом году продолжит принимать сообщения на Whatsapp. Эта услуга появилась в 2016 году. За время работы ей воспользовались 450 человек, сообщили ТИА «Острова» в министерстве.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Чехов-центр завел официальные аккаунты в популярных мессенджерах WhatsApp и Viber. Чтобы присоединиться к ним, достаточно добавить телефон +7 (929) 444-99-33 в список контактов. О нововведении ТИА «Острова» рассказали в театре.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 12 и 13 января на территории Александровск–Сахалинского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В парке авиакомпания «Аврора» появилось еще одно воздушное судно. Bombardier Q400 приобретен за счет областного бюджета. Сейчас лайнер находится на таможенном оформлении. Это уже второй самолет, приобретенный в рамках программы развития парка воздушных судов, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, вечером 11 января и ночью 12 января в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском и Тымовском районах прогнозируется сильный снег (7-19 мм, местами 20 мм и более), сильная метель с видимостью менее 500 метров при ветре 22-27 м/с. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В Москве состоялось итоговое совещание Российской федерации черлидинга. На нем собрались представители всех регионов страны. Основной темой стало подведение итогов работы за 2016 год. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Красноярске завершилась групповая стадия второго этапа первенства России Сибирь-Дальний Восток, по результатам которой определились по три сильнейших команды в каждой подгруппе. Команда «Сахалинские акулы 2006» в своей подгруппе заняла первое место, сообщили ТИА «Острова» в спортивном клубе «Арена».
Прокуратура Сахалинской области организовала проверку в связи с произошедшим в Макаровском районе массовым дорожно-транспортным происшествием. Прокурору Южно-Сахалинска, поронайскому городскому прокурору и прокурору Макаровского района поручено проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правовых норм при перевозках организациями, чьи автомобили стали участниками ДТП. ОБ этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Губернатор Олег Кожемяко взял под личный контроль расследование причин аварии с автомобилем «скорой помощи». Он выехал в Макаровский район на место крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службы главы региона.
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