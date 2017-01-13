Первые сахалинские призы «Дружба» разобрали лыжники-классики

В селе Троицкое Анивского района завершился первый день соревнований первенства и чемпионата Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». Спортсмены состязались в гонке классическим ходом. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Девушки 2001-2002 годов рождения вышли на дистанцию 3 километра. Лучший результат в этой возрастной группе показала представительница охинской школы лыжных гонок Эльвира Канаева (9.31,3 секунды). Южносахалинка Ульяна Гейст уступила победительнице чуть больше 42 секунд. Тройку призеров замкнула воспитанница спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта областного центра Ульяна Николова (10.12,3 секунды).

В этой же возрастной группе юношей на дистанции 5 километров стартовало 38 участников. Быстрее всех этот отрезок пути преодолел южносахалинец Кирилл Кичигин. Он записал в свой актив результат - 15.36,8 секунды. Со вторым временем финишировал спортсмен из Охи Степан Хомик (16.12,5 секунды). Бронзу на себя примерил охинец Дмитрий Евстифеев (16.13,9 секунды).

На дистанции 10 километров за медали в этом виде программы боролись женщины трех возрастных групп, а также мужчины от 50 лет и старше. В категории девушек 1999-2000 годов рождения первой финишировала охинка Надежда Сенникова (36.56,2 секунды). 43 секунды победителю уступила Вероника Щелчкова из Южно-Сахалинска. Третье место заняла южносахалинка Наталья Заднепрянная (38.32,5 секунды).

Из-за отсутствия конкуренток среди женщин возрастной категории 19-20 лет победу праздновала Мария Муратова. Она преодолела дистанцию за 35.06,3 секунды.

Среди участниц возрастной категории 1996 года рождения и старше первенствовала воспитанница спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта Дарья Шацких (35.34,4 секунды). Второе время показала Кристина Зыкова из Троицкого (37.51,6 секунды). Тройку призеров замкнула южносахалинка Наталья Львова. Она записала в свой актив результат - 47.56,5 секунды.

В мужском противостоянии на «десятке» не было равных Александру Шпанькову (35.18,5 секунды). Серебряную медаль завоевал Александр Зотов (35.55,6 секуны). Бронза у Владимира Чернова (36.45,1 секунды). Серьезная борьба развернулась на дистанции 15 километров между мастерами спорта Яковым Лемановым, Никитой Хаяном из областного центра, а также Иваном Кустовым из Ноглик. Набрав неплохую физическую форму, лучшее время показал Яков Леманов (43.31,4 секунды). Почти 30 секунд победителю уступил Никита Хаян. Тройку лидеров замкнул Иван Кустов. Он преодолел дистанцию за 44.52,3 секунды.

Сегодня спортсмены выйдут на старт спринтерской гонки.