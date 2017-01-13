13 января 2017 г., 12:03

Сахалинцы встретились с Героем России

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча с Героем Российской Федерации, начальником разведки центрального округа войск национальной гвардии России, полковником Алексеем Юрьевичем Фоминым и его родителями. В мероприятии кроме инициаторов события - представителей Народного фронта России, участвовали ветераны боевых действий и силовых структур, представители молодежных, патриотических, спортивных организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.

Медаль «Золотая Звезда» за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, Алексею Фомину вручил Владимир Путин. В Южно-Сахалинске в прошлом году уже второй раз прошел кубок по армейскому рукопашному бою, который носит имя Алексея Фомина. Идея и реализация турнира - также заслуга активистов ОНФ. А в школьных музеях сел Дачное и Соловьевка Корсаковского района созданы экспозиции, посвященные герою.

Галина Александровна и Юрий Александрович Фомины поделились воспоминаниями о детстве и юности своего сына, как он вместе с братом занимался спортом и готовил себя к профессии военного. Их старший сын Дмитрий награжден государственной наградой «За отвагу» и медалями «За боевые заслуги», «За ратную доблесть», «За мужество и отвагу».

Алексей Фомин рассказал об обучении в военном училище Благовещенска, о службе в горячих точках, окончании военной академии, участии в создании национальной гвардии. По его мнению, самое главное - это ответственность командира за подчиненных при выполнении приказа и святое понятие боевого братства. В завершение своего выступления Герой России пожелал молодым людям быть стойкими в принятии решений и всегда идти до конца.

Встреча стала возможной благодаря инициативе члена сахалинского штаба ОНФ, участника штурма дворца «Тадж-Бек» в Афганистане полковника в отставке Владимира Цветкова.

- Пока в нашей стране есть такие герои как Алексей Фомин, мы можем быть уверены, что Россия будет существовать как суверенное государство, - отметил Владимир Цветков.

Имя героя планируется к внесению в новое издание книги, где была собрана информация о Героях Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, в разные периоды времени проживавших на территории Сахалинской области и получивших эти высокие награды за победу в Великой Отечественной войне и освобождение южного Сахалина и Курильских островов. В создании сборника принимали участие активисты Народного фронта. Теперь книга будет дополнена героями России.