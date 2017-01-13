13 января 2017 г., 12:36

Сахалинские дорожники показали свою неэффективность в уборке снега и наледи

Губернатор подверг жесткой критике работу компаний, занимающихся расчисткой территории Южно-Сахалинска. Этой теме было посвящено совещание в мэрии областного центра. В его работе принимали участие представители муниципалитета, ГИБДД, а также руководители дорожных предприятий, на которые возложена ответственность за уборку снега. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы Сахалинской области.

Небольшой снегопад, прошедший 11-12 января, показал, что расчистка улиц и тротуаров Южно-Сахалинска ведется недостаточно эффективно. Такой вывод сделал губернатор, проверив как организованы работы в ночное время, когда интенсивность движения транспорта снижается.

- Снегоуборочной техники на улицах было мало, - сказал Олег Кожемяко. - Во многих местах дороги расчищены в одну колею. Машин для вывоза снега не хватало. Напомню, в 2015-2016 годах правительство области выделило существенные финансовые средства на приобретение коммунальной техники. У городских дорожных предприятий ее теперь достаточно.

В результате слабой организации работы к утру улицы города были расчищены плохо, резюмировал глава региона. Укатанный снег на перекрестках и подъездах к ним провоцировал дорожно-транспортные происшествия.

- Если бы вы должным образом организовали уборку и вывоз снега ночью, непосредственно в момент осадков, вам не пришлось бы утром засыпать все улицы и тротуары города тоннами песчаной смеси, - сказал Олег Кожемяко, обращаясь к дорожникам. - Достаточно было бы обработать перекрестки, а также тротуары около социальных учреждений.

Губернатор обратил внимание, что несмотря на малое количество осадков в Южно-Сахалинске с начала зимы, дорожники почти не занимались уборкой укатанного снега и наледи с помощью техники или других современных средств, которые позволяют эффективно решать проблему. Вместо этого они боролись с гололедом, обильно засыпая улицы и тротуары песчано-глиняной смесью, которая превращается в грязь и забивает ливневую канализацию.

- Для таких целей положено использовать промытую гравийную крошку, - отметил Олег Кожемяко. - Причем в ограниченных количествах.

Он поручил провести служебную проверку, выяснить, почему для борьбы с гололедом использовался неподходящий материал, и проверить нет ли в этом деле коррупционной составляющей. Олег Кожемяко подчеркнул, что руководители городских дорожных предприятий несут личную ответственность за качество расчистки города от снега.

- Зима, по сути, только началась, - сказал он. - Впереди у нас новые снегопады и бураны. Расчистка территории областного центра должна проводиться качественно и в кратчайшие сроки.