13 января 2017 г., 12:49

В День снега сахалинцы пройдут зимнюю полосу препятствий

15 января на Сахалине пройдет празднование всероссийского Дня снега. События отметят практически во всех районах. В областном центре главным действующим «лицом» станет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Для гостей праздника подготовили зимнюю полосу препятствий, эстафеты, игры в хоккей и катание на санках. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Мы призываем прийти на праздник семьёй, так как победа во всех конкурсах зависит от каждого члена семьи. Участникам предлагается пройти станции с говорящими названиями. Например, станция «Снайпер», где участники смогут поиграть в снежки. Также будет проведен снежный бой, где командам придется отстреливаться снегом. Или станция на санках, где мама и папа должны провезти своего ребенка, - рассказали организаторы.

Регистрация участников «Дня снега» начнется в 11:00 часов на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Само мероприятие стартует в 12:00.

В этот же день подведут итоги СпортКвеста. Его участники смогут сдать именные карточки для принятия участия в розыгрыше. Также их принимают на первом этаже здания областного правительства. Главный приз «Декады спорта и здоровья» - сезонный ски-пасс, экшен камера GoPro и сноуборд. Призы от партнеров: билеты в кино, абонемент в тренажерные залы, сертификаты на посещение японского ресторана и многое другое.

Всероссийский день снега стали отмечать с 2012 года. Его инициатор - международная федерация лыжного спорта FIS. По замыслу, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.