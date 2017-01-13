Южносахалинцы смогут купить недорогую навагу на 18 площадках городского округа

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Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия смогут продать свою продукцию на 18 площадках в Южно-Сахалинском городском округе. С началом наважьей путины основной ассортимент составит именно эта рыба, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
15 января на Сахалине пройдет празднование всероссийского Дня снега. События отметят практически во всех районах. В областном центре главным действующим «лицом» станет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Для гостей праздника подготовили зимнюю полосу препятствий, эстафеты, игры в хоккей и катание на санках. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Губернатор подверг жесткой критике работу компаний, занимающихся расчисткой территории Южно-Сахалинска. Этой теме было посвящено совещание в мэрии областного центра. В его работе принимали участие представители муниципалитета, ГИБДД, а также руководители дорожных предприятий, на которые возложена ответственность за уборку снега. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы Сахалинской области.
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча с Героем Российской Федерации, начальником разведки центрального округа войск национальной гвардии России, полковником Алексеем Юрьевичем Фоминым и его родителями. В мероприятии кроме инициаторов события - представителей Народного фронта России, участвовали ветераны боевых действий и силовых структур, представители молодежных, патриотических, спортивных организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.
В селе Троицкое Анивского района завершился первый день соревнований первенства и чемпионата Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». Спортсмены состязались в гонке классическим ходом. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Сахалинское правительство объявило конкурс о его создании ресурсного центра для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. К участию приглашаются некоммерческие организации, зарегистрированные на территории региона и не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями. Победитель получит субсидию, которая позволит реализовать проект по созданию и обеспечению деятельности ресурсного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.
Ногликские следователи возбудили в отношении местного жителя уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Мужчина, являясь должником по исполнительному производству, предложил правоохранителю взятку за отмену постановления о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автотранспортного средства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов России по Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 19 и 20 января
Компания «Сахалинэнерго» рассказала жителям о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В Сахалинской области в 2016 году предстояло обеспечить жильем 258 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделили достаточно денег и бюджета региона. Однако, как выяснили областные прокуроры, не смотря на это, уполномоченные органы власти и органы местного самоуправления допустили ряд нарушений прав детей-сирот при обеспечении их жилыми помещениями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
В Сахалинской области в 2016 году зафиксирован один самых низких темпов роста цен в Дальневосточном федеральном округе. На их стабилизацию во многом повлияли ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в островном агро-промышленном комплексе, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение форматов социально-ориентированной торговли, фирменной торговой сети товаропроизводителей, развитие мобильной торговли и охват ею удалённых населённых пунктов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области.
Специалисты управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска проведут примем не в управлении, а в доме культуры железнодорожников по улице Вокзальная, 55. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих получить консультации по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
На Сахалин прилетела делегация Федерация сумо Хоккайдо. В ее составе тренер Хираками Осаму и девять юных спортсменов в возрасте от 9 до 15 лет. В течение двух дней они проведут несколько мастер-классов и совместных тренировок в спортивной школе самбо и дзюдо, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
Сегодня селе Троицкое Анивского района в 49-й раз стартовали чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». На торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовала представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Наталья Яблочникова. Она поздравила участников с началом лыжного сезона, а поскольку состязания являются отборочным туром на зональные старты, пожелала ребятам показать все свое мастерство и приложить максимум сил, чтобы получить заветные путевки на дальневосточный этап. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Вчера вечером двое злоумышленников в масках и с топором проникли на территорию частного дома, расположенного по улице Юбилейная села Красная Тымь Тымоского района. В этот момент находившаяся на веранде хозяйка дома увидела налетчиков, которые стали ей угрожать и требовать у нее деньги. Чем закончилось нападение ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
В 2017 году торговые ряды местных товаропроизводителей за магазином «Техник» по улице Ленина в Южно-Сахалинске будут работать с 20 января до конца декабря. График работы останется прежним: каждую пятницу с 10.00 до 18.00, по субботам - с 9.00 до 15.00. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в городской администрации.
Городские власти предложили южносахалинцам принять участие в конкурсе социальных проектов «Мы и наш город». Прием заявок на соискание муниципального гранта стартует 13 января. Общая сумма финансирования конкурса в 2017 году составила больше 2,2 миллионов рублей. Предельный размер субсидии на один грант в этом году равен 200 тысячам рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Следователи озвучили версию смертельного ДТП в Макаровском районе
Макаровские полицейские возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Одновременно с этим поронайские следователи начали доследственную проверку в порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса России по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, по факту оказания поронайской центральной больницей услуг, в том числе по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.
Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области в этом году продолжит принимать сообщения на Whatsapp. Эта услуга появилась в 2016 году. За время работы ей воспользовались 450 человек, сообщили ТИА «Острова» в министерстве.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Чехов-центр завел официальные аккаунты в популярных мессенджерах WhatsApp и Viber. Чтобы присоединиться к ним, достаточно добавить телефон +7 (929) 444-99-33 в список контактов. О нововведении ТИА «Острова» рассказали в театре.
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Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия смогут продать свою продукцию на 18 площадках в Южно-Сахалинском городском округе. С началом наважьей путины основной ассортимент составит именно эта рыба, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
По данным департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка, с начала 2017 года уже реализовано около 20 тонн свежемороженой наваги. В среднем стоимость рыбы составляет от 80 до 90 рублей за килограмм. В аналогичный период прошлого года цена была на уровне 120-140 рублей.
Торговлю ведут восемь предприятий: «Сахалинский лосось», «Путина-2», руководитель Милузов В.В.; ИП Харченко Н.В.; «Ванда», руководитель Рожек К.Г.; «Мариника-М», руководитель Семеняк С.И.; «ТД «Адмирал», руководитель Соммер Е.П.; «РПЗ «Поронайский рыбозавод», руководитель Балышев С.В.; «Прибой-Корсаков», руководитель Сарафанников С.А.; родовое хозяйство «Уныгыш», руководитель Кравчук Л.З.
Для удобства покупателей основные места торговли сосредоточены возле крупных торговых центров и рынков в различных частях города. Рыбу напрямую от производителей можно приобрести возле торговых центров «Мегаполис», «Янтарь», «Луч», «Южный», около супермаркета «Столичный» на улице Сахалинская, 13, а также в сети супермаркетов «Островной». Организована торговля и в планировочных районах: в Луговом возле торгового центра «Странник», в Ново-Александровске в переулке Железнодорожном возле павильонов местных товаропроизводителей.
Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия смогут продать свою продукцию на 18 площадках в Южно-Сахалинском городском округе. С началом наважьей путины основной ассортимент составит именно эта рыба, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
15 января на Сахалине пройдет празднование всероссийского Дня снега. События отметят практически во всех районах. В областном центре главным действующим «лицом» станет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Для гостей праздника подготовили зимнюю полосу препятствий, эстафеты, игры в хоккей и катание на санках. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Губернатор подверг жесткой критике работу компаний, занимающихся расчисткой территории Южно-Сахалинска. Этой теме было посвящено совещание в мэрии областного центра. В его работе принимали участие представители муниципалитета, ГИБДД, а также руководители дорожных предприятий, на которые возложена ответственность за уборку снега. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы Сахалинской области.
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча с Героем Российской Федерации, начальником разведки центрального округа войск национальной гвардии России, полковником Алексеем Юрьевичем Фоминым и его родителями. В мероприятии кроме инициаторов события - представителей Народного фронта России, участвовали ветераны боевых действий и силовых структур, представители молодежных, патриотических, спортивных организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.
В селе Троицкое Анивского района завершился первый день соревнований первенства и чемпионата Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». Спортсмены состязались в гонке классическим ходом. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Сахалинское правительство объявило конкурс о его создании ресурсного центра для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. К участию приглашаются некоммерческие организации, зарегистрированные на территории региона и не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями. Победитель получит субсидию, которая позволит реализовать проект по созданию и обеспечению деятельности ресурсного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.
Ногликские следователи возбудили в отношении местного жителя уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Мужчина, являясь должником по исполнительному производству, предложил правоохранителю взятку за отмену постановления о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автотранспортного средства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов России по Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 19 и 20 января
Компания «Сахалинэнерго» рассказала жителям о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В Сахалинской области в 2016 году предстояло обеспечить жильем 258 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделили достаточно денег и бюджета региона. Однако, как выяснили областные прокуроры, не смотря на это, уполномоченные органы власти и органы местного самоуправления допустили ряд нарушений прав детей-сирот при обеспечении их жилыми помещениями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
В Сахалинской области в 2016 году зафиксирован один самых низких темпов роста цен в Дальневосточном федеральном округе. На их стабилизацию во многом повлияли ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в островном агро-промышленном комплексе, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение форматов социально-ориентированной торговли, фирменной торговой сети товаропроизводителей, развитие мобильной торговли и охват ею удалённых населённых пунктов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области.
Специалисты управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска проведут примем не в управлении, а в доме культуры железнодорожников по улице Вокзальная, 55. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих получить консультации по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
На Сахалин прилетела делегация Федерация сумо Хоккайдо. В ее составе тренер Хираками Осаму и девять юных спортсменов в возрасте от 9 до 15 лет. В течение двух дней они проведут несколько мастер-классов и совместных тренировок в спортивной школе самбо и дзюдо, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
Сегодня селе Троицкое Анивского района в 49-й раз стартовали чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». На торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовала представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Наталья Яблочникова. Она поздравила участников с началом лыжного сезона, а поскольку состязания являются отборочным туром на зональные старты, пожелала ребятам показать все свое мастерство и приложить максимум сил, чтобы получить заветные путевки на дальневосточный этап. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Вчера вечером двое злоумышленников в масках и с топором проникли на территорию частного дома, расположенного по улице Юбилейная села Красная Тымь Тымоского района. В этот момент находившаяся на веранде хозяйка дома увидела налетчиков, которые стали ей угрожать и требовать у нее деньги. Чем закончилось нападение ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
В 2017 году торговые ряды местных товаропроизводителей за магазином «Техник» по улице Ленина в Южно-Сахалинске будут работать с 20 января до конца декабря. График работы останется прежним: каждую пятницу с 10.00 до 18.00, по субботам - с 9.00 до 15.00. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в городской администрации.
Городские власти предложили южносахалинцам принять участие в конкурсе социальных проектов «Мы и наш город». Прием заявок на соискание муниципального гранта стартует 13 января. Общая сумма финансирования конкурса в 2017 году составила больше 2,2 миллионов рублей. Предельный размер субсидии на один грант в этом году равен 200 тысячам рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Следователи озвучили версию смертельного ДТП в Макаровском районе
Макаровские полицейские возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Одновременно с этим поронайские следователи начали доследственную проверку в порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса России по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, по факту оказания поронайской центральной больницей услуг, в том числе по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.
Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области в этом году продолжит принимать сообщения на Whatsapp. Эта услуга появилась в 2016 году. За время работы ей воспользовались 450 человек, сообщили ТИА «Острова» в министерстве.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Чехов-центр завел официальные аккаунты в популярных мессенджерах WhatsApp и Viber. Чтобы присоединиться к ним, достаточно добавить телефон +7 (929) 444-99-33 в список контактов. О нововведении ТИА «Острова» рассказали в театре.
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