Сахалинские наркополицейские задержали двух сбытчиков гашишного масла

Наркополицейские задержали двоих жителей Корсаковского района. Их подозревают в незаконном сбыте наркотических средств. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что на протяжении последних нескольких месяцев злоумышленники 1988 и 1957 годов рождения сбывали гашишное масло жителям Южно-Сахалинска и Корсакова. С 11 на 12 января в результате проведенной операции их задержали с поличным при очередной попытке сбыта запрещенного к обороту вещества трем людям.

В бардачке автомобиля, принадлежавшего подозреваемым, полицейские обнаружили коробку из-под сока, в которой были спрятаны семь шприцов, наполненных веществом растительного происхождения, которое, как подтвердила экспертиза, является гашишным маслом.

При досмотре самих подозреваемых и их клиентов полицейские также обнаружили в карманах одежды идентичные свертки (всего 12 штук) со смесью табака и гашишного масла. Всего в результате проведенного мероприятия правоохранители изъяли больше 140 граммов наркотического средства, что является особо крупным размером.

По фактам сбыта, приобретения и хранения наркотических средств возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частями 1, 3 и 4 статьи 228 УК РФ. 28-летний подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). Решается вопрос о его заключении под стражу. В отношении его подельника и задержанных за незаконное приобретение наркотических средств граждан избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.