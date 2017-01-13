Больше 450 сахалинских школьников попробую силы в 16 предметных олимпиадах

13 января стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Южно-Сахалинске. Он продлится до 20 февраля. Традиционное интеллектуальное соревнование проходит по 16 общеобразовательным предметам, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

Первой дисциплиной, открывшей олимпиаду в этом году, стала литература. Впереди еще 15 интеллектуальных состязаний, среди, которых математика, право, физика, русский язык, физическая культура, экономика, история, английский язык, химия, мировая художественная культура (МХК), информатика, биология, география, обществознание и экология.

Отметим, что в региональном этапе олимпиады принимают участие школьники, набравшие необходимое количество проходных баллов на муниципальном уровне. По предварительным данным, участниками олимпиады 2017 года станут больше 450 школьников.

Олимпиаду проводит региональное министерство образования совместно с институтом развития образования Сахалинской области. Все испытания проходят на базе Сахалинского государственного университета.

По словам министра образования Сахалинской области Натальи Мурашовой, олимпиада школьников проводится для развития у обучающихся интереса к научно-исследовательской деятельности.

- Благодаря данному интеллектуальном марафону нам удается выявить талантливых и одаренных ребят. Я считаю, что это самый эффективный путь найти юных знатоков. Как правило, именно эти дети подтверждают свои знания отличными результатами на ЕГЭ, - отметила министр.

Наиболее популярным предметом областного этапа всероссийской олимпиады школьников в этом году стала литература. Попробовать свои силы в этой дисциплине планирует 54 школьника. Большое количество участников олимпиады также отмечено по таким предметам, как английский язык, экология, география и биология. Наименьший процент участия по МХК и экономике.

Как отметили организаторы, итоги регионального этапа и награждение победителей и призеров интеллектуального состязания состоится в начале марта. Самые достойные «умники» и «умницы» будут приглашены на заключительный этап всероссийской олимпиады, который пройдет весной этого года в разных городах России.