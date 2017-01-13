Будущую спортивную школу сахалинских «летающих лыжников» защитит стена

На строительной площадке, где разместится спортивная школа, выросла стена. Перегородка станет защитным барьером в случае схода земельного покрова. Хотя склон и состоит из каменистого грунта, строители решили не рисковать и возвести подпорную стену. Каждый день над ее созданием трудится 16 человек. Уже залито 300 кубов бетона и еще понадобится 120 кубов. О ходе работ ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Стенок будет две: верхняя - семь метров, и нижняя - 3,40 метра. Между ними разместятся беговые дорожки. Слева будет лестница и ограждение, - описал начальник участка, представитель компании «Российско-Белорусская Торговля» Владимир Парфенюк.

Следующим этапом возведения объекта станет котлован. Его начнут капать в первых числах февраля. Затем рабочие займутся устройством фундамента. По словам подрядчика, строительство идет без отклонений от графика.

Реконструкция спортивной базы отделения по прыжкам на лыжах с трамплина школы зимних видов спорта началась в конце 2016 года. Старое здание спортивного учреждения было построено в 1956 году. В нем не было водопровода и отопления.

Строительство новой базы завершится в конце 2017 года. Стартовая цена объекта составляла более 200 миллионов рублей. После проведения аукциона она опустилась до 174 миллионов рублей. Финансирование выделено правительством Сахалинской области.

Общая площадь нового здания составит 3 тысячи квадратных метров. На двух этажах оборудуют душевые кабины, раздевалки для мальчиков и девочек, туалетные комнаты, тренерские и помещения для хранения инвентаря. Также планируется обустроить тренажерный зал и массажный кабинет.

Сегодня в школе зимних видов спорта продолжается прием детей на отделение по прыжкам с трамплина. Обучение проводится на безвозмездной основе.