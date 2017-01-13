23-летний мужчина хотел заложить в Южно-Сахалинске 40 доз наркотика

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков сахалинской транспортной полиции задержали 23-летнего мужчину. Его подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.



Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков сахалинской транспортной полиции задержали 23-летнего мужчину. Его подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

На Железнодорожной в Южно-Сахалинске появился новый светофор

Сегодня начал работу в тестовом режиме новый вызывной светофор на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Его установили в районе дома № 160а (между мостом через реку Подорожку и автокомплексом «Доминант»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.



Сегодня начал работу в тестовом режиме новый вызывной светофор на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Его установили в районе дома № 160а (между мостом через реку Подорожку и автокомплексом «Доминант»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Будущую спортивную школу сахалинских «летающих лыжников» защитит стена

На строительной площадке, где разместится спортивная школа, выросла стена. Перегородка станет защитным барьером в случае схода земельного покрова. Хотя склон и состоит из каменистого грунта, строители решили не рисковать и возвести подпорную стену. Каждый день над ее созданием трудится 16 человек. Уже залито 300 кубов бетона и еще понадобится 120 кубов. О ходе работ ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



На строительной площадке, где разместится спортивная школа, выросла стена. Перегородка станет защитным барьером в случае схода земельного покрова. Хотя склон и состоит из каменистого грунта, строители решили не рисковать и возвести подпорную стену. Каждый день над ее созданием трудится 16 человек. Уже залито 300 кубов бетона и еще понадобится 120 кубов. О ходе работ ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Больше 450 сахалинских школьников попробую силы в 16 предметных олимпиадах

13 января стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Южно-Сахалинске. Он продлится до 20 февраля. Традиционное интеллектуальное соревнование проходит по 16 общеобразовательным предметам, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.



13 января стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Южно-Сахалинске. Он продлится до 20 февраля. Традиционное интеллектуальное соревнование проходит по 16 общеобразовательным предметам, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

Сахалинские наркополицейские задержали двух сбытчиков гашишного масла

Наркополицейские задержали двоих жителей Корсаковского района. Их подозревают в незаконном сбыте наркотических средств. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.



Наркополицейские задержали двоих жителей Корсаковского района. Их подозревают в незаконном сбыте наркотических средств. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Южносахалинцы смогут купить недорогую навагу на 18 площадках городского округа

Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия смогут продать свою продукцию на 18 площадках в Южно-Сахалинском городском округе. С началом наважьей путины основной ассортимент составит именно эта рыба, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.



Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия смогут продать свою продукцию на 18 площадках в Южно-Сахалинском городском округе. С началом наважьей путины основной ассортимент составит именно эта рыба, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

В День снега сахалинцы пройдут зимнюю полосу препятствий

15 января на Сахалине пройдет празднование всероссийского Дня снега. События отметят практически во всех районах. В областном центре главным действующим «лицом» станет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Для гостей праздника подготовили зимнюю полосу препятствий, эстафеты, игры в хоккей и катание на санках. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



15 января на Сахалине пройдет празднование всероссийского Дня снега. События отметят практически во всех районах. В областном центре главным действующим «лицом» станет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Для гостей праздника подготовили зимнюю полосу препятствий, эстафеты, игры в хоккей и катание на санках. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинские дорожники показали свою неэффективность в уборке снега и наледи

Губернатор подверг жесткой критике работу компаний, занимающихся расчисткой территории Южно-Сахалинска. Этой теме было посвящено совещание в мэрии областного центра. В его работе принимали участие представители муниципалитета, ГИБДД, а также руководители дорожных предприятий, на которые возложена ответственность за уборку снега. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы Сахалинской области.



Губернатор подверг жесткой критике работу компаний, занимающихся расчисткой территории Южно-Сахалинска. Этой теме было посвящено совещание в мэрии областного центра. В его работе принимали участие представители муниципалитета, ГИБДД, а также руководители дорожных предприятий, на которые возложена ответственность за уборку снега. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы Сахалинской области.

Сахалинцы встретились с Героем России

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча с Героем Российской Федерации, начальником разведки центрального округа войск национальной гвардии России, полковником Алексеем Юрьевичем Фоминым и его родителями. В мероприятии кроме инициаторов события - представителей Народного фронта России, участвовали ветераны боевых действий и силовых структур, представители молодежных, патриотических, спортивных организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.



В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча с Героем Российской Федерации, начальником разведки центрального округа войск национальной гвардии России, полковником Алексеем Юрьевичем Фоминым и его родителями. В мероприятии кроме инициаторов события - представителей Народного фронта России, участвовали ветераны боевых действий и силовых структур, представители молодежных, патриотических, спортивных организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.

Первые сахалинские призы «Дружба» разобрали лыжники-классики

В селе Троицкое Анивского района завершился первый день соревнований первенства и чемпионата Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». Спортсмены состязались в гонке классическим ходом. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



В селе Троицкое Анивского района завершился первый день соревнований первенства и чемпионата Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». Спортсмены состязались в гонке классическим ходом. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

На Сахалине появится ресурсный центр для некоммерческих организаций.

Сахалинское правительство объявило конкурс о его создании ресурсного центра для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. К участию приглашаются некоммерческие организации, зарегистрированные на территории региона и не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями. Победитель получит субсидию, которая позволит реализовать проект по созданию и обеспечению деятельности ресурсного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.



Сахалинское правительство объявило конкурс о его создании ресурсного центра для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. К участию приглашаются некоммерческие организации, зарегистрированные на территории региона и не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями. Победитель получит субсидию, которая позволит реализовать проект по созданию и обеспечению деятельности ресурсного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.

Ногликцу не удалось подкупить судебного пристава

Ногликские следователи возбудили в отношении местного жителя уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Мужчина, являясь должником по исполнительному производству, предложил правоохранителю взятку за отмену постановления о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автотранспортного средства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов России по Сахалинской области.



Ногликские следователи возбудили в отношении местного жителя уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Мужчина, являясь должником по исполнительному производству, предложил правоохранителю взятку за отмену постановления о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автотранспортного средства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов России по Сахалинской области.



«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 19 и 20 января

Компания «Сахалинэнерго» рассказала жителям о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



Компания «Сахалинэнерго» рассказала жителям о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

Сахалинские прокуроры обнаружили 74 нарушения при обеспечении жильем детей-сирот

В Сахалинской области в 2016 году предстояло обеспечить жильем 258 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделили достаточно денег и бюджета региона. Однако, как выяснили областные прокуроры, не смотря на это, уполномоченные органы власти и органы местного самоуправления допустили ряд нарушений прав детей-сирот при обеспечении их жилыми помещениями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.



В Сахалинской области в 2016 году предстояло обеспечить жильем 258 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделили достаточно денег и бюджета региона. Однако, как выяснили областные прокуроры, не смотря на это, уполномоченные органы власти и органы местного самоуправления допустили ряд нарушений прав детей-сирот при обеспечении их жилыми помещениями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

Сахалинская область оказалась в антилидерах Дальнего Востока по скорости роста цен на продукты

В Сахалинской области в 2016 году зафиксирован один самых низких темпов роста цен в Дальневосточном федеральном округе. На их стабилизацию во многом повлияли ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в островном агро-промышленном комплексе, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение форматов социально-ориентированной торговли, фирменной торговой сети товаропроизводителей, развитие мобильной торговли и охват ею удалённых населённых пунктов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области.



В Сахалинской области в 2016 году зафиксирован один самых низких темпов роста цен в Дальневосточном федеральном округе. На их стабилизацию во многом повлияли ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в островном агро-промышленном комплексе, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение форматов социально-ориентированной торговли, фирменной торговой сети товаропроизводителей, развитие мобильной торговли и охват ею удалённых населённых пунктов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области.

Южно-сахалинцы узнают подробности жилищных программ в доме культуры железнодорожников

Специалисты управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска проведут примем не в управлении, а в доме культуры железнодорожников по улице Вокзальная, 55. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих получить консультации по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.



Специалисты управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска проведут примем не в управлении, а в доме культуры железнодорожников по улице Вокзальная, 55. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих получить консультации по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

На южно-сахалинском ковре столкнутся островные и японские сумоисты

На Сахалин прилетела делегация Федерация сумо Хоккайдо. В ее составе тренер Хираками Осаму и девять юных спортсменов в возрасте от 9 до 15 лет. В течение двух дней они проведут несколько мастер-классов и совместных тренировок в спортивной школе самбо и дзюдо, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.



На Сахалин прилетела делегация Федерация сумо Хоккайдо. В ее составе тренер Хираками Осаму и девять юных спортсменов в возрасте от 9 до 15 лет. В течение двух дней они проведут несколько мастер-классов и совместных тренировок в спортивной школе самбо и дзюдо, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.

Больше 120 сахалинских лыжников вступили в борьбу за «Дружбу»

Сегодня селе Троицкое Анивского района в 49-й раз стартовали чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». На торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовала представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Наталья Яблочникова. Она поздравила участников с началом лыжного сезона, а поскольку состязания являются отборочным туром на зональные старты, пожелала ребятам показать все свое мастерство и приложить максимум сил, чтобы получить заветные путевки на дальневосточный этап. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



Сегодня селе Троицкое Анивского района в 49-й раз стартовали чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». На торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовала представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Наталья Яблочникова. Она поздравила участников с началом лыжного сезона, а поскольку состязания являются отборочным туром на зональные старты, пожелала ребятам показать все свое мастерство и приложить максимум сил, чтобы получить заветные путевки на дальневосточный этап. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Тымовский пенсионер скрутил молодого грабителя с топором

Вчера вечером двое злоумышленников в масках и с топором проникли на территорию частного дома, расположенного по улице Юбилейная села Красная Тымь Тымоского района. В этот момент находившаяся на веранде хозяйка дома увидела налетчиков, которые стали ей угрожать и требовать у нее деньги. Чем закончилось нападение ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.



Вчера вечером двое злоумышленников в масках и с топором проникли на территорию частного дома, расположенного по улице Юбилейная села Красная Тымь Тымоского района. В этот момент находившаяся на веранде хозяйка дома увидела налетчиков, которые стали ей угрожать и требовать у нее деньги. Чем закончилось нападение ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.