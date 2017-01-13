13 января 2017 г., 18:38

23-летний мужчина хотел заложить в Южно-Сахалинске 40 доз наркотика

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков сахалинской транспортной полиции задержали 23-летнего мужчину. Его подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

В ходе личного досмотра сотрудники транспортной полиции изъяли у подозреваемого синтетическое наркотическое средство общим весом больше девяти граммов. В рамках расследования уголовного дела, стражи правопорядка при обыске жилища нашли и изъяли у 23-летнего подозреваемого 40 полимерных пакетиков с синтетическим наркотическим средством. Общий вес наркотика составил около 70 граммов, что является крупным размером.

По данному факту следственное отделение сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 30 (приготовление к преступлению), частью 4 статьи 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств и т.д.) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Со слов подозреваемого, наркотические средства он намеревался сбыть на территории областного центра, размещая в тайники. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.