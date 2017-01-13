В выходные Южно-Сахалинск накроет метель

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В субботу в Южно-Сахалинске начнется запись детей в первые классы. Первой, 14 января, прием документов в электронном виде проведет гимназия № 1. График очередности составили в министерстве образования Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, в ночь с 14 на 15 января на территории Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег (7-19 миллиметров), метель, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в мэрии областной столицы.
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков сахалинской транспортной полиции задержали 23-летнего мужчину. Его подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Сегодня начал работу в тестовом режиме новый вызывной светофор на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Его установили в районе дома № 160а (между мостом через реку Подорожку и автокомплексом «Доминант»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
На строительной площадке, где разместится спортивная школа, выросла стена. Перегородка станет защитным барьером в случае схода земельного покрова. Хотя склон и состоит из каменистого грунта, строители решили не рисковать и возвести подпорную стену. Каждый день над ее созданием трудится 16 человек. Уже залито 300 кубов бетона и еще понадобится 120 кубов. О ходе работ ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
13 января стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Южно-Сахалинске. Он продлится до 20 февраля. Традиционное интеллектуальное соревнование проходит по 16 общеобразовательным предметам, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
Наркополицейские задержали двоих жителей Корсаковского района. Их подозревают в незаконном сбыте наркотических средств. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия смогут продать свою продукцию на 18 площадках в Южно-Сахалинском городском округе. С началом наважьей путины основной ассортимент составит именно эта рыба, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
15 января на Сахалине пройдет празднование всероссийского Дня снега. События отметят практически во всех районах. В областном центре главным действующим «лицом» станет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Для гостей праздника подготовили зимнюю полосу препятствий, эстафеты, игры в хоккей и катание на санках. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Губернатор подверг жесткой критике работу компаний, занимающихся расчисткой территории Южно-Сахалинска. Этой теме было посвящено совещание в мэрии областного центра. В его работе принимали участие представители муниципалитета, ГИБДД, а также руководители дорожных предприятий, на которые возложена ответственность за уборку снега. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы Сахалинской области.
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча с Героем Российской Федерации, начальником разведки центрального округа войск национальной гвардии России, полковником Алексеем Юрьевичем Фоминым и его родителями. В мероприятии кроме инициаторов события - представителей Народного фронта России, участвовали ветераны боевых действий и силовых структур, представители молодежных, патриотических, спортивных организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.
В селе Троицкое Анивского района завершился первый день соревнований первенства и чемпионата Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». Спортсмены состязались в гонке классическим ходом. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Сахалинское правительство объявило конкурс о его создании ресурсного центра для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. К участию приглашаются некоммерческие организации, зарегистрированные на территории региона и не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями. Победитель получит субсидию, которая позволит реализовать проект по созданию и обеспечению деятельности ресурсного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.
Ногликские следователи возбудили в отношении местного жителя уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Мужчина, являясь должником по исполнительному производству, предложил правоохранителю взятку за отмену постановления о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автотранспортного средства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов России по Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 19 и 20 января
Компания «Сахалинэнерго» рассказала жителям о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В Сахалинской области в 2016 году предстояло обеспечить жильем 258 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделили достаточно денег и бюджета региона. Однако, как выяснили областные прокуроры, не смотря на это, уполномоченные органы власти и органы местного самоуправления допустили ряд нарушений прав детей-сирот при обеспечении их жилыми помещениями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
В Сахалинской области в 2016 году зафиксирован один самых низких темпов роста цен в Дальневосточном федеральном округе. На их стабилизацию во многом повлияли ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в островном агро-промышленном комплексе, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение форматов социально-ориентированной торговли, фирменной торговой сети товаропроизводителей, развитие мобильной торговли и охват ею удалённых населённых пунктов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области.
Специалисты управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска проведут примем не в управлении, а в доме культуры железнодорожников по улице Вокзальная, 55. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих получить консультации по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
На Сахалин прилетела делегация Федерация сумо Хоккайдо. В ее составе тренер Хираками Осаму и девять юных спортсменов в возрасте от 9 до 15 лет. В течение двух дней они проведут несколько мастер-классов и совместных тренировок в спортивной школе самбо и дзюдо, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
Сегодня селе Троицкое Анивского района в 49-й раз стартовали чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». На торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовала представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Наталья Яблочникова. Она поздравила участников с началом лыжного сезона, а поскольку состязания являются отборочным туром на зональные старты, пожелала ребятам показать все свое мастерство и приложить максимум сил, чтобы получить заветные путевки на дальневосточный этап. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
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По информации сахалинской гидрометеослужбы, в ночь с 14 на 15 января на территории Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег (7-19 миллиметров), метель, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в мэрии областной столицы.
В связи с прохождением метели, все службы жизнеобеспечения города приведены в состояние повышенной готовности. Жителям рекомендовано без особой необходимости не выезжать за пределы городского округа, соблюдать правила личной безопасности.
Администрация Южно-Сахалинска напомнила телефоны экстренных служб:
- по вопросам теплоснабжения жители города могут обратиться в оперативно-диспетчерскую службу сахалинской коммунальной компании по телефонам: (4242) 45-43-10, 45-43-40, 72-30-13, 72-33-89;
- о проблемах с водоснабжением необходимо сообщать в «Сахалинский Водоканал» по номеру (4242) 72-32-40;
- по вопросам ограничений в энергоснабжении: (4242) 78-27-82;
- диспетчерская департамента городского хозяйства: (4242) 51-01-15 (круглосуточно);
При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно обратиться за помощью в экстренные службы:
- оперативный дежурный Сахалинского поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова: (4242) 75-14-88;
- оперативный дежурный главного управления МЧС России по Сахалинской области: (4242) 72-36-63, 49-85-01;
- диспетчерская управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска: (4242) 72-30-20;
- единая дежурно-диспетчерская служба (служба спасения): 112 (экстренный вызов с мобильного телефона: 010 (МТС, «Мегафон», «Теле2»), 001 («Билайн»)).
В субботу в Южно-Сахалинске начнется запись детей в первые классы. Первой, 14 января, прием документов в электронном виде проведет гимназия № 1. График очередности составили в министерстве образования Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, в ночь с 14 на 15 января на территории Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег (7-19 миллиметров), метель, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в мэрии областной столицы.
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков сахалинской транспортной полиции задержали 23-летнего мужчину. Его подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Сегодня начал работу в тестовом режиме новый вызывной светофор на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Его установили в районе дома № 160а (между мостом через реку Подорожку и автокомплексом «Доминант»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
На строительной площадке, где разместится спортивная школа, выросла стена. Перегородка станет защитным барьером в случае схода земельного покрова. Хотя склон и состоит из каменистого грунта, строители решили не рисковать и возвести подпорную стену. Каждый день над ее созданием трудится 16 человек. Уже залито 300 кубов бетона и еще понадобится 120 кубов. О ходе работ ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
13 января стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Южно-Сахалинске. Он продлится до 20 февраля. Традиционное интеллектуальное соревнование проходит по 16 общеобразовательным предметам, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
Наркополицейские задержали двоих жителей Корсаковского района. Их подозревают в незаконном сбыте наркотических средств. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия смогут продать свою продукцию на 18 площадках в Южно-Сахалинском городском округе. С началом наважьей путины основной ассортимент составит именно эта рыба, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
15 января на Сахалине пройдет празднование всероссийского Дня снега. События отметят практически во всех районах. В областном центре главным действующим «лицом» станет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Для гостей праздника подготовили зимнюю полосу препятствий, эстафеты, игры в хоккей и катание на санках. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Губернатор подверг жесткой критике работу компаний, занимающихся расчисткой территории Южно-Сахалинска. Этой теме было посвящено совещание в мэрии областного центра. В его работе принимали участие представители муниципалитета, ГИБДД, а также руководители дорожных предприятий, на которые возложена ответственность за уборку снега. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы Сахалинской области.
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча с Героем Российской Федерации, начальником разведки центрального округа войск национальной гвардии России, полковником Алексеем Юрьевичем Фоминым и его родителями. В мероприятии кроме инициаторов события - представителей Народного фронта России, участвовали ветераны боевых действий и силовых структур, представители молодежных, патриотических, спортивных организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.
В селе Троицкое Анивского района завершился первый день соревнований первенства и чемпионата Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». Спортсмены состязались в гонке классическим ходом. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Сахалинское правительство объявило конкурс о его создании ресурсного центра для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. К участию приглашаются некоммерческие организации, зарегистрированные на территории региона и не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями. Победитель получит субсидию, которая позволит реализовать проект по созданию и обеспечению деятельности ресурсного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.
Ногликские следователи возбудили в отношении местного жителя уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Мужчина, являясь должником по исполнительному производству, предложил правоохранителю взятку за отмену постановления о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автотранспортного средства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов России по Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 19 и 20 января
Компания «Сахалинэнерго» рассказала жителям о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В Сахалинской области в 2016 году предстояло обеспечить жильем 258 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделили достаточно денег и бюджета региона. Однако, как выяснили областные прокуроры, не смотря на это, уполномоченные органы власти и органы местного самоуправления допустили ряд нарушений прав детей-сирот при обеспечении их жилыми помещениями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
В Сахалинской области в 2016 году зафиксирован один самых низких темпов роста цен в Дальневосточном федеральном округе. На их стабилизацию во многом повлияли ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в островном агро-промышленном комплексе, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение форматов социально-ориентированной торговли, фирменной торговой сети товаропроизводителей, развитие мобильной торговли и охват ею удалённых населённых пунктов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области.
Специалисты управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска проведут примем не в управлении, а в доме культуры железнодорожников по улице Вокзальная, 55. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих получить консультации по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
На Сахалин прилетела делегация Федерация сумо Хоккайдо. В ее составе тренер Хираками Осаму и девять юных спортсменов в возрасте от 9 до 15 лет. В течение двух дней они проведут несколько мастер-классов и совместных тренировок в спортивной школе самбо и дзюдо, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
Сегодня селе Троицкое Анивского района в 49-й раз стартовали чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». На торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовала представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Наталья Яблочникова. Она поздравила участников с началом лыжного сезона, а поскольку состязания являются отборочным туром на зональные старты, пожелала ребятам показать все свое мастерство и приложить максимум сил, чтобы получить заветные путевки на дальневосточный этап. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
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