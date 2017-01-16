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Новости
11:01   Сахалинские общественники помешали построить парковку в Александровске-Сахалинском
                 Власти Александровск-Сахалинского района расторгли муниципальный контракт на устройство парковки у здания администрации района. Это случилось после замечаний экспертов Общероссийского народного фронта, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.

10:45   Управляющие компании Южно-Сахалинска накажут за плохую уборку дворов в метель
                 Метель, разыгравшаяся на юге Сахалина в прошедшее воскресенье, позволила оценить, насколько муниципальные власти и коммунальные службы области готовы к стихии. Организацию работ по уборке снега проверил губернатор Олег Кожемяко, проехав по улицам Южно-Сахалинска в четыре часа утра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы области.

13 января
Гимназия № 1 Южно-Сахалинска наберет первоклашек первой
                 В субботу в Южно-Сахалинске начнется запись детей в первые классы. Первой, 14 января, прием документов в электронном виде проведет гимназия № 1. График очередности составили в министерстве образования Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.

В выходные Южно-Сахалинск накроет метель
                 По информации сахалинской гидрометеослужбы, в ночь с 14 на 15 января на территории Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег (7-19 миллиметров), метель, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в мэрии областной столицы.

23-летний мужчина хотел заложить в Южно-Сахалинске 40 доз наркотика
                 Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков сахалинской транспортной полиции задержали 23-летнего мужчину. Его подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

На Железнодорожной в Южно-Сахалинске появился новый светофор
                 Сегодня начал работу в тестовом режиме новый вызывной светофор на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Его установили в районе дома № 160а (между мостом через реку Подорожку и автокомплексом «Доминант»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Будущую спортивную школу сахалинских «летающих лыжников» защитит стена 
                 На строительной площадке, где разместится спортивная школа, выросла стена. Перегородка станет защитным барьером в случае схода земельного покрова. Хотя склон и состоит из каменистого грунта, строители решили не рисковать и возвести подпорную стену. Каждый день над ее созданием трудится 16 человек. Уже залито 300 кубов бетона и еще понадобится 120 кубов. О ходе работ ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Больше 450 сахалинских школьников попробую силы в 16 предметных олимпиадах 
                 13 января стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Южно-Сахалинске. Он продлится до 20 февраля. Традиционное интеллектуальное соревнование проходит по 16 общеобразовательным предметам, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

Сахалинские наркополицейские задержали двух сбытчиков гашишного масла 
                 Наркополицейские задержали двоих жителей Корсаковского района. Их подозревают в незаконном сбыте наркотических средств. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Южносахалинцы смогут купить недорогую навагу на 18 площадках городского округа 
                 Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия смогут продать свою продукцию на 18 площадках в Южно-Сахалинском городском округе. С началом наважьей путины основной ассортимент составит именно эта рыба, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

В День снега сахалинцы пройдут зимнюю полосу препятствий
                 15 января на Сахалине пройдет празднование всероссийского Дня снега. События отметят практически во всех районах. В областном центре главным действующим «лицом» станет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Для гостей праздника подготовили зимнюю полосу препятствий, эстафеты, игры в хоккей и катание на санках. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинские дорожники показали свою неэффективность в уборке снега и наледи
                 Губернатор подверг жесткой критике работу компаний, занимающихся расчисткой территории Южно-Сахалинска. Этой теме было посвящено совещание в мэрии областного центра. В его работе принимали участие представители муниципалитета, ГИБДД, а также руководители дорожных предприятий, на которые возложена ответственность за уборку снега. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы Сахалинской области.

Сахалинцы встретились с Героем России
                 В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча с Героем Российской Федерации, начальником разведки центрального округа войск национальной гвардии России, полковником Алексеем Юрьевичем Фоминым и его родителями. В мероприятии кроме инициаторов события - представителей Народного фронта России, участвовали ветераны боевых действий и силовых структур, представители молодежных, патриотических, спортивных организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.

Первые сахалинские призы «Дружба» разобрали лыжники-классики 
                 В селе Троицкое Анивского района завершился первый день соревнований первенства и чемпионата Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». Спортсмены состязались в гонке классическим ходом. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

На Сахалине появится ресурсный центр для некоммерческих организаций.
                 Сахалинское правительство объявило конкурс о его создании ресурсного центра для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. К участию приглашаются некоммерческие организации, зарегистрированные на территории региона и не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями. Победитель получит субсидию, которая позволит реализовать проект по созданию и обеспечению деятельности ресурсного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.

Ногликцу не удалось подкупить судебного пристава
                 Ногликские следователи возбудили в отношении местного жителя уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Мужчина, являясь должником по исполнительному производству, предложил правоохранителю взятку за отмену постановления о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автотранспортного средства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов России по Сахалинской области.

12 января
«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 19 и 20 января
                 Компания «Сахалинэнерго» рассказала жителям о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

Сахалинские прокуроры обнаружили 74 нарушения при обеспечении жильем детей-сирот
                 В Сахалинской области в 2016 году предстояло обеспечить жильем 258 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделили достаточно денег и бюджета региона. Однако, как выяснили областные прокуроры, не смотря на это, уполномоченные органы власти и органы местного самоуправления допустили ряд нарушений прав детей-сирот при обеспечении их жилыми помещениями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

Сахалинская область оказалась в антилидерах Дальнего Востока по скорости роста цен на продукты
                 В Сахалинской области в 2016 году зафиксирован один самых низких темпов роста цен в Дальневосточном федеральном округе. На их стабилизацию во многом повлияли ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в островном агро-промышленном комплексе, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение форматов социально-ориентированной торговли, фирменной торговой сети товаропроизводителей, развитие мобильной торговли и охват ею удалённых населённых пунктов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области.

Южно-сахалинцы узнают подробности жилищных программ в доме культуры железнодорожников
                 Специалисты управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска проведут примем не в управлении, а в доме культуры железнодорожников по улице Вокзальная, 55. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих получить консультации по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

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16 января 2017 г., 10:45

Управляющие компании Южно-Сахалинска накажут за плохую уборку дворов в метель

Метель, разыгравшаяся на юге Сахалина в прошедшее воскресенье, позволила оценить, насколько муниципальные власти и коммунальные службы области готовы к стихии. Организацию работ по уборке снега проверил губернатор Олег Кожемяко, проехав по улицам Южно-Сахалинска в четыре часа утра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы области.

По сведениям муниципальных властей, на улицы была выведена вся имеющаяся техника, свыше 200 единиц. В результате к утру основные транспортные артерии областного центра были расчищены во всю ширину проезжей части. Подготовлены к началу рабочего дня и тротуары. Организован вывоз снега на специально отведенные полигоны. В три часа ночи в очередной раз снегоуборочная техника вышла на дорогу Южно-Сахалинск - Корсаков. Было восстановлен проезд по дороге, ведущей в Синегорск. 

В пять часов утра в мэрии областного центра состоялось заседание оперативного штаба. На нем чиновники, отвечающие за расчистку города от снега, доложили о ходе работ. По их словам, обеспечен проезд по всем улицам и внутриквартальным проездам, расчищены дороги, ведущие к детским садам, школам, больницам, поликлиникам и социальным учреждениям. Однако возникли вопросы к целому ряду управляющих компаний. Некоторые дворы во время непогоды никто не чистил, вывоз отходов не проводился, поэтому мусорные контейнеры в ряде мест заполнены до отказа. 

- К таким управляющим компаниям примем меры, - сказал Олег Кожемяко. - Будем дисквалифицировать их руководителей. В распоряжении этих управляющих компаний сотни дворников, которые должны были своевременно заняться расчисткой дворов, подъездов, прилегающих территорий. Однако эта работа не была проведена должным образом. Городской власти предстоит серьезно потрудиться в этом направлении. Конечно, необходимо обеспечить управляющие компании коммунальной малогабаритной техникой, чтобы механизировать расчистку дворов, сделать ее более эффективной. Это позволит оперативно расчищать не только улицы и внутриквартальные проезды, но и дворы. 

По данным синоптиков, к обеду 16 января метель на юге острова должна прекратиться. 

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Автор: Острова


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11:01   Сахалинские общественники помешали построить парковку в Александровске-Сахалинском
                 Власти Александровск-Сахалинского района расторгли муниципальный контракт на устройство парковки у здания администрации района. Это случилось после замечаний экспертов Общероссийского народного фронта, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.

10:45   Управляющие компании Южно-Сахалинска накажут за плохую уборку дворов в метель
                 Метель, разыгравшаяся на юге Сахалина в прошедшее воскресенье, позволила оценить, насколько муниципальные власти и коммунальные службы области готовы к стихии. Организацию работ по уборке снега проверил губернатор Олег Кожемяко, проехав по улицам Южно-Сахалинска в четыре часа утра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы области.

13 января
Гимназия № 1 Южно-Сахалинска наберет первоклашек первой
                 В субботу в Южно-Сахалинске начнется запись детей в первые классы. Первой, 14 января, прием документов в электронном виде проведет гимназия № 1. График очередности составили в министерстве образования Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.

В выходные Южно-Сахалинск накроет метель
                 По информации сахалинской гидрометеослужбы, в ночь с 14 на 15 января на территории Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег (7-19 миллиметров), метель, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в мэрии областной столицы.

23-летний мужчина хотел заложить в Южно-Сахалинске 40 доз наркотика
                 Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков сахалинской транспортной полиции задержали 23-летнего мужчину. Его подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

На Железнодорожной в Южно-Сахалинске появился новый светофор
                 Сегодня начал работу в тестовом режиме новый вызывной светофор на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Его установили в районе дома № 160а (между мостом через реку Подорожку и автокомплексом «Доминант»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Будущую спортивную школу сахалинских «летающих лыжников» защитит стена 
                 На строительной площадке, где разместится спортивная школа, выросла стена. Перегородка станет защитным барьером в случае схода земельного покрова. Хотя склон и состоит из каменистого грунта, строители решили не рисковать и возвести подпорную стену. Каждый день над ее созданием трудится 16 человек. Уже залито 300 кубов бетона и еще понадобится 120 кубов. О ходе работ ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Больше 450 сахалинских школьников попробую силы в 16 предметных олимпиадах 
                 13 января стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Южно-Сахалинске. Он продлится до 20 февраля. Традиционное интеллектуальное соревнование проходит по 16 общеобразовательным предметам, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

Сахалинские наркополицейские задержали двух сбытчиков гашишного масла 
                 Наркополицейские задержали двоих жителей Корсаковского района. Их подозревают в незаконном сбыте наркотических средств. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Южносахалинцы смогут купить недорогую навагу на 18 площадках городского округа 
                 Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия смогут продать свою продукцию на 18 площадках в Южно-Сахалинском городском округе. С началом наважьей путины основной ассортимент составит именно эта рыба, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

В День снега сахалинцы пройдут зимнюю полосу препятствий
                 15 января на Сахалине пройдет празднование всероссийского Дня снега. События отметят практически во всех районах. В областном центре главным действующим «лицом» станет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Для гостей праздника подготовили зимнюю полосу препятствий, эстафеты, игры в хоккей и катание на санках. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинские дорожники показали свою неэффективность в уборке снега и наледи
                 Губернатор подверг жесткой критике работу компаний, занимающихся расчисткой территории Южно-Сахалинска. Этой теме было посвящено совещание в мэрии областного центра. В его работе принимали участие представители муниципалитета, ГИБДД, а также руководители дорожных предприятий, на которые возложена ответственность за уборку снега. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы Сахалинской области.

Сахалинцы встретились с Героем России
                 В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча с Героем Российской Федерации, начальником разведки центрального округа войск национальной гвардии России, полковником Алексеем Юрьевичем Фоминым и его родителями. В мероприятии кроме инициаторов события - представителей Народного фронта России, участвовали ветераны боевых действий и силовых структур, представители молодежных, патриотических, спортивных организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.

Первые сахалинские призы «Дружба» разобрали лыжники-классики 
                 В селе Троицкое Анивского района завершился первый день соревнований первенства и чемпионата Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». Спортсмены состязались в гонке классическим ходом. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

На Сахалине появится ресурсный центр для некоммерческих организаций.
                 Сахалинское правительство объявило конкурс о его создании ресурсного центра для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. К участию приглашаются некоммерческие организации, зарегистрированные на территории региона и не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями. Победитель получит субсидию, которая позволит реализовать проект по созданию и обеспечению деятельности ресурсного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.

Ногликцу не удалось подкупить судебного пристава
                 Ногликские следователи возбудили в отношении местного жителя уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Мужчина, являясь должником по исполнительному производству, предложил правоохранителю взятку за отмену постановления о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автотранспортного средства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов России по Сахалинской области.

12 января
«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 19 и 20 января
                 Компания «Сахалинэнерго» рассказала жителям о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

Сахалинские прокуроры обнаружили 74 нарушения при обеспечении жильем детей-сирот
                 В Сахалинской области в 2016 году предстояло обеспечить жильем 258 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделили достаточно денег и бюджета региона. Однако, как выяснили областные прокуроры, не смотря на это, уполномоченные органы власти и органы местного самоуправления допустили ряд нарушений прав детей-сирот при обеспечении их жилыми помещениями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

Сахалинская область оказалась в антилидерах Дальнего Востока по скорости роста цен на продукты
                 В Сахалинской области в 2016 году зафиксирован один самых низких темпов роста цен в Дальневосточном федеральном округе. На их стабилизацию во многом повлияли ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в островном агро-промышленном комплексе, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение форматов социально-ориентированной торговли, фирменной торговой сети товаропроизводителей, развитие мобильной торговли и охват ею удалённых населённых пунктов. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области.

Южно-сахалинцы узнают подробности жилищных программ в доме культуры железнодорожников
                 Специалисты управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска проведут примем не в управлении, а в доме культуры железнодорожников по улице Вокзальная, 55. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих получить консультации по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

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