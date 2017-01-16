16 января 2017 г., 10:45

Управляющие компании Южно-Сахалинска накажут за плохую уборку дворов в метель

Метель, разыгравшаяся на юге Сахалина в прошедшее воскресенье, позволила оценить, насколько муниципальные власти и коммунальные службы области готовы к стихии. Организацию работ по уборке снега проверил губернатор Олег Кожемяко, проехав по улицам Южно-Сахалинска в четыре часа утра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы области.

По сведениям муниципальных властей, на улицы была выведена вся имеющаяся техника, свыше 200 единиц. В результате к утру основные транспортные артерии областного центра были расчищены во всю ширину проезжей части. Подготовлены к началу рабочего дня и тротуары. Организован вывоз снега на специально отведенные полигоны. В три часа ночи в очередной раз снегоуборочная техника вышла на дорогу Южно-Сахалинск - Корсаков. Было восстановлен проезд по дороге, ведущей в Синегорск.

В пять часов утра в мэрии областного центра состоялось заседание оперативного штаба. На нем чиновники, отвечающие за расчистку города от снега, доложили о ходе работ. По их словам, обеспечен проезд по всем улицам и внутриквартальным проездам, расчищены дороги, ведущие к детским садам, школам, больницам, поликлиникам и социальным учреждениям. Однако возникли вопросы к целому ряду управляющих компаний. Некоторые дворы во время непогоды никто не чистил, вывоз отходов не проводился, поэтому мусорные контейнеры в ряде мест заполнены до отказа.

- К таким управляющим компаниям примем меры, - сказал Олег Кожемяко. - Будем дисквалифицировать их руководителей. В распоряжении этих управляющих компаний сотни дворников, которые должны были своевременно заняться расчисткой дворов, подъездов, прилегающих территорий. Однако эта работа не была проведена должным образом. Городской власти предстоит серьезно потрудиться в этом направлении. Конечно, необходимо обеспечить управляющие компании коммунальной малогабаритной техникой, чтобы механизировать расчистку дворов, сделать ее более эффективной. Это позволит оперативно расчищать не только улицы и внутриквартальные проезды, но и дворы.

По данным синоптиков, к обеду 16 января метель на юге острова должна прекратиться.