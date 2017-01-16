16 января 2017 г., 11:01

Сахалинские общественники помешали построить парковку в Александровске-Сахалинском

Власти Александровск-Сахалинского района расторгли муниципальный контракт на устройство парковки у здания администрации района. Это случилось после замечаний экспертов Общероссийского народного фронта, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.

В рамках проекта «За честные закупки» общественники выявили сомнительную закупку муниципального казенного учреждения «Служба «Заказчик» на строительство парковки у здания администрации. По их мнению, бюджетные средства таким образом были бы использованы неэффективно, так как асфальтирование, установку бордюров, укладку тротуарной плитки и другие строительно-монтажные работы по технологии проводить в морозы нельзя. Контракт предусматривал, что работы будут выполнены в январе 2017 г.

- Хорошо, что муниципальные власти оперативно отреагировали на замечания регионального отделения Народного фронта. Благодаря этому почти 1,5 миллиона бюджетных рублей могут быть потрачены на более необходимые и оправданные нужды. Это особенно важно, потому что Александровск-Сахалинский район является дотационной территорией, - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Фугенфиров.

Сахалинские активисты Общероссийского народного фронта продолжат работу по выявлению расточительных закупок органами власти и предприятиями с государственным участием в регионе.