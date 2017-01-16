Новый канадский ратрак взялся за склоны сахалинского «Горного воздуха»

Новый ратрак Prinoth BR 350W с башенной лебедкой приступил к своим основным должностным обязанностям - укладыванию снега на горных склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Техника была приобретена в прошлом году. Ее производством занимаются в Канаде. Машина зарекомендовала себя, как надежный помощник при формировании трасс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Ратрак работает в вечернее время, когда на трассе уже никого нет. К утру склоны опять готовы к катанию, - рассказал и.о. директора спортивно-туристического комплекса Андрей Кораблев. - Технику мы уже успели оценить. Она на «отлично» справляется со своими обязанностями.

Общая длина ратрака составляет 4 метра 14 сантиметров, высота - 4 метра 23 сантиметра. Максимальная скорость перемещения 18,5 км/ч. Снегоуплотнительные машины Prinoth BR 350W отлично справляются с преодолением крутых горных склонов, передвигают большие массы снега. Он способен обрабатывать огромные площади снежного покрова при минимальном расходе топлива.

Также ратрак оснащен лебедкой Sherpa, имеющей длительный срок службы. Лебедка делает работу оператора безопасной в сложных условиях.