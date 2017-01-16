16 января 2017 г., 13:34

В Южно-Курильске открылся хоккейный корт

15 января в Южно-Курильске состоялось открытие хоккейного корта. На торжественной церемонии исполняющий обязанности мэра Южно-Курильска Константин Бутаков поздравил всех с Днем снега, отметил, что именно в день зимних видов спорта отрывается хоккейный сезон, поблагодарил хоккеистов за помощь в подготовке хоккейного корта. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

После торжественной церемонии прошла показательная товарищеская встреча по хоккею с шайбой, где юные спортсмены продемонстрировали свое мастерство. По итогам встречи «Лучшим вратарем» признали Нурлана Жапарова, «Лучшим нападающим» стал Владимир Насекин. Всех хоккеистов наградили сладкими подарками.

После показательных выступлений хоккеистов корт открылся для массовых катаний.

Помимо этого, в День снега, благодаря хорошей погоде, а также организованному бесплатному прокату лыжного снаряжения и отлично подготовленной трассе больше 80 человек вышли на лыжню.

Начиная с зимы 2012 года, в середине января во всем мире, по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS), отмечается новый праздник - Всемирный день снега.

В рамках празднования Дня снега в Сахалинской области в каждом районе прошли спортивно-массовые мероприятия.