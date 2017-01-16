Начальник холмского пункта вневедомственной охраны работал за вещи

«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 21-23 января

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

Судимый сахалинец попытался смыть наркотики в унитаз

Вечером 14 января в дежурную часть южно-сахалинской полиции поступило телефонное сообщение о том, что в одном из домов по улице Тихоокеанская мужчина избивает свою сожительницу. По указанному адресу незамедлительно выехал экипаж полиции в составе участкового уполномоченного и сотрудника патрульно-постовой службы. Подробности случившегося ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.



Вечером 14 января в дежурную часть южно-сахалинской полиции поступило телефонное сообщение о том, что в одном из домов по улице Тихоокеанская мужчина избивает свою сожительницу. По указанному адресу незамедлительно выехал экипаж полиции в составе участкового уполномоченного и сотрудника патрульно-постовой службы. Подробности случившегося ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Южно-сахалинский таможенный пост за год перечислил в бюджет в 1,5 раза больше денег

Южно-сахалинский таможенный пост отметил 15-летие со дня образования. Он является лидером по перечислениям в федеральный бюджет в Сахалинской таможне. За 2016 год в доход федерального бюджета его работа принесла 3 миллиарда 515 миллионов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в сахалинской таможне.



Южно-сахалинский таможенный пост отметил 15-летие со дня образования. Он является лидером по перечислениям в федеральный бюджет в Сахалинской таможне. За 2016 год в доход федерального бюджета его работа принесла 3 миллиарда 515 миллионов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в сахалинской таможне.

Начальник холмского пункта вневедомственной охраны работал за вещи

Холмский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Холмскому району. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса России (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства). Подробности ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.



Холмский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Холмскому району. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса России (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства). Подробности ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

В Южно-Курильске открылся хоккейный корт

15 января в Южно-Курильске состоялось открытие хоккейного корта. На торжественной церемонии исполняющий обязанности мэра Южно-Курильска Константин Бутаков поздравил всех с Днем снега, отметил, что именно в день зимних видов спорта отрывается хоккейный сезон, поблагодарил хоккеистов за помощь в подготовке хоккейного корта. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



15 января в Южно-Курильске состоялось открытие хоккейного корта. На торжественной церемонии исполняющий обязанности мэра Южно-Курильска Константин Бутаков поздравил всех с Днем снега, отметил, что именно в день зимних видов спорта отрывается хоккейный сезон, поблагодарил хоккеистов за помощь в подготовке хоккейного корта. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Новый канадский ратрак взялся за склоны сахалинского «Горного воздуха»

Новый ратрак Prinoth BR 350W с башенной лебедкой приступил к своим основным должностным обязанностям – укладыванию снега на горных склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Техника была приобретена в прошлом году. Ее производством занимаются в Канаде. Машина зарекомендовала себя, как надежный помощник при формировании трасс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



Новый ратрак Prinoth BR 350W с башенной лебедкой приступил к своим основным должностным обязанностям – укладыванию снега на горных склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Техника была приобретена в прошлом году. Ее производством занимаются в Канаде. Машина зарекомендовала себя, как надежный помощник при формировании трасс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинские общественники помешали построить парковку в Александровске-Сахалинском

Власти Александровск-Сахалинского района расторгли муниципальный контракт на устройство парковки у здания администрации района. Это случилось после замечаний экспертов Общероссийского народного фронта, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.



Власти Александровск-Сахалинского района расторгли муниципальный контракт на устройство парковки у здания администрации района. Это случилось после замечаний экспертов Общероссийского народного фронта, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.

Управляющие компании Южно-Сахалинска накажут за плохую уборку дворов в метель

Метель, разыгравшаяся на юге Сахалина в прошедшее воскресенье, позволила оценить, насколько муниципальные власти и коммунальные службы области готовы к стихии. Организацию работ по уборке снега проверил губернатор Олег Кожемяко, проехав по улицам Южно-Сахалинска в четыре часа утра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы области.



Метель, разыгравшаяся на юге Сахалина в прошедшее воскресенье, позволила оценить, насколько муниципальные власти и коммунальные службы области готовы к стихии. Организацию работ по уборке снега проверил губернатор Олег Кожемяко, проехав по улицам Южно-Сахалинска в четыре часа утра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы области.



Гимназия № 1 Южно-Сахалинска наберет первоклашек первой

В субботу в Южно-Сахалинске начнется запись детей в первые классы. Первой, 14 января, прием документов в электронном виде проведет гимназия № 1. График очередности составили в министерстве образования Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.



В субботу в Южно-Сахалинске начнется запись детей в первые классы. Первой, 14 января, прием документов в электронном виде проведет гимназия № 1. График очередности составили в министерстве образования Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.

В выходные Южно-Сахалинск накроет метель

По информации сахалинской гидрометеослужбы, в ночь с 14 на 15 января на территории Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег (7-19 миллиметров), метель, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в мэрии областной столицы.



По информации сахалинской гидрометеослужбы, в ночь с 14 на 15 января на территории Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег (7-19 миллиметров), метель, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в мэрии областной столицы.

23-летний мужчина хотел заложить в Южно-Сахалинске 40 доз наркотика

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков сахалинской транспортной полиции задержали 23-летнего мужчину. Его подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.



Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков сахалинской транспортной полиции задержали 23-летнего мужчину. Его подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

На Железнодорожной в Южно-Сахалинске появился новый светофор

Сегодня начал работу в тестовом режиме новый вызывной светофор на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Его установили в районе дома № 160а (между мостом через реку Подорожку и автокомплексом «Доминант»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.



Сегодня начал работу в тестовом режиме новый вызывной светофор на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Его установили в районе дома № 160а (между мостом через реку Подорожку и автокомплексом «Доминант»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Будущую спортивную школу сахалинских «летающих лыжников» защитит стена

На строительной площадке, где разместится спортивная школа, выросла стена. Перегородка станет защитным барьером в случае схода земельного покрова. Хотя склон и состоит из каменистого грунта, строители решили не рисковать и возвести подпорную стену. Каждый день над ее созданием трудится 16 человек. Уже залито 300 кубов бетона и еще понадобится 120 кубов. О ходе работ ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



На строительной площадке, где разместится спортивная школа, выросла стена. Перегородка станет защитным барьером в случае схода земельного покрова. Хотя склон и состоит из каменистого грунта, строители решили не рисковать и возвести подпорную стену. Каждый день над ее созданием трудится 16 человек. Уже залито 300 кубов бетона и еще понадобится 120 кубов. О ходе работ ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Больше 450 сахалинских школьников попробую силы в 16 предметных олимпиадах

13 января стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Южно-Сахалинске. Он продлится до 20 февраля. Традиционное интеллектуальное соревнование проходит по 16 общеобразовательным предметам, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.



13 января стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Южно-Сахалинске. Он продлится до 20 февраля. Традиционное интеллектуальное соревнование проходит по 16 общеобразовательным предметам, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

Сахалинские наркополицейские задержали двух сбытчиков гашишного масла

Наркополицейские задержали двоих жителей Корсаковского района. Их подозревают в незаконном сбыте наркотических средств. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.



Наркополицейские задержали двоих жителей Корсаковского района. Их подозревают в незаконном сбыте наркотических средств. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Южносахалинцы смогут купить недорогую навагу на 18 площадках городского округа

Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия смогут продать свою продукцию на 18 площадках в Южно-Сахалинском городском округе. С началом наважьей путины основной ассортимент составит именно эта рыба, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.



Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия смогут продать свою продукцию на 18 площадках в Южно-Сахалинском городском округе. С началом наважьей путины основной ассортимент составит именно эта рыба, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

В День снега сахалинцы пройдут зимнюю полосу препятствий

15 января на Сахалине пройдет празднование всероссийского Дня снега. События отметят практически во всех районах. В областном центре главным действующим «лицом» станет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Для гостей праздника подготовили зимнюю полосу препятствий, эстафеты, игры в хоккей и катание на санках. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



15 января на Сахалине пройдет празднование всероссийского Дня снега. События отметят практически во всех районах. В областном центре главным действующим «лицом» станет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Для гостей праздника подготовили зимнюю полосу препятствий, эстафеты, игры в хоккей и катание на санках. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинские дорожники показали свою неэффективность в уборке снега и наледи

Губернатор подверг жесткой критике работу компаний, занимающихся расчисткой территории Южно-Сахалинска. Этой теме было посвящено совещание в мэрии областного центра. В его работе принимали участие представители муниципалитета, ГИБДД, а также руководители дорожных предприятий, на которые возложена ответственность за уборку снега. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы Сахалинской области.



Губернатор подверг жесткой критике работу компаний, занимающихся расчисткой территории Южно-Сахалинска. Этой теме было посвящено совещание в мэрии областного центра. В его работе принимали участие представители муниципалитета, ГИБДД, а также руководители дорожных предприятий, на которые возложена ответственность за уборку снега. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы Сахалинской области.

Сахалинцы встретились с Героем России

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча с Героем Российской Федерации, начальником разведки центрального округа войск национальной гвардии России, полковником Алексеем Юрьевичем Фоминым и его родителями. В мероприятии кроме инициаторов события - представителей Народного фронта России, участвовали ветераны боевых действий и силовых структур, представители молодежных, патриотических, спортивных организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.



В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча с Героем Российской Федерации, начальником разведки центрального округа войск национальной гвардии России, полковником Алексеем Юрьевичем Фоминым и его родителями. В мероприятии кроме инициаторов события - представителей Народного фронта России, участвовали ветераны боевых действий и силовых структур, представители молодежных, патриотических, спортивных организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении ОНФ.