Южно-сахалинский таможенный пост за год перечислил в бюджет в 1,5 раза больше денег

Южно-сахалинский таможенный пост отметил 15-летие со дня образования. Он является лидером по перечислениям в федеральный бюджет в Сахалинской таможне. За 2016 год в доход федерального бюджета его работа принесла 3 миллиарда 515 миллионов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в сахалинской таможне.

Южно-Сахалинский таможенный пост динамично развивается на протяжении 15 лет. В течение этого времени с целью сокращения времени совершения таможенных операций и издержек участников внешнеэкономической деятельности на посту происходит постоянный процесс совершенствования форм и методов таможенного контроля, внедрение новых информационных технологий.

Успешно реализуется технология по концентрации декларирования, то есть проводятся мероприятия по разделению между таможенными органами таможенных операций, связанных с принятием деклараций на товары, подаваемых в электронной форме и таможенных операций, предшествующих подаче деклараций на товары, а также проведением таможенного контроля.

С июня 2016 года на Южно-Сахалинском таможенном посту успешно применяется технология автоматической регистрации деклараций на товары, то есть без непосредственного участия должностного лица таможни. С момента внедрения технологии в автоматическом режиме зарегистрировано уже больше 230 деклараций.

С 1 апреля 2017 года предварительное информирование о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом, станет обязательным. Сотрудникам южно-сахалинского поста предстоит решать вопросы, связанные с получением предварительной информации, а также её использованием для проведения таможенного контроля до прибытия товара.

Внешнеэкономическую деятельность в регионе ответственности поста осуществляют больше 400 участников внешнеэкономической деятельности. Крупнейшими из них являются компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД», «СКФ Шельф», «ГАЗПРОМ Геологоразведка», региональный перевозчик, осуществляющий международные рейсы - авиакомпания «Аврора», являющаяся владельцем склада временного хранения. Также действуют четыре постоянных зоны таможенного контроля, находящихся в пункте пропуска, функционирует магазин беспошлинной торговли.

Достигнуты успехи и в правоохранительной деятельности - в воздушном пункте пропуска «Аэропорт Южно-Сахалинск» за прошедший год были выявлены факты недекларирования 31 телефона IPhone 7, 35 килограммов фаланг краба, которые перемещались в сопровождаемом багаже. Выявлено более 6,5 килограммов жевательного табака. Также были пресечены попытки контрабанды валюты и дериватов на общую сумму свыше 9 миллионов рублей.

В 2016 году Южно-Сахалинский пост занял первое место в региональном конкурсе в номинации «Лучший коллектив таможенного поста в морском пункте пропуска». Такой результат - итог работы слаженного профессионального коллектива поста.

На протяжении последних пяти лет южно-сахалинским таможенным постом руководит Хайманов Руслан Асланбекович, таможенник с почти 20-летним стажем. Под его началом трудятся таможенники, стоявшие у истоков становления таможенной службы в Южно-Сахалинске: Альбина Корюк, Виктор Панин, Виктория Климова, Елена Чернякова, Татьяна Забродина, Елена Мамрикишвили, Жанна Малыгина.

В Сахалинской таможне сотрудники, начинавшие свою таможенную службу с южно-сахалинского поста, добились руководящих постов. Среди них первый заместитель начальника по таможенному контролю Евгений Иванович Рябцев, начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Антонов Алексей Георгиевич. Большинство являются ветеранами и отличниками таможенной службы. За свою деятельность многие отмечены почетными грамотами и благодарностями федеральной таможенной службы России.