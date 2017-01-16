16 января 2017 г., 15:44

Судимый сахалинец попытался смыть наркотики в унитаз

Вечером 14 января в дежурную часть южно-сахалинской полиции поступило телефонное сообщение о том, что в одном из домов по улице Тихоокеанская мужчина избивает свою сожительницу. По указанному адресу незамедлительно выехал экипаж полиции в составе участкового уполномоченного и сотрудника патрульно-постовой службы. Подробности случившегося ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Правоохранители оперативно прибыли на место и прошли в квартиру. Там они обнаружили потерпевшую, ее несовершеннолетнего сына и вышеупомянутого сожителя 1969-го года рождения.

Увидев сотрудников полиции, мужчина сильно испугался и попытался запереться в ванной. Однако стражи порядка не дали ему это сделать и, блокировав подозреваемого, осмотрели помещение, в которое тот панически пытался прорваться.

Пройдя в санузел, правоохранители поняли причины внезапной испуга мужчины. На стиральной машине полицейские обнаружили восемь свертков с порошкообразным веществом. Как оказалось, узнав о прибытии сотрудников полиции, злоумышленник попытался смыть их в унитаз, но не успел этого сделать благодаря грамотным действиям правоохранителей.

Прибывшие на место происшествия в составе следственно-оперативной группы сотрудники обнаружили в квартире еще восемь идентичных свертков, спрятанных в угловом диване на кухне.

Обнаруженное было изъято и направлено на исследование, которое показало, что содержащийся в свертках порошок является наркотическим средством синтетического происхождения.

Подозреваемый был неоднократно судим за совершение различных преступлений. В настоящий момент он задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

По данному факту возбуждено уголовное дело.