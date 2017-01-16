16 января 2017 г., 16:46

Некоторые южносахалинцы самостоятельно взялись за уборку снега

Сегодняшней ночью мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил состояние городских дворов и лично пообщался с жителями. Таким образом он проверил как идет работа по ликвидации последствий снежного циклона, сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.

- Очень порадовал трактор, который еще днем приехал и быстро почистил снег, - рассказал мэру один из жителей двора по улице Чехова. - Однако некоторые наши соседи не убрали свои автомобили, что затруднило работу техники.

Администрация Южно-Сахалинска настоятельно требует от горожан убирать личный транспорт на время расчистки с проезжей части и въездов во дворы. В противном случае эти автомобили будут эвакуированы.

Общаясь с мэром, жители двора отметили, что претензий к расчистке у них нет. Более того, некоторые жильцы, не дожидаясь прихода снегоуборочной техники, самостоятельно разбросали снег у входов в подъезды. Сергей Надсадин подчеркнул, что сознательность людей - это, безусловно, плюс. Но это не снимает всей полноты ответственности с управляющих компаний. Мэр потребовал от департамента городского хозяйства новых подходов к оперативной уборке дворов.

- Мы сейчас проехали и увидели, что в некоторых местах снег можно убрать только малой техникой. Проработайте варианты взаимодействия с управляющими компаниями в этом направлении. Рассмотрите возможность предоставления в аренду такой техники либо субсидирования процентных ставок по кредитам на ее приобретение. Работайте с управляющими компаниями, готовьте предложения, - поручил глава города начальнику отдела мониторинга санитарного состояния Ивану Санжарову.

Тот, в свою очередь, отметил, что зачастую управляющие компании недобросовестно исполняют свои обязанности. Позиция мэра однозначна - к их руководителям необходимо применять жесткие меры. Сейчас специалисты муниципалитета проверяют работу каждой управляющей компании. На тех, кто к расчистке относится халатно, составляются акты, которые впоследствии передаются в государственную жилищную инспекцию. За серьезные нарушения, допущенные при уборке снега, коммунальщиков ждут крупные денежные штрафы: на должностных лиц - до 50 тысяч рублей, на юридических - до 300.

Ход расчистки города сейчас находится на контроле оперативного штаба под председательством мэра Сергея Надсадина.

По состоянию на 14:00 16 января в городском округе работают свыше 150 единиц техники (сегодняшней ночью было больше 200). На круглосуточные снежные полигоны уже вывезено 30 с лишним тысяч кубометров снега.