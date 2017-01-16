16 января 2017 г., 23:22

Сахалинские судебные приставы завели аккаунты в соцсетях

Пользователи социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» получили возможность следить за новостями управления федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области. На официальных страницах ведомства можно узнать о последних новостях управления, высказать свое мнение и лично задать интересующие вопросы руководству. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УФССП России.

Сегодня наличие официальных страниц в соцсетях государственных органов и других структур становится необходимостью и требованием времени. Подобные ресурсы позволяют быть более открытыми для представителей средств массовой информации и общественности в целом, осуществлять обратную связь и своевременно реагировать на отзывы о службе судебных приставов, а значит - повысить эффективность деятельности ведомства.

Найти страницы ведомства в социальных сетях можно по ссылкам:

- для пользователей соцсети «Вконтакте»: vk.com/fsspsakhalin;

- для пользователей соцсети «Одноклассники»: ok.ru/fsspsakhalin.

Кроме того, официальный аккаунт руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области - главного судебного пристава Сахалинской области Элеоноры Борисовны Протопоповой находится в социальной сети Twitter по адресу: twitter.com/sakhprotopopova.