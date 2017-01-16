На Сахалинской ГРЭС-2 в Томаринском районе смонтировали каркас котла № 1

На строительной площадке первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 закончился монтаж металлокаркаса и потолочных перекрытий котла № 1, установлен в проектное положение барабан. Степень готовности котла №1 составляет 80 %, котла №2 - 50 %. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в «РусГидро».

К монтажу котлоагрегатов для новой электростанции Сахалина энергостроители приступили в августе 2016 года. Ход работ по монтажу котлоагрегатов контролируют специалисты заказчика-застройщика и шеф-инженерный персонал завода-изготовителя. Проведение пуско-наладочных работ запланировано на третий квартал этого года.

Всего на первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 будет смонтировано два паровых котла марки Е-230-13,8-560 КБТ. Изготовитель оборудования - таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», входящий в состав энергостроительного концерна «Силовые машины». Производительность каждого котлоагрегата составит 230 тонн пара в час.

Котлы соответствуют всем необходимым экологическим требованиям по выбросам оксидов азота при сжигании проектного топлива - бурого угля сахалинских месторождений. Они оснащены современными автоматизированными системами очистки поверхностей нагрева. Кроме того, котлы обладают сниженными выбросами и повышенным коэффициентом полезного действия.

Продолжаются монтажные работы и на двух 60-мегаваттных турбоагрегатах, каждый из которых включает в себя турбину и генератор. Сборка оборудования, произведенного отечественными предприятиями Уральский турбинный завод и научно-производственное объединение «Элсиб», начали в октябре 2016 года. Проведение пуско-наладочных работ на турбоагрегатах намечено на конец 2017 года.

Строительство первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 - один из четырех проектов инвестиционной программы «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с указом президента России. Установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт, установленная тепловая мощность - 18,2 Гкал/ч. Годовая выработка электрической энергии будет достигать 840 млн кВт*ч. Электростанция возводится на западном побережье Сахалина в Томаринском районе в 6 километрах от села Ильинское. Топливом для Сахалинской ГРЭС-2 станет бурый уголь сахалинских месторождений.