Министерство природы отклонило изменения режима сахалинского заказника «Северный»

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В Сахалинской области выберут единого поставщика комбикормов для личных подсобных хозяйств. Такое решение обусловлено рядом причин, общий смысл которых сводится к тому, что сегодня сухие корма поступают к островным товаропроизводителям от многочисленных поставщиков нерегулярно, зачастую по завышенным ценам и низкого качества. При этом направляемые на эти цели средства бюджета – около 50 миллионов рублей ежегодно - используются недостаточно эффективно. И в результате растет число обоснованных жалоб от владельцев личных подсобных хозяйств, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Министерство природы России поставило окончательную точку в прошлогодних попытках правительства Сахалинской области ослабить режим заказника «Северный» и разрешить там хозяйственную деятельность. Вчера вечером (по сахалинскому времени) на сайте министерства появилось соответствующее сообщение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Эковахте Сахалина».
Начал работу новый официальный сайт компании «Сахалинэнерго»,. Он разработан в соответствии с современными требованиями к функциональности сетевых ресурсов. Его адрес в сети Интернет - www.sakh.rao-esv.ru. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
На Сахалинской ГРЭС-2 в Томаринском районе смонтировали каркас котла № 1
На строительной площадке первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 закончился монтаж металлокаркаса и потолочных перекрытий котла № 1, установлен в проектное положение барабан. Степень готовности котла №1 составляет 80 %, котла №2 – 50 %. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в «РусГидро».
Пользователи социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» получили возможность следить за новостями управления федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области. На официальных страницах ведомства можно узнать о последних новостях управления, высказать свое мнение и лично задать интересующие вопросы руководству. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УФССП России.
Сегодняшней ночью мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил состояние городских дворов и лично пообщался с жителями. Таким образом он проверил как идет работа по ликвидации последствий снежного циклона, сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Вечером 14 января в дежурную часть южно-сахалинской полиции поступило телефонное сообщение о том, что в одном из домов по улице Тихоокеанская мужчина избивает свою сожительницу. По указанному адресу незамедлительно выехал экипаж полиции в составе участкового уполномоченного и сотрудника патрульно-постовой службы. Подробности случившегося ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
Южно-сахалинский таможенный пост отметил 15-летие со дня образования. Он является лидером по перечислениям в федеральный бюджет в Сахалинской таможне. За 2016 год в доход федерального бюджета его работа принесла 3 миллиарда 515 миллионов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в сахалинской таможне.
Холмский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Холмскому району. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса России (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства). Подробности ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
15 января в Южно-Курильске состоялось открытие хоккейного корта. На торжественной церемонии исполняющий обязанности мэра Южно-Курильска Константин Бутаков поздравил всех с Днем снега, отметил, что именно в день зимних видов спорта отрывается хоккейный сезон, поблагодарил хоккеистов за помощь в подготовке хоккейного корта. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Новый ратрак Prinoth BR 350W с башенной лебедкой приступил к своим основным должностным обязанностям – укладыванию снега на горных склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Техника была приобретена в прошлом году. Ее производством занимаются в Канаде. Машина зарекомендовала себя, как надежный помощник при формировании трасс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Власти Александровск-Сахалинского района расторгли муниципальный контракт на устройство парковки у здания администрации района. Это случилось после замечаний экспертов Общероссийского народного фронта, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.
Метель, разыгравшаяся на юге Сахалина в прошедшее воскресенье, позволила оценить, насколько муниципальные власти и коммунальные службы области готовы к стихии. Организацию работ по уборке снега проверил губернатор Олег Кожемяко, проехав по улицам Южно-Сахалинска в четыре часа утра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы области.
Гимназия № 1 Южно-Сахалинска наберет первоклашек первой
В субботу в Южно-Сахалинске начнется запись детей в первые классы. Первой, 14 января, прием документов в электронном виде проведет гимназия № 1. График очередности составили в министерстве образования Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, в ночь с 14 на 15 января на территории Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег (7-19 миллиметров), метель, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в мэрии областной столицы.
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков сахалинской транспортной полиции задержали 23-летнего мужчину. Его подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Сегодня начал работу в тестовом режиме новый вызывной светофор на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Его установили в районе дома № 160а (между мостом через реку Подорожку и автокомплексом «Доминант»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
На строительной площадке, где разместится спортивная школа, выросла стена. Перегородка станет защитным барьером в случае схода земельного покрова. Хотя склон и состоит из каменистого грунта, строители решили не рисковать и возвести подпорную стену. Каждый день над ее созданием трудится 16 человек. Уже залито 300 кубов бетона и еще понадобится 120 кубов. О ходе работ ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
13 января стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Южно-Сахалинске. Он продлится до 20 февраля. Традиционное интеллектуальное соревнование проходит по 16 общеобразовательным предметам, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
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Министерство природы России поставило окончательную точку в прошлогодних попытках правительства Сахалинской области ослабить режим заказника «Северный» и разрешить там хозяйственную деятельность. Вчера вечером (по сахалинскому времени) на сайте министерства появилось соответствующее сообщение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Эковахте Сахалина».
По словам замминистра, данные изменения режима особой охраны территории заказника в части создания хозяйственной зоны и разрешения хозяйственной деятельности, запрещенной действующим Положением о заказнике, противоречат нормам действующего законодательства.
- Минприроды России не считает возможным согласовать представленный проект постановления, так как его реализация противоречит режиму особой охраны заказника и приведет к негативному необратимому воздействию на его экосистемы, - подчеркнул Мурад Керимов.
Фактически, министерство природы России согласилось с аргументами «Эковахты Сахалина», которые были изложены в обращении организации, направленном в ведомство еще в октябре 2016 года. В своем пресс-релизе министерство их кратко резюмировало.
Такое решение министерства имеет важное значение для будущих возможных попыток правительства Сахалинской области изменить режим заказника. Федеральное министерство могло отказать просто по формальному признаку - отрицательному заключению государственной экологической экспертизы на проект нового положения о заказнике «Северный». Однако оно отказало по существу, прямо признав предложенные изменения противоречащими законодательству и грозящими негативными изменениями экосистемы заказника. Благодаря этому в будущем сторонникам подобных изменений будет крайне сложно доказать обратное.
В Сахалинской области выберут единого поставщика комбикормов для личных подсобных хозяйств. Такое решение обусловлено рядом причин, общий смысл которых сводится к тому, что сегодня сухие корма поступают к островным товаропроизводителям от многочисленных поставщиков нерегулярно, зачастую по завышенным ценам и низкого качества. При этом направляемые на эти цели средства бюджета – около 50 миллионов рублей ежегодно - используются недостаточно эффективно. И в результате растет число обоснованных жалоб от владельцев личных подсобных хозяйств, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Министерство природы России поставило окончательную точку в прошлогодних попытках правительства Сахалинской области ослабить режим заказника «Северный» и разрешить там хозяйственную деятельность. Вчера вечером (по сахалинскому времени) на сайте министерства появилось соответствующее сообщение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Эковахте Сахалина».
Начал работу новый официальный сайт компании «Сахалинэнерго»,. Он разработан в соответствии с современными требованиями к функциональности сетевых ресурсов. Его адрес в сети Интернет - www.sakh.rao-esv.ru. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
На Сахалинской ГРЭС-2 в Томаринском районе смонтировали каркас котла № 1
На строительной площадке первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 закончился монтаж металлокаркаса и потолочных перекрытий котла № 1, установлен в проектное положение барабан. Степень готовности котла №1 составляет 80 %, котла №2 – 50 %. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в «РусГидро».
Пользователи социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» получили возможность следить за новостями управления федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области. На официальных страницах ведомства можно узнать о последних новостях управления, высказать свое мнение и лично задать интересующие вопросы руководству. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УФССП России.
Сегодняшней ночью мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил состояние городских дворов и лично пообщался с жителями. Таким образом он проверил как идет работа по ликвидации последствий снежного циклона, сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Вечером 14 января в дежурную часть южно-сахалинской полиции поступило телефонное сообщение о том, что в одном из домов по улице Тихоокеанская мужчина избивает свою сожительницу. По указанному адресу незамедлительно выехал экипаж полиции в составе участкового уполномоченного и сотрудника патрульно-постовой службы. Подробности случившегося ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
Южно-сахалинский таможенный пост отметил 15-летие со дня образования. Он является лидером по перечислениям в федеральный бюджет в Сахалинской таможне. За 2016 год в доход федерального бюджета его работа принесла 3 миллиарда 515 миллионов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в сахалинской таможне.
Холмский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Холмскому району. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса России (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства). Подробности ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
15 января в Южно-Курильске состоялось открытие хоккейного корта. На торжественной церемонии исполняющий обязанности мэра Южно-Курильска Константин Бутаков поздравил всех с Днем снега, отметил, что именно в день зимних видов спорта отрывается хоккейный сезон, поблагодарил хоккеистов за помощь в подготовке хоккейного корта. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Новый ратрак Prinoth BR 350W с башенной лебедкой приступил к своим основным должностным обязанностям – укладыванию снега на горных склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Техника была приобретена в прошлом году. Ее производством занимаются в Канаде. Машина зарекомендовала себя, как надежный помощник при формировании трасс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Власти Александровск-Сахалинского района расторгли муниципальный контракт на устройство парковки у здания администрации района. Это случилось после замечаний экспертов Общероссийского народного фронта, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.
Метель, разыгравшаяся на юге Сахалина в прошедшее воскресенье, позволила оценить, насколько муниципальные власти и коммунальные службы области готовы к стихии. Организацию работ по уборке снега проверил губернатор Олег Кожемяко, проехав по улицам Южно-Сахалинска в четыре часа утра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы области.
Гимназия № 1 Южно-Сахалинска наберет первоклашек первой
В субботу в Южно-Сахалинске начнется запись детей в первые классы. Первой, 14 января, прием документов в электронном виде проведет гимназия № 1. График очередности составили в министерстве образования Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, в ночь с 14 на 15 января на территории Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег (7-19 миллиметров), метель, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в мэрии областной столицы.
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков сахалинской транспортной полиции задержали 23-летнего мужчину. Его подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Сегодня начал работу в тестовом режиме новый вызывной светофор на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Его установили в районе дома № 160а (между мостом через реку Подорожку и автокомплексом «Доминант»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
На строительной площадке, где разместится спортивная школа, выросла стена. Перегородка станет защитным барьером в случае схода земельного покрова. Хотя склон и состоит из каменистого грунта, строители решили не рисковать и возвести подпорную стену. Каждый день над ее созданием трудится 16 человек. Уже залито 300 кубов бетона и еще понадобится 120 кубов. О ходе работ ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
13 января стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Южно-Сахалинске. Он продлится до 20 февраля. Традиционное интеллектуальное соревнование проходит по 16 общеобразовательным предметам, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
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