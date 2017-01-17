17 января 2017 г., 10:08

Министерство природы отклонило изменения режима сахалинского заказника «Северный»

Министерство природы России поставило окончательную точку в прошлогодних попытках правительства Сахалинской области ослабить режим заказника «Северный» и разрешить там хозяйственную деятельность. Вчера вечером (по сахалинскому времени) на сайте министерства появилось соответствующее сообщение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Эковахте Сахалина».

По словам замминистра, данные изменения режима особой охраны территории заказника в части создания хозяйственной зоны и разрешения хозяйственной деятельности, запрещенной действующим Положением о заказнике, противоречат нормам действующего законодательства.

- Минприроды России не считает возможным согласовать представленный проект постановления, так как его реализация противоречит режиму особой охраны заказника и приведет к негативному необратимому воздействию на его экосистемы, - подчеркнул Мурад Керимов.

Фактически, министерство природы России согласилось с аргументами «Эковахты Сахалина», которые были изложены в обращении организации, направленном в ведомство еще в октябре 2016 года. В своем пресс-релизе министерство их кратко резюмировало.

Такое решение министерства имеет важное значение для будущих возможных попыток правительства Сахалинской области изменить режим заказника. Федеральное министерство могло отказать просто по формальному признаку - отрицательному заключению государственной экологической экспертизы на проект нового положения о заказнике «Северный». Однако оно отказало по существу, прямо признав предложенные изменения противоречащими законодательству и грозящими негативными изменениями экосистемы заказника. Благодаря этому в будущем сторонникам подобных изменений будет крайне сложно доказать обратное.