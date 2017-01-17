Подсобные хозяйства Сахалина снабдит комбикормами единый поставщик

В Сахалинской области выберут единого поставщика комбикормов для личных подсобных хозяйств. Такое решение обусловлено рядом причин, общий смысл которых сводится к тому, что сегодня сухие корма поступают к островным товаропроизводителям от многочисленных поставщиков нерегулярно, зачастую по завышенным ценам и низкого качества. При этом направляемые на эти цели средства бюджета - около 50 миллионов рублей ежегодно - используются недостаточно эффективно. И в результате растет число обоснованных жалоб от владельцев личных подсобных хозяйств, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Так, осенью прошлого года в Поронайском районе изъяли из реализации 35 тонн комбикорма, содержащего значительные объемы пестицидов. А из-за нерасторопности поставщиков два района региона - Тымовский и Углегорский - в 2016 и вовсе недополучили в общей сложности около 200 тонн кормов.

По мнению губернатора Олега Кожемяко, сложившаяся система поставок комбикормов в личные подсобные хозяйства Сахалинской области нуждается в серьезной корректировке. Прежде всего, речь идет о выборе на конкурсной основе надежного поставщика данной продукции для всего региона, который будет обладать необходимыми производственными мощностями - элеватором и комбикормовым заводом. С ним будет заключен прямой договор, что позволит исключить перекупщиков.

Есть и другие предлагаемые нововведения: закупать для всех видов домашних животных универсальную разновидность комбикорма, приготовленную с учетом требований специалистов, для птицы - фуражное зерно.

- Использование универсального комбикорма позволит избежать дефицита и путаницы при распределении одного из видов кормов, - пояснил министр сельского хозяйства Михаил Кузьменко. - В целом с переходом на новую систему закупок комбикормов и фуражного зерна мы планируем достигнуть их равномерной поставки в течение всего календарного года в личные подсобные хозяйства Сахалина и Курил, обеспечить контроль поставщика по показателям качества и безопасности. Основная цель проводимых мероприятий - стабилизация и рост поголовья сельскохозяйственных животных в частном секторе, создание системы мер поддержки, которая призвана стимулировать самозанятость на селе и обеспечивать возможности жителей продавать излишки продукции по конкурентным ценам. По итогам 2017 года ожидается рост поголовья скота и птицы в личных хозяйствах Сахалинской области.

Региональное министерство сельского хозяйства совместно с администрациями муниципальных образований определило объемы кормов, необходимых личным подсобным хозяйствам в этом году. Также разработан график поставок по населенным пунктам. Согласно ему в 2017 году запланировано направить в районы области 8 тысяч 336,4 тонны комбикормов. Это на 38,6 % больше, чем в 2016 году.