17 января 2017 г., 12:04

Сахалинцы постреляют в честь 90-летия ДОСААФ России

21 января в Южно-Сахалинске в тире школы №3 стартуют соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные 90-летию образования ДОСААФ России. Торжественная церемония открытия начнется в 10:30. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В первый состязательный день спортсмены выявят сильнейших в упражнении ВП-4 (40 выстрелов из пневматической винтовки из положения стоя), а также в стрельбе из пневматического пистолета (40 выстрелов).

22 января состоятся соревнования в упражнении ВП-6 (60 выстрелов из пневматической винтовки из положения стоя) и ПП-3 (60 выстрелов из пневматического пистолета из положения стоя). Помимо этого, по итогам квалификации будут отобраны по шесть винтовочников и пистолетчиков, которым предстоит борьба за основные призы соревнований.

Данные старты являются отборочным этапом с целью формирования сборной команды островного региона для участия спортсменов 2000 года рождения, 1999 года рождения и старше в первенстве и чемпионате России, которые пройдут в феврале в Ижевске. В свою очередь стрелки 2001 года рождения и моложе поборются за путевки на всероссийские соревнования, которые состоятся в марте этого года в Костроме.