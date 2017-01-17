17 января 2017 г., 12:19

Артисты сахалинской филармонии объедут остров с гастролями

Последние полтора месяца зимы у профессиональных творческих коллективов Сахалинской филармонии будут очень насыщены гастрольными поездками по городам и другим населенным пунктам островного региона. На оставшиеся недели января и на февраль запланировано несколько концертов, которые скоро смогут посетить жители ряда районов области. Подробности расписания ТИА «Острова» сообщили в филармонии.

Ансамбль народных инструментов «Братчина» под управлением Сергея Суханова 18 января в 12 часов выступит для воспитанников троицкого детского дома, а в 19:00 того же дня даст концерт на сцене сельского дома культуры Троицкого.

19 февраля в 16:00 «Братчина» порадует всех любителей народной музыки выступлением в поселке Тымовское в центральном районном доме культуры «Юбилейный».

Артисты театра танца «Диалог» под управлением балетмейстера-постановщика Ильи Александрова 28 января отправятся в Аниву, где в 17:00 на сцене анивского районного дома культуры представят зрителям обновленную программу «Избранное».

18 февраля в 18:00 танцоры «Диалога» выступят в Долинске на сцене киноконцертного зала «Россия».

Камерный ансамбль «Дивертисмент» под управлением заслуженного работника культуры России Натальи Лопатиной 19 января в 18:00 выступит в Корсакове для учащихся детской школы искусств, а 21 января в 17 часов даст концерт в корсаковском культурно-досуговом центре «Океан».

25 января в 19 часов «Дивертисмент» выступит в областном центре в киноконцертном зале «Комсомолец» с программой «Спасибо, музыка!»

24 февраля в 14:00 камерный ансамбль исполнит музыкальные композиции для учащихся детской школы искусств Поронайска, а в 17:00 порадует концертом всех ценителей высокой музыки в поронайском культурно-досуговом центре «Мир».

25 февраля в 14 часов «Дивертисмент» выступит для ребят школы-интерната поселка Смирных. В 17 часов того же дня состоится концерт музыкального коллектива в смирныховском центре досуга.

Ансамбль эстрадной и джазовой музыки «Джаз Тайм» под управлением заслуженного работника культуры Сахалинской области Владимира Киндинова выступит 27 января в 13 часов для учащихся детской школы искусств Невельска. В тот же день в 18 часов коллектив даст концерт в невельском районном доме культуры.

17 февраля в 18:00 «Джаз Тайм» будет выступать в Томари на сцене местного районного дома культуры.

Информацию обо всех возможных изменениях в гастрольном графике можно узнать на сайте Сахалинской филармонии: sakhfilarmonia.ru.