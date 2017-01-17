Артисты сахалинской филармонии объедут остров с гастролями

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В Южно-Сахалинске пройдет цикл обучающих занятий в рамках социального волонтерского проекта «Доктор клоун спешит на помощь!». Его организует клуб «Альтаир» Центра молодежных инициатив областной столицы. Занятия будут проводить несколько раз в месяц в течение всего года. Первая встреча состоится 18 января. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ЦМИ Южно-Сахалинска.
Последние полтора месяца зимы у профессиональных творческих коллективов Сахалинской филармонии будут очень насыщены гастрольными поездками по городам и другим населенным пунктам островного региона. На оставшиеся недели января и на февраль запланировано несколько концертов, которые скоро смогут посетить жители ряда районов области. Подробности расписания ТИА «Острова» сообщили в филармонии.
21 января в Южно-Сахалинске в тире школы №3 стартуют соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные 90-летию образования ДОСААФ России. Торжественная церемония открытия начнется в 10:30. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинской области выберут единого поставщика комбикормов для личных подсобных хозяйств. Такое решение обусловлено рядом причин, общий смысл которых сводится к тому, что сегодня сухие корма поступают к островным товаропроизводителям от многочисленных поставщиков нерегулярно, зачастую по завышенным ценам и низкого качества. При этом направляемые на эти цели средства бюджета – около 50 миллионов рублей ежегодно - используются недостаточно эффективно. И в результате растет число обоснованных жалоб от владельцев личных подсобных хозяйств, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Министерство природы России поставило окончательную точку в прошлогодних попытках правительства Сахалинской области ослабить режим заказника «Северный» и разрешить там хозяйственную деятельность. Вчера вечером (по сахалинскому времени) на сайте министерства появилось соответствующее сообщение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Эковахте Сахалина».
Начал работу новый официальный сайт компании «Сахалинэнерго»,. Он разработан в соответствии с современными требованиями к функциональности сетевых ресурсов. Его адрес в сети Интернет - www.sakh.rao-esv.ru. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
На Сахалинской ГРЭС-2 в Томаринском районе смонтировали каркас котла № 1
На строительной площадке первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 закончился монтаж металлокаркаса и потолочных перекрытий котла № 1, установлен в проектное положение барабан. Степень готовности котла №1 составляет 80 %, котла №2 – 50 %. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в «РусГидро».
Пользователи социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» получили возможность следить за новостями управления федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области. На официальных страницах ведомства можно узнать о последних новостях управления, высказать свое мнение и лично задать интересующие вопросы руководству. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УФССП России.
Сегодняшней ночью мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил состояние городских дворов и лично пообщался с жителями. Таким образом он проверил как идет работа по ликвидации последствий снежного циклона, сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Вечером 14 января в дежурную часть южно-сахалинской полиции поступило телефонное сообщение о том, что в одном из домов по улице Тихоокеанская мужчина избивает свою сожительницу. По указанному адресу незамедлительно выехал экипаж полиции в составе участкового уполномоченного и сотрудника патрульно-постовой службы. Подробности случившегося ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
Южно-сахалинский таможенный пост отметил 15-летие со дня образования. Он является лидером по перечислениям в федеральный бюджет в Сахалинской таможне. За 2016 год в доход федерального бюджета его работа принесла 3 миллиарда 515 миллионов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в сахалинской таможне.
Холмский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Холмскому району. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса России (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства). Подробности ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
15 января в Южно-Курильске состоялось открытие хоккейного корта. На торжественной церемонии исполняющий обязанности мэра Южно-Курильска Константин Бутаков поздравил всех с Днем снега, отметил, что именно в день зимних видов спорта отрывается хоккейный сезон, поблагодарил хоккеистов за помощь в подготовке хоккейного корта. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Новый ратрак Prinoth BR 350W с башенной лебедкой приступил к своим основным должностным обязанностям – укладыванию снега на горных склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Техника была приобретена в прошлом году. Ее производством занимаются в Канаде. Машина зарекомендовала себя, как надежный помощник при формировании трасс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Власти Александровск-Сахалинского района расторгли муниципальный контракт на устройство парковки у здания администрации района. Это случилось после замечаний экспертов Общероссийского народного фронта, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.
Метель, разыгравшаяся на юге Сахалина в прошедшее воскресенье, позволила оценить, насколько муниципальные власти и коммунальные службы области готовы к стихии. Организацию работ по уборке снега проверил губернатор Олег Кожемяко, проехав по улицам Южно-Сахалинска в четыре часа утра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы области.
Гимназия № 1 Южно-Сахалинска наберет первоклашек первой
В субботу в Южно-Сахалинске начнется запись детей в первые классы. Первой, 14 января, прием документов в электронном виде проведет гимназия № 1. График очередности составили в министерстве образования Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, в ночь с 14 на 15 января на территории Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег (7-19 миллиметров), метель, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в мэрии областной столицы.
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков сахалинской транспортной полиции задержали 23-летнего мужчину. Его подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
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Последние полтора месяца зимы у профессиональных творческих коллективов Сахалинской филармонии будут очень насыщены гастрольными поездками по городам и другим населенным пунктам островного региона. На оставшиеся недели января и на февраль запланировано несколько концертов, которые скоро смогут посетить жители ряда районов области. Подробности расписания ТИА «Острова» сообщили в филармонии.
Ансамбль народных инструментов «Братчина» под управлением Сергея Суханова 18 января в 12 часов выступит для воспитанников троицкого детского дома, а в 19:00 того же дня даст концерт на сцене сельского дома культуры Троицкого.
19 февраля в 16:00 «Братчина» порадует всех любителей народной музыки выступлением в поселке Тымовское в центральном районном доме культуры «Юбилейный».
Артисты театра танца «Диалог» под управлением балетмейстера-постановщика Ильи Александрова 28 января отправятся в Аниву, где в 17:00 на сцене анивского районного дома культуры представят зрителям обновленную программу «Избранное».
18 февраля в 18:00 танцоры «Диалога» выступят в Долинске на сцене киноконцертного зала «Россия».
Камерный ансамбль «Дивертисмент» под управлением заслуженного работника культуры России Натальи Лопатиной 19 января в 18:00 выступит в Корсакове для учащихся детской школы искусств, а 21 января в 17 часов даст концерт в корсаковском культурно-досуговом центре «Океан».
25 января в 19 часов «Дивертисмент» выступит в областном центре в киноконцертном зале «Комсомолец» с программой «Спасибо, музыка!»
24 февраля в 14:00 камерный ансамбль исполнит музыкальные композиции для учащихся детской школы искусств Поронайска, а в 17:00 порадует концертом всех ценителей высокой музыки в поронайском культурно-досуговом центре «Мир».
25 февраля в 14 часов «Дивертисмент» выступит для ребят школы-интерната поселка Смирных. В 17 часов того же дня состоится концерт музыкального коллектива в смирныховском центре досуга.
Ансамбль эстрадной и джазовой музыки «Джаз Тайм» под управлением заслуженного работника культуры Сахалинской области Владимира Киндинова выступит 27 января в 13 часов для учащихся детской школы искусств Невельска. В тот же день в 18 часов коллектив даст концерт в невельском районном доме культуры.
17 февраля в 18:00 «Джаз Тайм» будет выступать в Томари на сцене местного районного дома культуры.
Информацию обо всех возможных изменениях в гастрольном графике можно узнать на сайте Сахалинской филармонии: sakhfilarmonia.ru.
В Южно-Сахалинске пройдет цикл обучающих занятий в рамках социального волонтерского проекта «Доктор клоун спешит на помощь!». Его организует клуб «Альтаир» Центра молодежных инициатив областной столицы. Занятия будут проводить несколько раз в месяц в течение всего года. Первая встреча состоится 18 января. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ЦМИ Южно-Сахалинска.
Последние полтора месяца зимы у профессиональных творческих коллективов Сахалинской филармонии будут очень насыщены гастрольными поездками по городам и другим населенным пунктам островного региона. На оставшиеся недели января и на февраль запланировано несколько концертов, которые скоро смогут посетить жители ряда районов области. Подробности расписания ТИА «Острова» сообщили в филармонии.
21 января в Южно-Сахалинске в тире школы №3 стартуют соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные 90-летию образования ДОСААФ России. Торжественная церемония открытия начнется в 10:30. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинской области выберут единого поставщика комбикормов для личных подсобных хозяйств. Такое решение обусловлено рядом причин, общий смысл которых сводится к тому, что сегодня сухие корма поступают к островным товаропроизводителям от многочисленных поставщиков нерегулярно, зачастую по завышенным ценам и низкого качества. При этом направляемые на эти цели средства бюджета – около 50 миллионов рублей ежегодно - используются недостаточно эффективно. И в результате растет число обоснованных жалоб от владельцев личных подсобных хозяйств, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Министерство природы России поставило окончательную точку в прошлогодних попытках правительства Сахалинской области ослабить режим заказника «Северный» и разрешить там хозяйственную деятельность. Вчера вечером (по сахалинскому времени) на сайте министерства появилось соответствующее сообщение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Эковахте Сахалина».
Начал работу новый официальный сайт компании «Сахалинэнерго»,. Он разработан в соответствии с современными требованиями к функциональности сетевых ресурсов. Его адрес в сети Интернет - www.sakh.rao-esv.ru. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
На Сахалинской ГРЭС-2 в Томаринском районе смонтировали каркас котла № 1
На строительной площадке первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 закончился монтаж металлокаркаса и потолочных перекрытий котла № 1, установлен в проектное положение барабан. Степень готовности котла №1 составляет 80 %, котла №2 – 50 %. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в «РусГидро».
Пользователи социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» получили возможность следить за новостями управления федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области. На официальных страницах ведомства можно узнать о последних новостях управления, высказать свое мнение и лично задать интересующие вопросы руководству. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УФССП России.
Сегодняшней ночью мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил состояние городских дворов и лично пообщался с жителями. Таким образом он проверил как идет работа по ликвидации последствий снежного циклона, сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Вечером 14 января в дежурную часть южно-сахалинской полиции поступило телефонное сообщение о том, что в одном из домов по улице Тихоокеанская мужчина избивает свою сожительницу. По указанному адресу незамедлительно выехал экипаж полиции в составе участкового уполномоченного и сотрудника патрульно-постовой службы. Подробности случившегося ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
Южно-сахалинский таможенный пост отметил 15-летие со дня образования. Он является лидером по перечислениям в федеральный бюджет в Сахалинской таможне. За 2016 год в доход федерального бюджета его работа принесла 3 миллиарда 515 миллионов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в сахалинской таможне.
Холмский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Холмскому району. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса России (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства). Подробности ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
15 января в Южно-Курильске состоялось открытие хоккейного корта. На торжественной церемонии исполняющий обязанности мэра Южно-Курильска Константин Бутаков поздравил всех с Днем снега, отметил, что именно в день зимних видов спорта отрывается хоккейный сезон, поблагодарил хоккеистов за помощь в подготовке хоккейного корта. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Новый ратрак Prinoth BR 350W с башенной лебедкой приступил к своим основным должностным обязанностям – укладыванию снега на горных склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Техника была приобретена в прошлом году. Ее производством занимаются в Канаде. Машина зарекомендовала себя, как надежный помощник при формировании трасс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Власти Александровск-Сахалинского района расторгли муниципальный контракт на устройство парковки у здания администрации района. Это случилось после замечаний экспертов Общероссийского народного фронта, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.
Метель, разыгравшаяся на юге Сахалина в прошедшее воскресенье, позволила оценить, насколько муниципальные власти и коммунальные службы области готовы к стихии. Организацию работ по уборке снега проверил губернатор Олег Кожемяко, проехав по улицам Южно-Сахалинска в четыре часа утра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы области.
Гимназия № 1 Южно-Сахалинска наберет первоклашек первой
В субботу в Южно-Сахалинске начнется запись детей в первые классы. Первой, 14 января, прием документов в электронном виде проведет гимназия № 1. График очередности составили в министерстве образования Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, в ночь с 14 на 15 января на территории Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег (7-19 миллиметров), метель, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в мэрии областной столицы.
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков сахалинской транспортной полиции задержали 23-летнего мужчину. Его подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
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