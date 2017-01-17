17 января 2017 г., 12:35

Участники сахалинского проекта «Доктор клоун» обучат будущих волонтеров

В Южно-Сахалинске пройдет цикл обучающих занятий в рамках социального волонтерского проекта «Доктор клоун спешит на помощь!». Его организует клуб «Альтаир» Центра молодежных инициатив областной столицы. Занятия будут проводить несколько раз в месяц в течение всего года. Первая встреча состоится 18 января. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ЦМИ Южно-Сахалинска.

Активные участники проекта смогут пообщаться в неформальной обстановке, вспомнить значимые мероприятия 2016 года и наметить план работы на нынешний.

- На встрече планируется провести мастер-класс по актерскому мастерству. Ребят научат вживаться в различные сценические образы. Небольшим сюрпризом для волонтеров станет участие в бумажной дискотеке. Она проводится в завершение каждого мероприятия и всегда вызывает массу положительных эмоций у детей. Таким образом волонтеры на себе прочувствуют те эмоции, которые они регулярно дарят детям, - сказала руководитель проекта, специалист клуба «Альтаир» Светлана Инявкина.

На встречу также приглашаются южносахалинцы, желающие попробовать свои силы в волонтерстве. Организаторы проекта посвятят новичков во все тонкости добровольческого движения, расскажут о самом проекте и о том, как быстро найти контакт с разной аудиторией.

Начало добровольческого проекта под названием «Доктор Клоун» было положено 5 декабря 2013 года. Сегодня в числе волонтеров 20 человек.

Целью проектов является вовлечение волонтеров в социально значимую деятельность для организации благотворительных мероприятий для детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и попавших в трудную жизненную ситуацию. В 2016 году в рамках проекта было проведено больше 50 обучающих занятий с волонтерами и свыше 40 мероприятий, охват участников которых составил около тысячи мальчишек и девчонок.

Присоединиться к волонтерскому отряду «Доктор Клоун спешит на помощь!» могут все желающие в возрасте от 14 до 30 лет. Более подробную информацию о работе проекта можно узнать по телефонам: 73-34-23, 26-01-44.

Встреча состоится 18 января в 17:00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 263Б.