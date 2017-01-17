Сахалинская таможня в прошлом году взыскала 85,5 миллиона рублей

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В 2016 году сахалинская таможня выполнила все контрольные показатели эффективности деятельности по направлению таможенного контроля после выпуска товаров, установленные федеральной таможенной службой России, а также плановые задания дальневосточного таможенного управления. Сотрудники ведомства завершили 46 таможенных проверок, из них три выездные и 43 камеральные. Из общего числа проведенных проверок 14 были направлены на профилактику правонарушений таможенного законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
В Южно-Сахалинске пройдет цикл обучающих занятий в рамках социального волонтерского проекта «Доктор клоун спешит на помощь!». Его организует клуб «Альтаир» Центра молодежных инициатив областной столицы. Занятия будут проводить несколько раз в месяц в течение всего года. Первая встреча состоится 18 января. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ЦМИ Южно-Сахалинска.
Последние полтора месяца зимы у профессиональных творческих коллективов Сахалинской филармонии будут очень насыщены гастрольными поездками по городам и другим населенным пунктам островного региона. На оставшиеся недели января и на февраль запланировано несколько концертов, которые скоро смогут посетить жители ряда районов области. Подробности расписания ТИА «Острова» сообщили в филармонии.
21 января в Южно-Сахалинске в тире школы №3 стартуют соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные 90-летию образования ДОСААФ России. Торжественная церемония открытия начнется в 10:30. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинской области выберут единого поставщика комбикормов для личных подсобных хозяйств. Такое решение обусловлено рядом причин, общий смысл которых сводится к тому, что сегодня сухие корма поступают к островным товаропроизводителям от многочисленных поставщиков нерегулярно, зачастую по завышенным ценам и низкого качества. При этом направляемые на эти цели средства бюджета – около 50 миллионов рублей ежегодно - используются недостаточно эффективно. И в результате растет число обоснованных жалоб от владельцев личных подсобных хозяйств, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Министерство природы России поставило окончательную точку в прошлогодних попытках правительства Сахалинской области ослабить режим заказника «Северный» и разрешить там хозяйственную деятельность. Вчера вечером (по сахалинскому времени) на сайте министерства появилось соответствующее сообщение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Эковахте Сахалина».
Начал работу новый официальный сайт компании «Сахалинэнерго»,. Он разработан в соответствии с современными требованиями к функциональности сетевых ресурсов. Его адрес в сети Интернет - www.sakh.rao-esv.ru. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
На Сахалинской ГРЭС-2 в Томаринском районе смонтировали каркас котла № 1
На строительной площадке первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 закончился монтаж металлокаркаса и потолочных перекрытий котла № 1, установлен в проектное положение барабан. Степень готовности котла №1 составляет 80 %, котла №2 – 50 %. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в «РусГидро».
Пользователи социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» получили возможность следить за новостями управления федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области. На официальных страницах ведомства можно узнать о последних новостях управления, высказать свое мнение и лично задать интересующие вопросы руководству. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УФССП России.
Сегодняшней ночью мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил состояние городских дворов и лично пообщался с жителями. Таким образом он проверил как идет работа по ликвидации последствий снежного циклона, сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Вечером 14 января в дежурную часть южно-сахалинской полиции поступило телефонное сообщение о том, что в одном из домов по улице Тихоокеанская мужчина избивает свою сожительницу. По указанному адресу незамедлительно выехал экипаж полиции в составе участкового уполномоченного и сотрудника патрульно-постовой службы. Подробности случившегося ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
Южно-сахалинский таможенный пост отметил 15-летие со дня образования. Он является лидером по перечислениям в федеральный бюджет в Сахалинской таможне. За 2016 год в доход федерального бюджета его работа принесла 3 миллиарда 515 миллионов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в сахалинской таможне.
Холмский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Холмскому району. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса России (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства). Подробности ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
15 января в Южно-Курильске состоялось открытие хоккейного корта. На торжественной церемонии исполняющий обязанности мэра Южно-Курильска Константин Бутаков поздравил всех с Днем снега, отметил, что именно в день зимних видов спорта отрывается хоккейный сезон, поблагодарил хоккеистов за помощь в подготовке хоккейного корта. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Новый ратрак Prinoth BR 350W с башенной лебедкой приступил к своим основным должностным обязанностям – укладыванию снега на горных склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Техника была приобретена в прошлом году. Ее производством занимаются в Канаде. Машина зарекомендовала себя, как надежный помощник при формировании трасс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Власти Александровск-Сахалинского района расторгли муниципальный контракт на устройство парковки у здания администрации района. Это случилось после замечаний экспертов Общероссийского народного фронта, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.
Метель, разыгравшаяся на юге Сахалина в прошедшее воскресенье, позволила оценить, насколько муниципальные власти и коммунальные службы области готовы к стихии. Организацию работ по уборке снега проверил губернатор Олег Кожемяко, проехав по улицам Южно-Сахалинска в четыре часа утра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы области.
Гимназия № 1 Южно-Сахалинска наберет первоклашек первой
В субботу в Южно-Сахалинске начнется запись детей в первые классы. Первой, 14 января, прием документов в электронном виде проведет гимназия № 1. График очередности составили в министерстве образования Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, в ночь с 14 на 15 января на территории Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег (7-19 миллиметров), метель, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в мэрии областной столицы.
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В 2016 году сахалинская таможня выполнила все контрольные показатели эффективности деятельности по направлению таможенного контроля после выпуска товаров, установленные федеральной таможенной службой России, а также плановые задания дальневосточного таможенного управления. Сотрудники ведомства завершили 46 таможенных проверок, из них три выездные и 43 камеральные. Из общего числа проведенных проверок 14 были направлены на профилактику правонарушений таможенного законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
По результатам проверок в 2016 году возбуждено 36 дел об административных правонарушениях, одно уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ. Доначислено таможенных платежей, пени, наложено штрафов на сумму больше 99,6 миллиона рублей, взыскано 85,8 миллиона рублей.
Основными задачами таможенных органов по направлению таможенного контроля после выпуска товаров являются повышение доли таможенных проверок, направленных на профилактику правонарушений в таможенной сфере, а также повышение результативности таможенных проверок.
В 2016 году сахалинская таможня выполнила все контрольные показатели эффективности деятельности по направлению таможенного контроля после выпуска товаров, установленные федеральной таможенной службой России, а также плановые задания дальневосточного таможенного управления. Сотрудники ведомства завершили 46 таможенных проверок, из них три выездные и 43 камеральные. Из общего числа проведенных проверок 14 были направлены на профилактику правонарушений таможенного законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
В Южно-Сахалинске пройдет цикл обучающих занятий в рамках социального волонтерского проекта «Доктор клоун спешит на помощь!». Его организует клуб «Альтаир» Центра молодежных инициатив областной столицы. Занятия будут проводить несколько раз в месяц в течение всего года. Первая встреча состоится 18 января. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ЦМИ Южно-Сахалинска.
Последние полтора месяца зимы у профессиональных творческих коллективов Сахалинской филармонии будут очень насыщены гастрольными поездками по городам и другим населенным пунктам островного региона. На оставшиеся недели января и на февраль запланировано несколько концертов, которые скоро смогут посетить жители ряда районов области. Подробности расписания ТИА «Острова» сообщили в филармонии.
21 января в Южно-Сахалинске в тире школы №3 стартуют соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные 90-летию образования ДОСААФ России. Торжественная церемония открытия начнется в 10:30. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинской области выберут единого поставщика комбикормов для личных подсобных хозяйств. Такое решение обусловлено рядом причин, общий смысл которых сводится к тому, что сегодня сухие корма поступают к островным товаропроизводителям от многочисленных поставщиков нерегулярно, зачастую по завышенным ценам и низкого качества. При этом направляемые на эти цели средства бюджета – около 50 миллионов рублей ежегодно - используются недостаточно эффективно. И в результате растет число обоснованных жалоб от владельцев личных подсобных хозяйств, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Министерство природы России поставило окончательную точку в прошлогодних попытках правительства Сахалинской области ослабить режим заказника «Северный» и разрешить там хозяйственную деятельность. Вчера вечером (по сахалинскому времени) на сайте министерства появилось соответствующее сообщение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Эковахте Сахалина».
Начал работу новый официальный сайт компании «Сахалинэнерго»,. Он разработан в соответствии с современными требованиями к функциональности сетевых ресурсов. Его адрес в сети Интернет - www.sakh.rao-esv.ru. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
На Сахалинской ГРЭС-2 в Томаринском районе смонтировали каркас котла № 1
На строительной площадке первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 закончился монтаж металлокаркаса и потолочных перекрытий котла № 1, установлен в проектное положение барабан. Степень готовности котла №1 составляет 80 %, котла №2 – 50 %. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в «РусГидро».
Пользователи социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» получили возможность следить за новостями управления федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области. На официальных страницах ведомства можно узнать о последних новостях управления, высказать свое мнение и лично задать интересующие вопросы руководству. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УФССП России.
Сегодняшней ночью мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил состояние городских дворов и лично пообщался с жителями. Таким образом он проверил как идет работа по ликвидации последствий снежного циклона, сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Вечером 14 января в дежурную часть южно-сахалинской полиции поступило телефонное сообщение о том, что в одном из домов по улице Тихоокеанская мужчина избивает свою сожительницу. По указанному адресу незамедлительно выехал экипаж полиции в составе участкового уполномоченного и сотрудника патрульно-постовой службы. Подробности случившегося ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
Южно-сахалинский таможенный пост отметил 15-летие со дня образования. Он является лидером по перечислениям в федеральный бюджет в Сахалинской таможне. За 2016 год в доход федерального бюджета его работа принесла 3 миллиарда 515 миллионов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в сахалинской таможне.
Холмский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Холмскому району. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса России (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства). Подробности ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
15 января в Южно-Курильске состоялось открытие хоккейного корта. На торжественной церемонии исполняющий обязанности мэра Южно-Курильска Константин Бутаков поздравил всех с Днем снега, отметил, что именно в день зимних видов спорта отрывается хоккейный сезон, поблагодарил хоккеистов за помощь в подготовке хоккейного корта. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Новый ратрак Prinoth BR 350W с башенной лебедкой приступил к своим основным должностным обязанностям – укладыванию снега на горных склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Техника была приобретена в прошлом году. Ее производством занимаются в Канаде. Машина зарекомендовала себя, как надежный помощник при формировании трасс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Власти Александровск-Сахалинского района расторгли муниципальный контракт на устройство парковки у здания администрации района. Это случилось после замечаний экспертов Общероссийского народного фронта, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.
Метель, разыгравшаяся на юге Сахалина в прошедшее воскресенье, позволила оценить, насколько муниципальные власти и коммунальные службы области готовы к стихии. Организацию работ по уборке снега проверил губернатор Олег Кожемяко, проехав по улицам Южно-Сахалинска в четыре часа утра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы области.
Гимназия № 1 Южно-Сахалинска наберет первоклашек первой
В субботу в Южно-Сахалинске начнется запись детей в первые классы. Первой, 14 января, прием документов в электронном виде проведет гимназия № 1. График очередности составили в министерстве образования Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, в ночь с 14 на 15 января на территории Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег (7-19 миллиметров), метель, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в мэрии областной столицы.
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