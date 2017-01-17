Сахалинская таможня в прошлом году взыскала 85,5 миллиона рублей

В 2016 году сахалинская таможня выполнила все контрольные показатели эффективности деятельности по направлению таможенного контроля после выпуска товаров, установленные федеральной таможенной службой России, а также плановые задания дальневосточного таможенного управления. Сотрудники ведомства завершили 46 таможенных проверок, из них три выездные и 43 камеральные. Из общего числа проведенных проверок 14 были направлены на профилактику правонарушений таможенного законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.



В 2016 году сахалинская таможня выполнила все контрольные показатели эффективности деятельности по направлению таможенного контроля после выпуска товаров, установленные федеральной таможенной службой России, а также плановые задания дальневосточного таможенного управления. Сотрудники ведомства завершили 46 таможенных проверок, из них три выездные и 43 камеральные. Из общего числа проведенных проверок 14 были направлены на профилактику правонарушений таможенного законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.

Участники сахалинского проекта «Доктор клоун» обучат будущих волонтеров

В Южно-Сахалинске пройдет цикл обучающих занятий в рамках социального волонтерского проекта «Доктор клоун спешит на помощь!». Его организует клуб «Альтаир» Центра молодежных инициатив областной столицы. Занятия будут проводить несколько раз в месяц в течение всего года. Первая встреча состоится 18 января. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ЦМИ Южно-Сахалинска.



В Южно-Сахалинске пройдет цикл обучающих занятий в рамках социального волонтерского проекта «Доктор клоун спешит на помощь!». Его организует клуб «Альтаир» Центра молодежных инициатив областной столицы. Занятия будут проводить несколько раз в месяц в течение всего года. Первая встреча состоится 18 января. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ЦМИ Южно-Сахалинска.

Артисты сахалинской филармонии объедут остров с гастролями

Последние полтора месяца зимы у профессиональных творческих коллективов Сахалинской филармонии будут очень насыщены гастрольными поездками по городам и другим населенным пунктам островного региона. На оставшиеся недели января и на февраль запланировано несколько концертов, которые скоро смогут посетить жители ряда районов области. Подробности расписания ТИА «Острова» сообщили в филармонии.



Последние полтора месяца зимы у профессиональных творческих коллективов Сахалинской филармонии будут очень насыщены гастрольными поездками по городам и другим населенным пунктам островного региона. На оставшиеся недели января и на февраль запланировано несколько концертов, которые скоро смогут посетить жители ряда районов области. Подробности расписания ТИА «Острова» сообщили в филармонии.

Сахалинцы постреляют в честь 90-летия ДОСААФ России

21 января в Южно-Сахалинске в тире школы №3 стартуют соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные 90-летию образования ДОСААФ России. Торжественная церемония открытия начнется в 10:30. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



21 января в Южно-Сахалинске в тире школы №3 стартуют соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные 90-летию образования ДОСААФ России. Торжественная церемония открытия начнется в 10:30. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Подсобные хозяйства Сахалина снабдит комбикормами единый поставщик

В Сахалинской области выберут единого поставщика комбикормов для личных подсобных хозяйств. Такое решение обусловлено рядом причин, общий смысл которых сводится к тому, что сегодня сухие корма поступают к островным товаропроизводителям от многочисленных поставщиков нерегулярно, зачастую по завышенным ценам и низкого качества. При этом направляемые на эти цели средства бюджета – около 50 миллионов рублей ежегодно - используются недостаточно эффективно. И в результате растет число обоснованных жалоб от владельцев личных подсобных хозяйств, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.



В Сахалинской области выберут единого поставщика комбикормов для личных подсобных хозяйств. Такое решение обусловлено рядом причин, общий смысл которых сводится к тому, что сегодня сухие корма поступают к островным товаропроизводителям от многочисленных поставщиков нерегулярно, зачастую по завышенным ценам и низкого качества. При этом направляемые на эти цели средства бюджета – около 50 миллионов рублей ежегодно - используются недостаточно эффективно. И в результате растет число обоснованных жалоб от владельцев личных подсобных хозяйств, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Министерство природы отклонило изменения режима сахалинского заказника «Северный»

Министерство природы России поставило окончательную точку в прошлогодних попытках правительства Сахалинской области ослабить режим заказника «Северный» и разрешить там хозяйственную деятельность. Вчера вечером (по сахалинскому времени) на сайте министерства появилось соответствующее сообщение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Эковахте Сахалина».



Министерство природы России поставило окончательную точку в прошлогодних попытках правительства Сахалинской области ослабить режим заказника «Северный» и разрешить там хозяйственную деятельность. Вчера вечером (по сахалинскому времени) на сайте министерства появилось соответствующее сообщение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Эковахте Сахалина».

«Сахалинэнерго» обновило свой сайт

Начал работу новый официальный сайт компании «Сахалинэнерго»,. Он разработан в соответствии с современными требованиями к функциональности сетевых ресурсов. Его адрес в сети Интернет - www.sakh.rao-esv.ru. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».



Начал работу новый официальный сайт компании «Сахалинэнерго»,. Он разработан в соответствии с современными требованиями к функциональности сетевых ресурсов. Его адрес в сети Интернет - www.sakh.rao-esv.ru. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».



На Сахалинской ГРЭС-2 в Томаринском районе смонтировали каркас котла № 1

На строительной площадке первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 закончился монтаж металлокаркаса и потолочных перекрытий котла № 1, установлен в проектное положение барабан. Степень готовности котла №1 составляет 80 %, котла №2 – 50 %. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в «РусГидро».



На строительной площадке первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 закончился монтаж металлокаркаса и потолочных перекрытий котла № 1, установлен в проектное положение барабан. Степень готовности котла №1 составляет 80 %, котла №2 – 50 %. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в «РусГидро».

Сахалинские судебные приставы завели аккаунты в соцсетях

Пользователи социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» получили возможность следить за новостями управления федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области. На официальных страницах ведомства можно узнать о последних новостях управления, высказать свое мнение и лично задать интересующие вопросы руководству. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УФССП России.



Пользователи социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» получили возможность следить за новостями управления федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области. На официальных страницах ведомства можно узнать о последних новостях управления, высказать свое мнение и лично задать интересующие вопросы руководству. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УФССП России.

Некоторые южносахалинцы самостоятельно взялись за уборку снега

Сегодняшней ночью мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил состояние городских дворов и лично пообщался с жителями. Таким образом он проверил как идет работа по ликвидации последствий снежного циклона, сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.



Сегодняшней ночью мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил состояние городских дворов и лично пообщался с жителями. Таким образом он проверил как идет работа по ликвидации последствий снежного циклона, сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.

«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 21-23 января

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

Судимый сахалинец попытался смыть наркотики в унитаз

Вечером 14 января в дежурную часть южно-сахалинской полиции поступило телефонное сообщение о том, что в одном из домов по улице Тихоокеанская мужчина избивает свою сожительницу. По указанному адресу незамедлительно выехал экипаж полиции в составе участкового уполномоченного и сотрудника патрульно-постовой службы. Подробности случившегося ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.



Вечером 14 января в дежурную часть южно-сахалинской полиции поступило телефонное сообщение о том, что в одном из домов по улице Тихоокеанская мужчина избивает свою сожительницу. По указанному адресу незамедлительно выехал экипаж полиции в составе участкового уполномоченного и сотрудника патрульно-постовой службы. Подробности случившегося ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Южно-сахалинский таможенный пост за год перечислил в бюджет в 1,5 раза больше денег

Южно-сахалинский таможенный пост отметил 15-летие со дня образования. Он является лидером по перечислениям в федеральный бюджет в Сахалинской таможне. За 2016 год в доход федерального бюджета его работа принесла 3 миллиарда 515 миллионов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в сахалинской таможне.



Южно-сахалинский таможенный пост отметил 15-летие со дня образования. Он является лидером по перечислениям в федеральный бюджет в Сахалинской таможне. За 2016 год в доход федерального бюджета его работа принесла 3 миллиарда 515 миллионов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в сахалинской таможне.

Начальник холмского пункта вневедомственной охраны работал за вещи

Холмский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Холмскому району. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса России (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства). Подробности ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.



Холмский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Холмскому району. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса России (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства). Подробности ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

В Южно-Курильске открылся хоккейный корт

15 января в Южно-Курильске состоялось открытие хоккейного корта. На торжественной церемонии исполняющий обязанности мэра Южно-Курильска Константин Бутаков поздравил всех с Днем снега, отметил, что именно в день зимних видов спорта отрывается хоккейный сезон, поблагодарил хоккеистов за помощь в подготовке хоккейного корта. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



15 января в Южно-Курильске состоялось открытие хоккейного корта. На торжественной церемонии исполняющий обязанности мэра Южно-Курильска Константин Бутаков поздравил всех с Днем снега, отметил, что именно в день зимних видов спорта отрывается хоккейный сезон, поблагодарил хоккеистов за помощь в подготовке хоккейного корта. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Новый канадский ратрак взялся за склоны сахалинского «Горного воздуха»

Новый ратрак Prinoth BR 350W с башенной лебедкой приступил к своим основным должностным обязанностям – укладыванию снега на горных склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Техника была приобретена в прошлом году. Ее производством занимаются в Канаде. Машина зарекомендовала себя, как надежный помощник при формировании трасс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



Новый ратрак Prinoth BR 350W с башенной лебедкой приступил к своим основным должностным обязанностям – укладыванию снега на горных склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Техника была приобретена в прошлом году. Ее производством занимаются в Канаде. Машина зарекомендовала себя, как надежный помощник при формировании трасс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинские общественники помешали построить парковку в Александровске-Сахалинском

Власти Александровск-Сахалинского района расторгли муниципальный контракт на устройство парковки у здания администрации района. Это случилось после замечаний экспертов Общероссийского народного фронта, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.



Власти Александровск-Сахалинского района расторгли муниципальный контракт на устройство парковки у здания администрации района. Это случилось после замечаний экспертов Общероссийского народного фронта, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении ОНФ по Сахалинской области.

Управляющие компании Южно-Сахалинска накажут за плохую уборку дворов в метель

Метель, разыгравшаяся на юге Сахалина в прошедшее воскресенье, позволила оценить, насколько муниципальные власти и коммунальные службы области готовы к стихии. Организацию работ по уборке снега проверил губернатор Олег Кожемяко, проехав по улицам Южно-Сахалинска в четыре часа утра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы области.



Метель, разыгравшаяся на юге Сахалина в прошедшее воскресенье, позволила оценить, насколько муниципальные власти и коммунальные службы области готовы к стихии. Организацию работ по уборке снега проверил губернатор Олег Кожемяко, проехав по улицам Южно-Сахалинска в четыре часа утра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе главы области.



Гимназия № 1 Южно-Сахалинска наберет первоклашек первой

В субботу в Южно-Сахалинске начнется запись детей в первые классы. Первой, 14 января, прием документов в электронном виде проведет гимназия № 1. График очередности составили в министерстве образования Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.



В субботу в Южно-Сахалинске начнется запись детей в первые классы. Первой, 14 января, прием документов в электронном виде проведет гимназия № 1. График очередности составили в министерстве образования Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.