В Невельском районе появилась новая лыжная база

В селе Горнозаводск Невельского района открыли новые лыжную базу и канатно-буксировочную дорогу. Накануне здесь состоялся большой спортивный праздник, участникам которого сначала предложили попробовать силы в зимних конкурсах, играх и забавах. А уже после такой разминки - встать на беговые лыжи и испытать современный горнолыжный подъемник. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.

Открытие зимнего спортивного сезона для района прошло на трассе у новой лыжной базы. В массовых стартах пригласили участвовать всех желающих, предварительно разбив их по возрастным группам. В самой младшей - до 8 лет около двух десятков девчонок и мальчишек при мощной поддержке старших родственников бежали свои первые в жизни соревновательные 200 метров.

Шестилетнего Юрия Гранкина всю дистанцию сопровождала бабушка. Результатом для внука стало попадание в десятку сильнейших.

- Главное - любовь к спорту. Пытаюсь эти ценности привить Юре. Сама спортсменка-лыжница с многолетним стажем, на любительском уровне выступаю за Невельскую центральную районную больницу, - сказала Ольга Киселева. - И очень рада за Горнозаводск, что у села, наконец, появилась собственная достойная лыжная база, услугами которой теперь могут воспользоваться все желающие.

В новом здании базы расположены комнаты хранения инвентаря, раздевалки, мастерская для ремонта снаряжения, медпункт и санузлы. Несколько помещений отведены под размещение отделения лыжных гонок детско-юношеской спортивной школы Невельска. В течение всего зимнего сезона в будни и выходные для жителей и гостей района здесь будет работать пункт бесплатного проката лыж.

Возведен спортивный объект главным образом на спонсорские средства. На празднике отметили вклад компаний «Горняк-1», «Сахспецстрой» и «Юва». Поблагодарили их и местные чиновники и губернатор Олег Кожемяко, прибывший на торжественную церемонию открытия. Ознакомившись с возможностями базы, он отправился на лыжню. Вместе с другими взрослыми участниками гонки глава области преодолел дистанцию протяженностью 2,5 километра.

- Приятная и очень живописная трасса, она позволяет лыжникам оттачивать мастерство на разных участках рельефа, подъемах и спусках, - дал оценку горнозаводской лыжне глава области. - Открытие сразу двух специализированных спортивных объектов - лыжной базы и горнолыжного подъемника позволит Невельскому району активнее вовлекать в спорт молодежь и организовывать здоровый досуг для взрослого населения. Но самое главное - сегодня созданы условия для тренировок и физического развития детей, которые проживают в городском округе. Это то, к чему мы стремимся в масштабах всей Сахалинской области.

- Надеемся, что созданная на данной площадке спортивная инфраструктура привлечет как местных жителей, так и туристов, - в свою очередь, сообщил мэр Невельского района Владимир Пак. - Уже сегодня здесь действует бесплатный прокат беговых лыж. А недавно сделали освещение трассы, чтобы люди могли после работы, даже в позднее время, совершать лыжные прогулки.

Расположенная неподалеку от лыжной базы новая канатно-буксировочная дорога в день своего открытия поднимала к вершине горы всех желающих бесплатно. Многие невольно сравнивали ее с прежним, еще советским бугельным подъемником, который до недавнего времени работал здесь, пока не пришел в негодность.

- Помню, на старом подъемнике приходилось проявлять чудеса ловкости, цепляясь специальным крючком за трос. Бывало, отцепишься и падаешь, летишь вниз, - поделился воспоминанием опытный горнолыжник Валерий. - Новую канатную дорогу с прежней даже сравнивать сложно, это совершенно разные категории. Она очень удобна и комфортна, сделана для людей. Буду обязательно приезжать сюда и пользоваться ею.

Строительство новой канатно-буксировочной дороги в Горнозаводске началось в июне 2016 по поручению губернатора. Необходимые средства на эти цели были выделены из областного бюджета. На горе установили подъемники австрийского производства бугельного типа, уже хорошо зарекомендовавшие себя на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух». Сейчас на «канатке» 24 посадочных места, а в ближайшей перспективе будет больше 50. Путь от подножия к вершине по такой дороге занимает около четырех минут, как подсчитали ее первые пользователи - воспитанники спортшколы олимпийского резерва по горным лыжам и сноуборду.

- Это очень здорово. Еще недавно о таком подъемнике мы могли только мечтать. Популярность горных лыж и сноуборда в Невельском районе неуклонно растет. Многие родители сегодня обращаются, чтобы записать детей в спортшколу, уже сейчас у нас занимаются 50 детей. С такими условиями, уверен, желающих будет больше, - сказал Михаил Гайфуллин, тренер-преподаватель СДЮШОР по горным лыжам и сноуборду.

На горе появилась новая трасса шириной 50 и общей протяженностью около 800 метров. На ней дан площадки и так называемые искусственные волны для отработки горнолыжниками специфических элементов. По мнению специалистов, склон вполне годится, чтобы проводить здесь областные соревнования.

- В последнее время сданы новые горнолыжные подъемники в Невельском, Томаринском и Холмском районах. Мощная система спортивной инфраструктуры продолжает создаваться на «Горном воздухе» Южно-Сахалинска. Думаю, со временем в каждом районе области появятся свои горнолыжные комплексы. На островах подходящие природно-климатические условия. Самое главное, что сахалинцам и курильчанам по душе зимние виды спорта, - отметил министр спорта и молодежной политики Антон Зайцев.

По словам мэра Невельского района Владимира Пака, в этом году на склонах Горнозаводска планируется установить систему искусственного оснежения, чтобы не зависеть от капризов погоды и нехватки снега. В ближайшее время здесь также будут определены тарифы на пользование новым подъемником для любителей горных лыж и сноуборда.

- Думаю, они будут невысокими. Приглашаем всех в наш район, приезжайте и занимайтесь здесь спортом, - сказал глава местной администрации.