На сахалинском «Горном воздухе» открылось большинство трасс

На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» открылись практически все трассы для катания. Несмотря на будний день, любители горнолыжных видов спорта уже начали обкатывать заснеженные склоны. Спортсмены проводят тренировки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Мы полноценно открываем юго-западный серпантин, западный склон продолжает работать, армейский склон. Сейчас готовим восточную трассу. Нам нужно время, чтобы его подготовить: прижать, ужать, выровнять для безопасного катания, - рассказал управляющий «Горным воздухом» Артем Зубов.

Новые трассы, которые расположились на северном склоне откроются позже. Задержка связана с тем, что выпавший снег выдуло ветром. Сейчас сотрудники комплекса вручную накидывают снежные массы. Новый канатный подъемник уже готов к эксплуатации.

- Для нас в приоритете безопасность, поэтому северные склоны будут открыты только тогда, когда на вершине будет набито достаточное количество снега, - отметил Артем Зубов.

В новом сезоне у комплекса появятся две новые трассы. Одна из них, на южной стороне горы Большевик, составит в длину 1 километр 600 метров, и вторая - 900 метров, на северном склоне. Протяженность канатной дороги составляет один километр. Как отмечают специалисты, эти трассы предназначены для опытных лыжников, а не для новичков.

С 1 января у горнолыжного курорта появился ски-басс. Автобус бесплатно доставит туристов до комплекса. Его расписание размещено на сайте спортивно-туристического комплекса.

- Ски-басс отправляется от гостиниц, которые стали нашими партнерами. Свое движение он начинает в 9:35 от гостиницы «Лада». Воспользоваться его услугами смогут и сахалинцы, - поделилась начальник отдела продаж комплекса Наталья Пахолкова.

22 января на «Горном воздухе» пройдет празднование всероссийского Дня снега. Мероприятия начнутся в 12 часов дня.