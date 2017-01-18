Сахалинские пограничники завели несколько дел на капитана «Амикуса»

На прошлой неделе сахалинские пограничники задержали транспортный рефрижератор «Амикус» с нелегальным грузом на борту. На этой неделе они возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.

Кроме того, в отношении капитана судна пограничники возбудили административные дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море требований или условий лицензии», статьи 18.6 КоАП РФ «Нарушение порядка прохождения установленных контрольных пунктов (точек), части 2 статьи 19.4 КоАП РФ «Невыполнение законных требований должностного лица органа охраны континентального шельфа Российской Федерации или органа охраны исключительной экономической зоны Российской Федерации об остановке судна, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом возложенных на него полномочий, в том числе на осмотр судна».

По результатам проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что на борту судна находится около 16 тонн краба, добытого незаконным способом, и 14 тонн наживы.

Транспортный рефрижератор «Амикус» под флагом Танзании (порт приписки Занзибар) 13 января был задержан экипажем сторожевого корабля «Коралл» пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Капитан данного судна проигнорировал законные требования пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться. При преследовании рефрижератора пограничный сторожевой корабль подавал принятые в международной практике сигналы об остановке, на которые судно не реагировало. Для прекращения незаконных действий нарушителя и для принуждения его к выполнению требований сотрудников пограничного управления была произведена предупредительная стрельба. Только после этого судно остановилось. Рефрижератор доставили в порт Невельск Сахалинской области.