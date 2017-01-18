Сахалинские прокуроры в прошлом году обнаружили 35 тысяч нарушений закона

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В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города. Подробности ТИА «Острова» рассказали в городской администрации.
В 2016 году в Сахалинской области погасили задолженность по зарплате на общую сумму 186 миллионов рублей. В результате совместных действий правоохранителей и органов исполнительной власти региона со своими работниками рассчитались около 30 организаций-должников. Об этом сообщили накануне в ходе собрания, посвященного Дню работника прокуратуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На прошлой неделе сахалинские пограничники задержали транспортный рефрижератор «Амикус» с нелегальным грузом на борту. На этой неделе они возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
На сахалинском «Горном воздухе» остановились кабинки
На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» нарушилась работа подъемников. На нижней площадке собралось несколько десятков человек.
Основной проблемой при расчистке Южно-Сахалинска от снега остаются автомобили, брошенные на обочинах или на проезжей части. Против их владельцев принимаются жесткие меры, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» открылись практически все трассы для катания. Несмотря на будний день, любители горнолыжных видов спорта уже начали обкатывать заснеженные склоны. Спортсмены проводят тренировки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В селе Горнозаводск Невельского района открыли новые лыжную базу и канатно-буксировочную дорогу. Накануне здесь состоялся большой спортивный праздник, участникам которого сначала предложили попробовать силы в зимних конкурсах, играх и забавах. А уже после такой разминки - встать на беговые лыжи и испытать современный горнолыжный подъемник. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
Сборная Сахалинской области по спортивной гимнастике вернулась из Благовещенска, где с 11 по 15 января проходил всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра Благовещенска. Команда островного региона под руководством тренеров Дмитрия Кацука и Ольги Сперанской заняла третье общекомандное место. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 18 января в заливе Мордвинова на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный Корсаковского района в заливе Мордвинова располагается дрейфующий лед. Выходить на него крайне опасно, сообщили ТИА «Острова» в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В 2016 году сахалинская таможня выполнила все контрольные показатели эффективности деятельности по направлению таможенного контроля после выпуска товаров, установленные федеральной таможенной службой России, а также плановые задания дальневосточного таможенного управления. Сотрудники ведомства завершили 46 таможенных проверок, из них три выездные и 43 камеральные. Из общего числа проведенных проверок 14 были направлены на профилактику правонарушений таможенного законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
В Южно-Сахалинске пройдет цикл обучающих занятий в рамках социального волонтерского проекта «Доктор клоун спешит на помощь!». Его организует клуб «Альтаир» Центра молодежных инициатив областной столицы. Занятия будут проводить несколько раз в месяц в течение всего года. Первая встреча состоится 18 января. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ЦМИ Южно-Сахалинска.
Последние полтора месяца зимы у профессиональных творческих коллективов Сахалинской филармонии будут очень насыщены гастрольными поездками по городам и другим населенным пунктам островного региона. На оставшиеся недели января и на февраль запланировано несколько концертов, которые скоро смогут посетить жители ряда районов области. Подробности расписания ТИА «Острова» сообщили в филармонии.
21 января в Южно-Сахалинске в тире школы №3 стартуют соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные 90-летию образования ДОСААФ России. Торжественная церемония открытия начнется в 10:30. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинской области выберут единого поставщика комбикормов для личных подсобных хозяйств. Такое решение обусловлено рядом причин, общий смысл которых сводится к тому, что сегодня сухие корма поступают к островным товаропроизводителям от многочисленных поставщиков нерегулярно, зачастую по завышенным ценам и низкого качества. При этом направляемые на эти цели средства бюджета – около 50 миллионов рублей ежегодно - используются недостаточно эффективно. И в результате растет число обоснованных жалоб от владельцев личных подсобных хозяйств, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Министерство природы России поставило окончательную точку в прошлогодних попытках правительства Сахалинской области ослабить режим заказника «Северный» и разрешить там хозяйственную деятельность. Вчера вечером (по сахалинскому времени) на сайте министерства появилось соответствующее сообщение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Эковахте Сахалина».
Начал работу новый официальный сайт компании «Сахалинэнерго»,. Он разработан в соответствии с современными требованиями к функциональности сетевых ресурсов. Его адрес в сети Интернет - www.sakh.rao-esv.ru. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
На Сахалинской ГРЭС-2 в Томаринском районе смонтировали каркас котла № 1
На строительной площадке первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 закончился монтаж металлокаркаса и потолочных перекрытий котла № 1, установлен в проектное положение барабан. Степень готовности котла №1 составляет 80 %, котла №2 – 50 %. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в «РусГидро».
Пользователи социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» получили возможность следить за новостями управления федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области. На официальных страницах ведомства можно узнать о последних новостях управления, высказать свое мнение и лично задать интересующие вопросы руководству. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УФССП России.
Сегодняшней ночью мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил состояние городских дворов и лично пообщался с жителями. Таким образом он проверил как идет работа по ликвидации последствий снежного циклона, сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
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В 2016 году в Сахалинской области погасили задолженность по зарплате на общую сумму 186 миллионов рублей. В результате совместных действий правоохранителей и органов исполнительной власти региона со своими работниками рассчитались около 30 организаций-должников. Об этом сообщили накануне в ходе собрания, посвященного Дню работника прокуратуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
К 70-летнему рубежу со дня основания органы прокуратуры региона подошли с внушительными результатами деятельности. В 2016 году, отметил прокурор области Николай Рябов, в результате проверок на территории Сахалина и Курил выявлено 35 тысяч нарушений закона. В суды направлено около 11 тысяч исков на сумму 256 миллионов рублей. По материалам прокурорского реагирования к ответственности привлечено больше 6 тысяч лиц, виновных в нарушении закона. Возбуждено около 200 уголовных дел. В сфере противодействия коррупции зарегистрировано 175 преступлений.
Особое внимание уделялось рассмотрению жалоб от жителей области. В прошлом году в органы прокуратуры обратилось больше 20 тысяч сахалинцев и курильчан, главным образом, за помощью в выплате долгов по зарплате, в восстановлении жилищных и социальных прав.
- Безусловно, в последние годы масштаб и круг задач, которые приходится решать органам власти и правоохранительным структурам, значительно расширился, - отметила в своем выступлении на мероприятии председатель правительства Вера Щербина. - Возросли риски и угрозы, появились новые вызовы общественно-политического, экономического и социального характеров. Люди стали предъявлять повышенные требования к нашей с вами работе. И очень важно, что прокуратура повышает эффективность своей деятельности. Держит на особом контроле наиболее чувствительные для жителей региона вопросы. Вы уделяете большое внимание ликвидации долгов по заработной плате, повышению качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, соблюдению жилищных прав граждан, прав на охрану здоровья, решению проблем социально незащищенных категорий островитян. Хочу также отметить работу по надзору за исполнением бюджетного законодательства, размещением государственных заказов. Это позволяет пресекать нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств.
Глава регионального правительства выразила надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие с правоохранителями при реализации нового масштабного пакета проектов, направленных на повышение качества жизни сахалинцев и курильчан. Вера Щербина присоединилась к прозвучавшим в адрес прокурорских работников поздравлениям с профессиональным праздником. Лучшим из них по результатам деятельности в 2016 году были вручены награды.
В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города. Подробности ТИА «Острова» рассказали в городской администрации.
В 2016 году в Сахалинской области погасили задолженность по зарплате на общую сумму 186 миллионов рублей. В результате совместных действий правоохранителей и органов исполнительной власти региона со своими работниками рассчитались около 30 организаций-должников. Об этом сообщили накануне в ходе собрания, посвященного Дню работника прокуратуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На прошлой неделе сахалинские пограничники задержали транспортный рефрижератор «Амикус» с нелегальным грузом на борту. На этой неделе они возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
На сахалинском «Горном воздухе» остановились кабинки
На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» нарушилась работа подъемников. На нижней площадке собралось несколько десятков человек.
Основной проблемой при расчистке Южно-Сахалинска от снега остаются автомобили, брошенные на обочинах или на проезжей части. Против их владельцев принимаются жесткие меры, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» открылись практически все трассы для катания. Несмотря на будний день, любители горнолыжных видов спорта уже начали обкатывать заснеженные склоны. Спортсмены проводят тренировки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В селе Горнозаводск Невельского района открыли новые лыжную базу и канатно-буксировочную дорогу. Накануне здесь состоялся большой спортивный праздник, участникам которого сначала предложили попробовать силы в зимних конкурсах, играх и забавах. А уже после такой разминки - встать на беговые лыжи и испытать современный горнолыжный подъемник. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
Сборная Сахалинской области по спортивной гимнастике вернулась из Благовещенска, где с 11 по 15 января проходил всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра Благовещенска. Команда островного региона под руководством тренеров Дмитрия Кацука и Ольги Сперанской заняла третье общекомандное место. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 18 января в заливе Мордвинова на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный Корсаковского района в заливе Мордвинова располагается дрейфующий лед. Выходить на него крайне опасно, сообщили ТИА «Острова» в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В 2016 году сахалинская таможня выполнила все контрольные показатели эффективности деятельности по направлению таможенного контроля после выпуска товаров, установленные федеральной таможенной службой России, а также плановые задания дальневосточного таможенного управления. Сотрудники ведомства завершили 46 таможенных проверок, из них три выездные и 43 камеральные. Из общего числа проведенных проверок 14 были направлены на профилактику правонарушений таможенного законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
В Южно-Сахалинске пройдет цикл обучающих занятий в рамках социального волонтерского проекта «Доктор клоун спешит на помощь!». Его организует клуб «Альтаир» Центра молодежных инициатив областной столицы. Занятия будут проводить несколько раз в месяц в течение всего года. Первая встреча состоится 18 января. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ЦМИ Южно-Сахалинска.
Последние полтора месяца зимы у профессиональных творческих коллективов Сахалинской филармонии будут очень насыщены гастрольными поездками по городам и другим населенным пунктам островного региона. На оставшиеся недели января и на февраль запланировано несколько концертов, которые скоро смогут посетить жители ряда районов области. Подробности расписания ТИА «Острова» сообщили в филармонии.
21 января в Южно-Сахалинске в тире школы №3 стартуют соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные 90-летию образования ДОСААФ России. Торжественная церемония открытия начнется в 10:30. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинской области выберут единого поставщика комбикормов для личных подсобных хозяйств. Такое решение обусловлено рядом причин, общий смысл которых сводится к тому, что сегодня сухие корма поступают к островным товаропроизводителям от многочисленных поставщиков нерегулярно, зачастую по завышенным ценам и низкого качества. При этом направляемые на эти цели средства бюджета – около 50 миллионов рублей ежегодно - используются недостаточно эффективно. И в результате растет число обоснованных жалоб от владельцев личных подсобных хозяйств, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Министерство природы России поставило окончательную точку в прошлогодних попытках правительства Сахалинской области ослабить режим заказника «Северный» и разрешить там хозяйственную деятельность. Вчера вечером (по сахалинскому времени) на сайте министерства появилось соответствующее сообщение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Эковахте Сахалина».
Начал работу новый официальный сайт компании «Сахалинэнерго»,. Он разработан в соответствии с современными требованиями к функциональности сетевых ресурсов. Его адрес в сети Интернет - www.sakh.rao-esv.ru. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
На Сахалинской ГРЭС-2 в Томаринском районе смонтировали каркас котла № 1
На строительной площадке первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 закончился монтаж металлокаркаса и потолочных перекрытий котла № 1, установлен в проектное положение барабан. Степень готовности котла №1 составляет 80 %, котла №2 – 50 %. Такие данные ТИА «Острова» предоставили в «РусГидро».
Пользователи социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» получили возможность следить за новостями управления федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области. На официальных страницах ведомства можно узнать о последних новостях управления, высказать свое мнение и лично задать интересующие вопросы руководству. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УФССП России.
Сегодняшней ночью мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил состояние городских дворов и лично пообщался с жителями. Таким образом он проверил как идет работа по ликвидации последствий снежного циклона, сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
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