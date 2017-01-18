Сахалинские прокуроры в прошлом году обнаружили 35 тысяч нарушений закона

В 2016 году в Сахалинской области погасили задолженность по зарплате на общую сумму 186 миллионов рублей. В результате совместных действий правоохранителей и органов исполнительной власти региона со своими работниками рассчитались около 30 организаций-должников. Об этом сообщили накануне в ходе собрания, посвященного Дню работника прокуратуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

К 70-летнему рубежу со дня основания органы прокуратуры региона подошли с внушительными результатами деятельности. В 2016 году, отметил прокурор области Николай Рябов, в результате проверок на территории Сахалина и Курил выявлено 35 тысяч нарушений закона. В суды направлено около 11 тысяч исков на сумму 256 миллионов рублей. По материалам прокурорского реагирования к ответственности привлечено больше 6 тысяч лиц, виновных в нарушении закона. Возбуждено около 200 уголовных дел. В сфере противодействия коррупции зарегистрировано 175 преступлений.

Особое внимание уделялось рассмотрению жалоб от жителей области. В прошлом году в органы прокуратуры обратилось больше 20 тысяч сахалинцев и курильчан, главным образом, за помощью в выплате долгов по зарплате, в восстановлении жилищных и социальных прав.

- Безусловно, в последние годы масштаб и круг задач, которые приходится решать органам власти и правоохранительным структурам, значительно расширился, - отметила в своем выступлении на мероприятии председатель правительства Вера Щербина. - Возросли риски и угрозы, появились новые вызовы общественно-политического, экономического и социального характеров. Люди стали предъявлять повышенные требования к нашей с вами работе. И очень важно, что прокуратура повышает эффективность своей деятельности. Держит на особом контроле наиболее чувствительные для жителей региона вопросы. Вы уделяете большое внимание ликвидации долгов по заработной плате, повышению качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, соблюдению жилищных прав граждан, прав на охрану здоровья, решению проблем социально незащищенных категорий островитян. Хочу также отметить работу по надзору за исполнением бюджетного законодательства, размещением государственных заказов. Это позволяет пресекать нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств.

Глава регионального правительства выразила надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие с правоохранителями при реализации нового масштабного пакета проектов, направленных на повышение качества жизни сахалинцев и курильчан. Вера Щербина присоединилась к прозвучавшим в адрес прокурорских работников поздравлениям с профессиональным праздником. Лучшим из них по результатам деятельности в 2016 году были вручены награды.