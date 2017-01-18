18 января 2017 г., 10:42

Часть улиц Южно-Сахалинска перекроют на время крестного хода

В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города. Подробности ТИА «Острова» рассказали в городской администрации.

На время формирования колонны крестного хода с 10:00 до 11:00 будет закрыто движение на участке улицы Комсомольской от Хабаровской до Коммунистического проспекта. В 11:00 шествие направится к озеру Верхнее в городском парке культуры и отдыха. На время крестного хода будет перекрыт Коммунистический проспект до улицы Горького, а по мере прохождения людей откроют проезд сначала по Комсомольской, а затем по Коммунистическому проспекту.

По окончании мероприятия на озере Верхнее колонна вновь будет сформирована у восточного входа в парк (напротив городского бассейна). Затем Коммунистический проспект и улица Комсомольская до Хабаровской будут перекрыты до возвращения людей в Воскресенский кафедральный собор.

Ориентировочное время завершения ограничений - 13:30. Администрация города попросила автомобилистов заранее планировать свой маршрут.