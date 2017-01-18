Евгений Князев сыграет на сахалинской сцене моноспектакль «Пиковая дама»

22 января в 18:00 на большой сцене Чехов-центра Евгений Князев представит моноспектакль «Пиковая дама». Одно из самых мистических произведений Александра Пушкина в исполнении народного артиста России, лауреата государственной премии Российской Федерации не оставит зрителей равнодушными. Благодаря мастерству и изобретательности артиста оживут знаменитые пушкинские образы: старая графиня, скромная Лизонька и раздираемый противоречиями Германн. Об этом ТИА «Острова» сообщили в драматическом театре.



22 января в 18:00 на большой сцене Чехов-центра Евгений Князев представит моноспектакль «Пиковая дама». Одно из самых мистических произведений Александра Пушкина в исполнении народного артиста России, лауреата государственной премии Российской Федерации не оставит зрителей равнодушными. Благодаря мастерству и изобретательности артиста оживут знаменитые пушкинские образы: старая графиня, скромная Лизонька и раздираемый противоречиями Германн. Об этом ТИА «Острова» сообщили в драматическом театре.

Сахалинский волейбольный центр начал дополнительный набор мальчиков

Волейбольный центр «Сахалин» объявил дополнительный набор мальчиков 2005-2006 годов рождения, желающих заниматься волейболом. Юным спортсменам предоставят возможность познакомиться с азами волейбола и учиться этой игре пять дней в неделю (с понедельника по пятницу). Их ждут увлекательные и интересные тренировки, а также поездки на соревнования, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



Волейбольный центр «Сахалин» объявил дополнительный набор мальчиков 2005-2006 годов рождения, желающих заниматься волейболом. Юным спортсменам предоставят возможность познакомиться с азами волейбола и учиться этой игре пять дней в неделю (с понедельника по пятницу). Их ждут увлекательные и интересные тренировки, а также поездки на соревнования, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В сахалинском краеведческом музее расскажут, как выбрать собаку

21 января в Сахалинском областном краеведческом музее пройдут мероприятия, приуроченные к выставке «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея. Во время встречи, презентации и викторины посетители смогут узнать, как выбрать собаку и как за ней ухаживать, рассказали ТИА «Острова» в музее.



21 января в Сахалинском областном краеведческом музее пройдут мероприятия, приуроченные к выставке «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея. Во время встречи, презентации и викторины посетители смогут узнать, как выбрать собаку и как за ней ухаживать, рассказали ТИА «Острова» в музее.

Часть улиц Южно-Сахалинска перекроют на время крестного хода

В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города. Подробности ТИА «Острова» рассказали в городской администрации.



В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города. Подробности ТИА «Острова» рассказали в городской администрации.

Сахалинские прокуроры в прошлом году обнаружили 35 тысяч нарушений закона

В 2016 году в Сахалинской области погасили задолженность по зарплате на общую сумму 186 миллионов рублей. В результате совместных действий правоохранителей и органов исполнительной власти региона со своими работниками рассчитались около 30 организаций-должников. Об этом сообщили накануне в ходе собрания, посвященного Дню работника прокуратуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.



В 2016 году в Сахалинской области погасили задолженность по зарплате на общую сумму 186 миллионов рублей. В результате совместных действий правоохранителей и органов исполнительной власти региона со своими работниками рассчитались около 30 организаций-должников. Об этом сообщили накануне в ходе собрания, посвященного Дню работника прокуратуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Сахалинские пограничники завели несколько дел на капитана «Амикуса»

На прошлой неделе сахалинские пограничники задержали транспортный рефрижератор «Амикус» с нелегальным грузом на борту. На этой неделе они возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.



На прошлой неделе сахалинские пограничники задержали транспортный рефрижератор «Амикус» с нелегальным грузом на борту. На этой неделе они возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.



На сахалинском «Горном воздухе» остановились кабинки

На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» нарушилась работа подъемников. На нижней площадке собралось несколько десятков человек.



На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» нарушилась работа подъемников. На нижней площадке собралось несколько десятков человек.

В Южно-Сахалинске эвакуировали несколько машин, мешающих расчистке снега

Основной проблемой при расчистке Южно-Сахалинска от снега остаются автомобили, брошенные на обочинах или на проезжей части. Против их владельцев принимаются жесткие меры, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.



Основной проблемой при расчистке Южно-Сахалинска от снега остаются автомобили, брошенные на обочинах или на проезжей части. Против их владельцев принимаются жесткие меры, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.

На сахалинском «Горном воздухе» открылось большинство трасс

На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» открылись практически все трассы для катания. Несмотря на будний день, любители горнолыжных видов спорта уже начали обкатывать заснеженные склоны. Спортсмены проводят тренировки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» открылись практически все трассы для катания. Несмотря на будний день, любители горнолыжных видов спорта уже начали обкатывать заснеженные склоны. Спортсмены проводят тренировки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В Невельском районе появилась новая лыжная база

В селе Горнозаводск Невельского района открыли новые лыжную базу и канатно-буксировочную дорогу. Накануне здесь состоялся большой спортивный праздник, участникам которого сначала предложили попробовать силы в зимних конкурсах, играх и забавах. А уже после такой разминки - встать на беговые лыжи и испытать современный горнолыжный подъемник. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.



В селе Горнозаводск Невельского района открыли новые лыжную базу и канатно-буксировочную дорогу. Накануне здесь состоялся большой спортивный праздник, участникам которого сначала предложили попробовать силы в зимних конкурсах, играх и забавах. А уже после такой разминки - встать на беговые лыжи и испытать современный горнолыжный подъемник. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.

Сахалинские гимнасты вернулись из Благовещенска с третьим общекомандным местом

Сборная Сахалинской области по спортивной гимнастике вернулась из Благовещенска, где с 11 по 15 января проходил всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра Благовещенска. Команда островного региона под руководством тренеров Дмитрия Кацука и Ольги Сперанской заняла третье общекомандное место. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



Сборная Сахалинской области по спортивной гимнастике вернулась из Благовещенска, где с 11 по 15 января проходил всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра Благовещенска. Команда островного региона под руководством тренеров Дмитрия Кацука и Ольги Сперанской заняла третье общекомандное место. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинские спасатели попросили не выходить на лед в заливе Мордвинова

По информации сахалинской гидрометеослужбы, 18 января в заливе Мордвинова на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный Корсаковского района в заливе Мордвинова располагается дрейфующий лед. Выходить на него крайне опасно, сообщили ТИА «Острова» в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.



По информации сахалинской гидрометеослужбы, 18 января в заливе Мордвинова на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный Корсаковского района в заливе Мордвинова располагается дрейфующий лед. Выходить на него крайне опасно, сообщили ТИА «Острова» в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

Сахалинская таможня в прошлом году взыскала 85,5 миллиона рублей

В 2016 году сахалинская таможня выполнила все контрольные показатели эффективности деятельности по направлению таможенного контроля после выпуска товаров, установленные федеральной таможенной службой России, а также плановые задания дальневосточного таможенного управления. Сотрудники ведомства завершили 46 таможенных проверок, из них три выездные и 43 камеральные. Из общего числа проведенных проверок 14 были направлены на профилактику правонарушений таможенного законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.



В 2016 году сахалинская таможня выполнила все контрольные показатели эффективности деятельности по направлению таможенного контроля после выпуска товаров, установленные федеральной таможенной службой России, а также плановые задания дальневосточного таможенного управления. Сотрудники ведомства завершили 46 таможенных проверок, из них три выездные и 43 камеральные. Из общего числа проведенных проверок 14 были направлены на профилактику правонарушений таможенного законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.

Участники сахалинского проекта «Доктор клоун» обучат будущих волонтеров

В Южно-Сахалинске пройдет цикл обучающих занятий в рамках социального волонтерского проекта «Доктор клоун спешит на помощь!». Его организует клуб «Альтаир» Центра молодежных инициатив областной столицы. Занятия будут проводить несколько раз в месяц в течение всего года. Первая встреча состоится 18 января. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ЦМИ Южно-Сахалинска.



В Южно-Сахалинске пройдет цикл обучающих занятий в рамках социального волонтерского проекта «Доктор клоун спешит на помощь!». Его организует клуб «Альтаир» Центра молодежных инициатив областной столицы. Занятия будут проводить несколько раз в месяц в течение всего года. Первая встреча состоится 18 января. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ЦМИ Южно-Сахалинска.

Артисты сахалинской филармонии объедут остров с гастролями

Последние полтора месяца зимы у профессиональных творческих коллективов Сахалинской филармонии будут очень насыщены гастрольными поездками по городам и другим населенным пунктам островного региона. На оставшиеся недели января и на февраль запланировано несколько концертов, которые скоро смогут посетить жители ряда районов области. Подробности расписания ТИА «Острова» сообщили в филармонии.



Последние полтора месяца зимы у профессиональных творческих коллективов Сахалинской филармонии будут очень насыщены гастрольными поездками по городам и другим населенным пунктам островного региона. На оставшиеся недели января и на февраль запланировано несколько концертов, которые скоро смогут посетить жители ряда районов области. Подробности расписания ТИА «Острова» сообщили в филармонии.

Сахалинцы постреляют в честь 90-летия ДОСААФ России

21 января в Южно-Сахалинске в тире школы №3 стартуют соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные 90-летию образования ДОСААФ России. Торжественная церемония открытия начнется в 10:30. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



21 января в Южно-Сахалинске в тире школы №3 стартуют соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные 90-летию образования ДОСААФ России. Торжественная церемония открытия начнется в 10:30. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Подсобные хозяйства Сахалина снабдит комбикормами единый поставщик

В Сахалинской области выберут единого поставщика комбикормов для личных подсобных хозяйств. Такое решение обусловлено рядом причин, общий смысл которых сводится к тому, что сегодня сухие корма поступают к островным товаропроизводителям от многочисленных поставщиков нерегулярно, зачастую по завышенным ценам и низкого качества. При этом направляемые на эти цели средства бюджета – около 50 миллионов рублей ежегодно - используются недостаточно эффективно. И в результате растет число обоснованных жалоб от владельцев личных подсобных хозяйств, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.



В Сахалинской области выберут единого поставщика комбикормов для личных подсобных хозяйств. Такое решение обусловлено рядом причин, общий смысл которых сводится к тому, что сегодня сухие корма поступают к островным товаропроизводителям от многочисленных поставщиков нерегулярно, зачастую по завышенным ценам и низкого качества. При этом направляемые на эти цели средства бюджета – около 50 миллионов рублей ежегодно - используются недостаточно эффективно. И в результате растет число обоснованных жалоб от владельцев личных подсобных хозяйств, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Министерство природы отклонило изменения режима сахалинского заказника «Северный»

Министерство природы России поставило окончательную точку в прошлогодних попытках правительства Сахалинской области ослабить режим заказника «Северный» и разрешить там хозяйственную деятельность. Вчера вечером (по сахалинскому времени) на сайте министерства появилось соответствующее сообщение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Эковахте Сахалина».



Министерство природы России поставило окончательную точку в прошлогодних попытках правительства Сахалинской области ослабить режим заказника «Северный» и разрешить там хозяйственную деятельность. Вчера вечером (по сахалинскому времени) на сайте министерства появилось соответствующее сообщение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Эковахте Сахалина».

«Сахалинэнерго» обновило свой сайт

Начал работу новый официальный сайт компании «Сахалинэнерго»,. Он разработан в соответствии с современными требованиями к функциональности сетевых ресурсов. Его адрес в сети Интернет - www.sakh.rao-esv.ru. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».



Начал работу новый официальный сайт компании «Сахалинэнерго»,. Он разработан в соответствии с современными требованиями к функциональности сетевых ресурсов. Его адрес в сети Интернет - www.sakh.rao-esv.ru. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».