Две невельчанки обокрали пенсионера

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17 января в отдел МВД России по Невельскому городскому округу обратился 68-летний житель райцентра. Мужчина сообщил, что вчера к нему приходили две знакомые, которые отобрали у него пенсию. Подробности ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
22 января в 18:00 на большой сцене Чехов-центра Евгений Князев представит моноспектакль «Пиковая дама». Одно из самых мистических произведений Александра Пушкина в исполнении народного артиста России, лауреата государственной премии Российской Федерации не оставит зрителей равнодушными. Благодаря мастерству и изобретательности артиста оживут знаменитые пушкинские образы: старая графиня, скромная Лизонька и раздираемый противоречиями Германн. Об этом ТИА «Острова» сообщили в драматическом театре.
Волейбольный центр «Сахалин» объявил дополнительный набор мальчиков 2005-2006 годов рождения, желающих заниматься волейболом. Юным спортсменам предоставят возможность познакомиться с азами волейбола и учиться этой игре пять дней в неделю (с понедельника по пятницу). Их ждут увлекательные и интересные тренировки, а также поездки на соревнования, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
21 января в Сахалинском областном краеведческом музее пройдут мероприятия, приуроченные к выставке «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея. Во время встречи, презентации и викторины посетители смогут узнать, как выбрать собаку и как за ней ухаживать, рассказали ТИА «Острова» в музее.
В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города. Подробности ТИА «Острова» рассказали в городской администрации.
В 2016 году в Сахалинской области погасили задолженность по зарплате на общую сумму 186 миллионов рублей. В результате совместных действий правоохранителей и органов исполнительной власти региона со своими работниками рассчитались около 30 организаций-должников. Об этом сообщили накануне в ходе собрания, посвященного Дню работника прокуратуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На прошлой неделе сахалинские пограничники задержали транспортный рефрижератор «Амикус» с нелегальным грузом на борту. На этой неделе они возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
На сахалинском «Горном воздухе» остановились кабинки
На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» нарушилась работа подъемников. На нижней площадке собралось несколько десятков человек.
Основной проблемой при расчистке Южно-Сахалинска от снега остаются автомобили, брошенные на обочинах или на проезжей части. Против их владельцев принимаются жесткие меры, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» открылись практически все трассы для катания. Несмотря на будний день, любители горнолыжных видов спорта уже начали обкатывать заснеженные склоны. Спортсмены проводят тренировки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В селе Горнозаводск Невельского района открыли новые лыжную базу и канатно-буксировочную дорогу. Накануне здесь состоялся большой спортивный праздник, участникам которого сначала предложили попробовать силы в зимних конкурсах, играх и забавах. А уже после такой разминки - встать на беговые лыжи и испытать современный горнолыжный подъемник. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
Сборная Сахалинской области по спортивной гимнастике вернулась из Благовещенска, где с 11 по 15 января проходил всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра Благовещенска. Команда островного региона под руководством тренеров Дмитрия Кацука и Ольги Сперанской заняла третье общекомандное место. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 18 января в заливе Мордвинова на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный Корсаковского района в заливе Мордвинова располагается дрейфующий лед. Выходить на него крайне опасно, сообщили ТИА «Острова» в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В 2016 году сахалинская таможня выполнила все контрольные показатели эффективности деятельности по направлению таможенного контроля после выпуска товаров, установленные федеральной таможенной службой России, а также плановые задания дальневосточного таможенного управления. Сотрудники ведомства завершили 46 таможенных проверок, из них три выездные и 43 камеральные. Из общего числа проведенных проверок 14 были направлены на профилактику правонарушений таможенного законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
В Южно-Сахалинске пройдет цикл обучающих занятий в рамках социального волонтерского проекта «Доктор клоун спешит на помощь!». Его организует клуб «Альтаир» Центра молодежных инициатив областной столицы. Занятия будут проводить несколько раз в месяц в течение всего года. Первая встреча состоится 18 января. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ЦМИ Южно-Сахалинска.
Последние полтора месяца зимы у профессиональных творческих коллективов Сахалинской филармонии будут очень насыщены гастрольными поездками по городам и другим населенным пунктам островного региона. На оставшиеся недели января и на февраль запланировано несколько концертов, которые скоро смогут посетить жители ряда районов области. Подробности расписания ТИА «Острова» сообщили в филармонии.
21 января в Южно-Сахалинске в тире школы №3 стартуют соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные 90-летию образования ДОСААФ России. Торжественная церемония открытия начнется в 10:30. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинской области выберут единого поставщика комбикормов для личных подсобных хозяйств. Такое решение обусловлено рядом причин, общий смысл которых сводится к тому, что сегодня сухие корма поступают к островным товаропроизводителям от многочисленных поставщиков нерегулярно, зачастую по завышенным ценам и низкого качества. При этом направляемые на эти цели средства бюджета – около 50 миллионов рублей ежегодно - используются недостаточно эффективно. И в результате растет число обоснованных жалоб от владельцев личных подсобных хозяйств, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Министерство природы России поставило окончательную точку в прошлогодних попытках правительства Сахалинской области ослабить режим заказника «Северный» и разрешить там хозяйственную деятельность. Вчера вечером (по сахалинскому времени) на сайте министерства появилось соответствующее сообщение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Эковахте Сахалина».
Начал работу новый официальный сайт компании «Сахалинэнерго»,. Он разработан в соответствии с современными требованиями к функциональности сетевых ресурсов. Его адрес в сети Интернет - www.sakh.rao-esv.ru. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
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|Опросы
17 января в отдел МВД России по Невельскому городскому округу обратился 68-летний житель райцентра. Мужчина сообщил, что вчера к нему приходили две знакомые, которые отобрали у него пенсию. Подробности ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
Во время опроса заявителя полицейские выяснили цепь событий. По словам потерпевшего, женщины периодически навещали его. В этот раз они пришли к нему и попросили деньги на приобретение спиртного, но получили отказ. Тогда в какой-то момент злоумышленницы стали обыскивать шкафчики, зная, что накануне мужчина получил пенсию. Хозяин дома, испугавшись за свои сбережения, решил их перепрятать. Он достал кофту, в кармане которой лежали деньги, но его действия не остались незамеченными подозреваемыми. Злоумышленницы, воспользовавшись численным и физическим превосходством, открыто похитили спрятанные в одежде 17 тысяч рублей, после чего скрылись.
О своих гостьях потерпевшему было известно немногое. Он лишь знал их имена. Но и этих сведений оперативникам было достаточно, чтобы за дежурные сутки установить личности подозреваемых и их местонахождение.
Во время личного досмотра у женщин изъяли часть похищенных денег в сумме около 9 тысяч рублей, остальные они успели потратить.
31-летняя и 48-летняя подозреваемые дали признательные показания, раскаялись в содеянном и обещали вернуть пенсионеру похищенное. Возбуждено уголовное дело. У гражданок взято обязательство о явках.
17 января в отдел МВД России по Невельскому городскому округу обратился 68-летний житель райцентра. Мужчина сообщил, что вчера к нему приходили две знакомые, которые отобрали у него пенсию. Подробности ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
22 января в 18:00 на большой сцене Чехов-центра Евгений Князев представит моноспектакль «Пиковая дама». Одно из самых мистических произведений Александра Пушкина в исполнении народного артиста России, лауреата государственной премии Российской Федерации не оставит зрителей равнодушными. Благодаря мастерству и изобретательности артиста оживут знаменитые пушкинские образы: старая графиня, скромная Лизонька и раздираемый противоречиями Германн. Об этом ТИА «Острова» сообщили в драматическом театре.
Волейбольный центр «Сахалин» объявил дополнительный набор мальчиков 2005-2006 годов рождения, желающих заниматься волейболом. Юным спортсменам предоставят возможность познакомиться с азами волейбола и учиться этой игре пять дней в неделю (с понедельника по пятницу). Их ждут увлекательные и интересные тренировки, а также поездки на соревнования, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
21 января в Сахалинском областном краеведческом музее пройдут мероприятия, приуроченные к выставке «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея. Во время встречи, презентации и викторины посетители смогут узнать, как выбрать собаку и как за ней ухаживать, рассказали ТИА «Острова» в музее.
В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города. Подробности ТИА «Острова» рассказали в городской администрации.
В 2016 году в Сахалинской области погасили задолженность по зарплате на общую сумму 186 миллионов рублей. В результате совместных действий правоохранителей и органов исполнительной власти региона со своими работниками рассчитались около 30 организаций-должников. Об этом сообщили накануне в ходе собрания, посвященного Дню работника прокуратуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На прошлой неделе сахалинские пограничники задержали транспортный рефрижератор «Амикус» с нелегальным грузом на борту. На этой неделе они возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
На сахалинском «Горном воздухе» остановились кабинки
На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» нарушилась работа подъемников. На нижней площадке собралось несколько десятков человек.
Основной проблемой при расчистке Южно-Сахалинска от снега остаются автомобили, брошенные на обочинах или на проезжей части. Против их владельцев принимаются жесткие меры, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» открылись практически все трассы для катания. Несмотря на будний день, любители горнолыжных видов спорта уже начали обкатывать заснеженные склоны. Спортсмены проводят тренировки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В селе Горнозаводск Невельского района открыли новые лыжную базу и канатно-буксировочную дорогу. Накануне здесь состоялся большой спортивный праздник, участникам которого сначала предложили попробовать силы в зимних конкурсах, играх и забавах. А уже после такой разминки - встать на беговые лыжи и испытать современный горнолыжный подъемник. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
Сборная Сахалинской области по спортивной гимнастике вернулась из Благовещенска, где с 11 по 15 января проходил всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра Благовещенска. Команда островного региона под руководством тренеров Дмитрия Кацука и Ольги Сперанской заняла третье общекомандное место. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 18 января в заливе Мордвинова на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный Корсаковского района в заливе Мордвинова располагается дрейфующий лед. Выходить на него крайне опасно, сообщили ТИА «Острова» в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В 2016 году сахалинская таможня выполнила все контрольные показатели эффективности деятельности по направлению таможенного контроля после выпуска товаров, установленные федеральной таможенной службой России, а также плановые задания дальневосточного таможенного управления. Сотрудники ведомства завершили 46 таможенных проверок, из них три выездные и 43 камеральные. Из общего числа проведенных проверок 14 были направлены на профилактику правонарушений таможенного законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
В Южно-Сахалинске пройдет цикл обучающих занятий в рамках социального волонтерского проекта «Доктор клоун спешит на помощь!». Его организует клуб «Альтаир» Центра молодежных инициатив областной столицы. Занятия будут проводить несколько раз в месяц в течение всего года. Первая встреча состоится 18 января. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ЦМИ Южно-Сахалинска.
Последние полтора месяца зимы у профессиональных творческих коллективов Сахалинской филармонии будут очень насыщены гастрольными поездками по городам и другим населенным пунктам островного региона. На оставшиеся недели января и на февраль запланировано несколько концертов, которые скоро смогут посетить жители ряда районов области. Подробности расписания ТИА «Острова» сообщили в филармонии.
21 января в Южно-Сахалинске в тире школы №3 стартуют соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные 90-летию образования ДОСААФ России. Торжественная церемония открытия начнется в 10:30. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинской области выберут единого поставщика комбикормов для личных подсобных хозяйств. Такое решение обусловлено рядом причин, общий смысл которых сводится к тому, что сегодня сухие корма поступают к островным товаропроизводителям от многочисленных поставщиков нерегулярно, зачастую по завышенным ценам и низкого качества. При этом направляемые на эти цели средства бюджета – около 50 миллионов рублей ежегодно - используются недостаточно эффективно. И в результате растет число обоснованных жалоб от владельцев личных подсобных хозяйств, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Министерство природы России поставило окончательную точку в прошлогодних попытках правительства Сахалинской области ослабить режим заказника «Северный» и разрешить там хозяйственную деятельность. Вчера вечером (по сахалинскому времени) на сайте министерства появилось соответствующее сообщение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Эковахте Сахалина».
Начал работу новый официальный сайт компании «Сахалинэнерго»,. Он разработан в соответствии с современными требованиями к функциональности сетевых ресурсов. Его адрес в сети Интернет - www.sakh.rao-esv.ru. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинэнерго».
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