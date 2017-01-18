18 января 2017 г., 12:50

Две невельчанки обокрали пенсионера

17 января в отдел МВД России по Невельскому городскому округу обратился 68-летний житель райцентра. Мужчина сообщил, что вчера к нему приходили две знакомые, которые отобрали у него пенсию. Подробности ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.

Во время опроса заявителя полицейские выяснили цепь событий. По словам потерпевшего, женщины периодически навещали его. В этот раз они пришли к нему и попросили деньги на приобретение спиртного, но получили отказ. Тогда в какой-то момент злоумышленницы стали обыскивать шкафчики, зная, что накануне мужчина получил пенсию. Хозяин дома, испугавшись за свои сбережения, решил их перепрятать. Он достал кофту, в кармане которой лежали деньги, но его действия не остались незамеченными подозреваемыми. Злоумышленницы, воспользовавшись численным и физическим превосходством, открыто похитили спрятанные в одежде 17 тысяч рублей, после чего скрылись.

О своих гостьях потерпевшему было известно немногое. Он лишь знал их имена. Но и этих сведений оперативникам было достаточно, чтобы за дежурные сутки установить личности подозреваемых и их местонахождение.

Во время личного досмотра у женщин изъяли часть похищенных денег в сумме около 9 тысяч рублей, остальные они успели потратить.

31-летняя и 48-летняя подозреваемые дали признательные показания, раскаялись в содеянном и обещали вернуть пенсионеру похищенное. Возбуждено уголовное дело. У гражданок взято обязательство о явках.