18 января 2017 г., 16:07

На Сахалин приехали напичканные химией крылышки и желудки цыплят бройлеров

На Сахалине в двух партиях завозной мясной продукции специалисты ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружили наличие антибактериальных лекарственных средств, представляющих угрозу для здоровья потребителей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Так, специалисты «Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории» по результатам исследований проб, отобранных от двух партий крыльев и желудков цыплят-бройлеров, обнаружили содержание нитрофуранов и их метаболитов, относящихся к антибактериальным лекарственным препаратам. Исследования проводились методом ВЭЖХ-МС (высокоэффективная жидкостная хроматография), на уровне определения которого их наличие не допускается.

Пробы от поступивших на Сахалин партий мясной продукции отбирались в Корсаковском морском торговом порту в порядке планового контроля и наблюдения в рамках исполнения государственного задания. Куриные крылья массой свыше 150 килограммов доставили на остров из Ставропольского края, 600 килограммов куриных желудков приехали из Минской области Республики Беларусь.

Согласно заключениям лаборатории, доставленные образцы не соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 по показателю нитрофураны и их метаболиты.

В настоящее время результаты исследований внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Сирано». Доступ к данной системе имеют ветеринарные службы субъектов Российской Федерации, в том числе и Сахалинской области, контролирующие оборот продукции животного происхождения в своих регионах. Соответственно, данная опасная продукция уже не сможет попасть в свободный оборот.

По информации ветеринарных специалистов, метаболиты нитрофуранов нарушают водно-солевой баланс организма, подавляют активность ферментов, вызывают кардиомиопатию, что приводит к сердечной недостаточности, понижают уровень белка в плазме, вызывают анемию и обладают гепатотоксическим действием. Они термостабильны и сохраняются в продуктах после кулинарной обработки. Метаболиты образуют стабильные связи с белками, в результате чего удерживаются в организме в течение длительного времени.