Крещенскую купель в Южно-Сахалинске обшили деревом

Водолаз сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. Полякова Анатолий Ткаченко обследовал крещенскую купель на озере Верхнем в Южно-Сахалинске. Он проверил, нет ли заноз и сколов в деревянной обшивке, представляющих опасность для погружающихся людей. Результаты его работы ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

В этом году для большей безопасности было принято решение полностью обшить купель деревом, на дно уложить нескользкое покрытие. В предыдущие годы спасатели обнаруживали на дне водоема самые неожиданные предметы: ключи, очки, детские игрушки, встречались находки и более опасные - битые бутылки и арматура.

- Прорубь в этом году очень хорошо подготовлена. Как говорится, ни сучка, ни задоринки, - отметил Павел Ткаченко, спасатель водолазного поисково-спасательного подразделения отряда. - По дну можно ходить даже босиком. Это безопасно. Глубина в месте погружений составит 1,5 метра. Приятно видеть, что возрождаются традиции, а места обрядовых погружений становятся все более комфортными для горожан.

Как пояснил Валентин Желонкин, начальник сахалинского поисково-спасательного отряда имени В. Полякова МЧС России, в течение суток, с 18 января до 19 января в городском парке имени Гагарина будут дежурить восемь спасателей. Рядом с местом погружений аварийно-спасательный отряд Южно-Сахалинска развернет пункт обогрева, где граждане в комфортных условиях смогут переодеться.

- Хочется призвать горожан перед погружением трезво оценивать свои возможности, физическую подготовку, состояние здоровья. Не употреблять спиртные напитки накануне погружения, - посоветовал Валентин Желонкин.

В Сахалинской области определены 22 места погружений в Южно-Сахалинске, Невельском, Корсаковском, Поронайском, Ногликском, Анивском, Южно-Курильском, Макаровском, Александровск-Сахалинском, Углегорском, Долинском, Курильском, Смирныховском и Холмском районах.

В местах купания будут дежурить спасатели и медики, правопорядок обеспечат сотрудники полиции. Все крещенские купели будут предварительно обследованы. Ориентировочно, в обрядовых мероприятиях примут участие около 7 тысяч человек. Обеспечивать безопасность сахалинцев и курильчан в Крещение готовы 180 спасателей.