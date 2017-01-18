18 января 2017 г., 18:07

До Владивостока дошла первая партия сайры и скумбрии от сахалинского рыбокомбината «Островной»

Сахалинский рыбокомбинат «Островной» поставил в Приморье первую партию консервов. Во Владивосток ее доставил рефрижератор «Бухта Наталии». В дальнейшем 2,5 миллиона банок сайры и скумбрии разойдутся по всей стране.

- Все консервы сделаны из сырья высокого качества. Первую партию мы отгрузили на транспорт наших партнёров и инвесторов «Поларис» и «Интеррыбфлот». Товар поедет в Сибирь, в Челябинскую область, где с распределительного центра будет расходиться по всей России», - отметил генеральный директор «Островного рыбокомбината» Михаил Зайцев.

Кроме того, у руководства предприятия уже сформированы грандиозные планы по развитию и совершенствованию производства. На Шикотане появятся четыре новых крупных завода - два морозильных, рыбомучное и новое консервное предприятие.

- В планах - полная реконструкция завода и строительство новых. Осуществляется проектирование восстановления рыбопромыслового причала, берегоукрепления, делаются проекты заводов. Мы уже общались с нашими потенциальными подрядчиками из Южной Кореи. Наши специалисты были в Норвегии и на Аляске. Мы работаем с производителями самого современного автоматизированного морозильного и консервного оборудования. В наших планах выйти на колоссальные объёмы по производству, приёму и переработке сырья. Готовимся достойно встретить подходы сельди иваси, - резюмировал Михаил Зайцев.

Главным инвестором проекта оздоровления рыбокомбината «Островной», благодаря которому стало возможным его восстановление, стал Курильский универсальный комплекс. Кроме того, без доли сомнения по приглашению комплекса в «становлении на ноги» мощного предприятия согласились принять участие компании «Интеррыбфлот» и «Поларис». Именно они являются основными поставщиками сырья на завод и организаторами транспортировки готовой продукции. Судно «Бухта Наталии», прибывшее во Владивосток, принадлежит «Поларису» и после выгрузки отправляется обратно на Шикотан за следующей партией консервов.

- Рейс прошёл в штатном режиме. Никаких замечаний нет. Экипаж судна очень опытный и слаженный, работает не первый год. Единственная сложность - зимние условия. Вообще рейс занимает три-четыре дня, но были штормовые условия, поэтому получилось немного больше, - рассказал заместитель генерального директора по безопасности мореплавания компании «Поларис» Валерий Шекуров.

После завершения разгрузки товара «Бухта Наталии» вернётся на Шикотан, где заберёт ещё 2,5 миллиона банок консервов. После этого последует небольшой перерыв, а затем рейсы возобновятся. Судно будет курсировать по мере необходимости.

- За последние четыре месяца комбинат выпустил 5 миллионов банок. Мы поставили им около 1 тысячи 300 тонн сырья. Основная часть - скумбрия, а также кальмар и иваси. Первая партия - а это около сорока 20-тонных контейнеров - отправится в Челябинскую область железнодорожными составами. Небольшая часть останется здесь и будет реализована в Приморье. В дальнейшем планируем охватить всю Россию, - рассказал директор «Интеррыбфлота» Руслан Закревский.

Сахалинский рыбокомбинат «Островной» известен многим россиянам. После того, как его сотрудники пожаловались президенту Владимиру Путину на невыплату зарплат и гибель производства, в истории завода началась новая эпоха. Благодаря инвесторам и вмешательству властей стартовала процедура оздоровления крупного предприятия. Во Владивостоке во время Восточного экономического форума губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и генеральный директор Курильского универсального комплекса Александр Кан подписали соглашение о сотрудничестве.

Теперь рыбоперерабатывающий завод «Островной рыбокомбинат» на острове Шикотан после продолжительного простоя заработал на полную мощь. Уже на протяжении нескольких месяцев предприятие готовит продукцию для отечественного потребителя.

Сейчас комбинат полностью обеспечен сырьём для безостановочной работы в осенне-зимний период, выплачены все задолженности по налогам и заработной плате, решены проблемы с поставщиками и подрядчиками. По словам генерального директора «Островного рыбокомбината» Михаила Зайцева, в настоящее время на заводе работают около 200 человек, 100 из них - жители острова Шикотан. После новогодних праздников к производству присоединятся ещё почти 40 человек. В ближайшее время завод перестроится на работу в две смены.