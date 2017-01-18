До Владивостока дошла первая партия сайры и скумбрии от сахалинского рыбокомбината «Островной»

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Компания «Сахалинэнерго» проинформировала о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Сахалинский рыбокомбинат «Островной» поставил в Приморье первую партию консервов. Во Владивосток ее доставил рефрижератор «Бухта Наталии». В дальнейшем 2,5 миллиона банок сайры и скумбрии разойдутся по всей стране.
Водолаз сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. Полякова Анатолий Ткаченко обследовал крещенскую купель на озере Верхнем в Южно-Сахалинске. Он проверил, нет ли заноз и сколов в деревянной обшивке, представляющих опасность для погружающихся людей. Результаты его работы ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
18 января в 02:48 по московскому времени на 167 километре перегона Арсентьевка-Тихая сахалинского территориального управления дальневосточной железной дороги произошел сход локомотива и двух порожних вагонов грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении.
На Сахалине в двух партиях завозной мясной продукции специалисты ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружили наличие антибактериальных лекарственных средств, представляющих угрозу для здоровья потребителей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Банк ВТБ запустил мобильное приложение для компаний малого бизнеса. Оно позволит предпринимателям получить доступ к своим счетам с мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS, и планшетных компьютеров, работающих на базе iOS. О новинке ТИА «Острова» сообщили в банке ВТБ.
22 февраля во Дворце детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет муниципальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».К участию в фестивале приглашаются хоровые коллективы общеобразовательных учреждений областного центра (ученики 1-11-х классов в возрасте от 7 до 18 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
17 января в отдел МВД России по Невельскому городскому округу обратился 68-летний житель райцентра. Мужчина сообщил, что вчера к нему приходили две знакомые, которые отобрали у него пенсию. Подробности ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
22 января в 18:00 на большой сцене Чехов-центра Евгений Князев представит моноспектакль «Пиковая дама». Одно из самых мистических произведений Александра Пушкина в исполнении народного артиста России, лауреата государственной премии Российской Федерации не оставит зрителей равнодушными. Благодаря мастерству и изобретательности артиста оживут знаменитые пушкинские образы: старая графиня, скромная Лизонька и раздираемый противоречиями Германн. Об этом ТИА «Острова» сообщили в драматическом театре.
Волейбольный центр «Сахалин» объявил дополнительный набор мальчиков 2005-2006 годов рождения, желающих заниматься волейболом. Юным спортсменам предоставят возможность познакомиться с азами волейбола и учиться этой игре пять дней в неделю (с понедельника по пятницу). Их ждут увлекательные и интересные тренировки, а также поездки на соревнования, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
21 января в Сахалинском областном краеведческом музее пройдут мероприятия, приуроченные к выставке «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея. Во время встречи, презентации и викторины посетители смогут узнать, как выбрать собаку и как за ней ухаживать, рассказали ТИА «Острова» в музее.
В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города. Подробности ТИА «Острова» рассказали в городской администрации.
В 2016 году в Сахалинской области погасили задолженность по зарплате на общую сумму 186 миллионов рублей. В результате совместных действий правоохранителей и органов исполнительной власти региона со своими работниками рассчитались около 30 организаций-должников. Об этом сообщили накануне в ходе собрания, посвященного Дню работника прокуратуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На прошлой неделе сахалинские пограничники задержали транспортный рефрижератор «Амикус» с нелегальным грузом на борту. На этой неделе они возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
На сахалинском «Горном воздухе» остановились кабинки
На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» нарушилась работа подъемников. На нижней площадке собралось несколько десятков человек.
Основной проблемой при расчистке Южно-Сахалинска от снега остаются автомобили, брошенные на обочинах или на проезжей части. Против их владельцев принимаются жесткие меры, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» открылись практически все трассы для катания. Несмотря на будний день, любители горнолыжных видов спорта уже начали обкатывать заснеженные склоны. Спортсмены проводят тренировки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В селе Горнозаводск Невельского района открыли новые лыжную базу и канатно-буксировочную дорогу. Накануне здесь состоялся большой спортивный праздник, участникам которого сначала предложили попробовать силы в зимних конкурсах, играх и забавах. А уже после такой разминки - встать на беговые лыжи и испытать современный горнолыжный подъемник. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
Сборная Сахалинской области по спортивной гимнастике вернулась из Благовещенска, где с 11 по 15 января проходил всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра Благовещенска. Команда островного региона под руководством тренеров Дмитрия Кацука и Ольги Сперанской заняла третье общекомандное место. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 18 января в заливе Мордвинова на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный Корсаковского района в заливе Мордвинова располагается дрейфующий лед. Выходить на него крайне опасно, сообщили ТИА «Острова» в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
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Сахалинский рыбокомбинат «Островной» поставил в Приморье первую партию консервов. Во Владивосток ее доставил рефрижератор «Бухта Наталии». В дальнейшем 2,5 миллиона банок сайры и скумбрии разойдутся по всей стране.
- Все консервы сделаны из сырья высокого качества. Первую партию мы отгрузили на транспорт наших партнёров и инвесторов «Поларис» и «Интеррыбфлот». Товар поедет в Сибирь, в Челябинскую область, где с распределительного центра будет расходиться по всей России», - отметил генеральный директор «Островного рыбокомбината» Михаил Зайцев.
Кроме того, у руководства предприятия уже сформированы грандиозные планы по развитию и совершенствованию производства. На Шикотане появятся четыре новых крупных завода - два морозильных, рыбомучное и новое консервное предприятие.
- В планах - полная реконструкция завода и строительство новых. Осуществляется проектирование восстановления рыбопромыслового причала, берегоукрепления, делаются проекты заводов. Мы уже общались с нашими потенциальными подрядчиками из Южной Кореи. Наши специалисты были в Норвегии и на Аляске. Мы работаем с производителями самого современного автоматизированного морозильного и консервного оборудования. В наших планах выйти на колоссальные объёмы по производству, приёму и переработке сырья. Готовимся достойно встретить подходы сельди иваси, - резюмировал Михаил Зайцев.
Главным инвестором проекта оздоровления рыбокомбината «Островной», благодаря которому стало возможным его восстановление, стал Курильский универсальный комплекс. Кроме того, без доли сомнения по приглашению комплекса в «становлении на ноги» мощного предприятия согласились принять участие компании «Интеррыбфлот» и «Поларис». Именно они являются основными поставщиками сырья на завод и организаторами транспортировки готовой продукции. Судно «Бухта Наталии», прибывшее во Владивосток, принадлежит «Поларису» и после выгрузки отправляется обратно на Шикотан за следующей партией консервов.
- Рейс прошёл в штатном режиме. Никаких замечаний нет. Экипаж судна очень опытный и слаженный, работает не первый год. Единственная сложность - зимние условия. Вообще рейс занимает три-четыре дня, но были штормовые условия, поэтому получилось немного больше, - рассказал заместитель генерального директора по безопасности мореплавания компании «Поларис» Валерий Шекуров.
После завершения разгрузки товара «Бухта Наталии» вернётся на Шикотан, где заберёт ещё 2,5 миллиона банок консервов. После этого последует небольшой перерыв, а затем рейсы возобновятся. Судно будет курсировать по мере необходимости.
- За последние четыре месяца комбинат выпустил 5 миллионов банок. Мы поставили им около 1 тысячи 300 тонн сырья. Основная часть - скумбрия, а также кальмар и иваси. Первая партия - а это около сорока 20-тонных контейнеров - отправится в Челябинскую область железнодорожными составами. Небольшая часть останется здесь и будет реализована в Приморье. В дальнейшем планируем охватить всю Россию, - рассказал директор «Интеррыбфлота» Руслан Закревский.
Сахалинский рыбокомбинат «Островной» известен многим россиянам. После того, как его сотрудники пожаловались президенту Владимиру Путину на невыплату зарплат и гибель производства, в истории завода началась новая эпоха. Благодаря инвесторам и вмешательству властей стартовала процедура оздоровления крупного предприятия. Во Владивостоке во время Восточного экономического форума губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и генеральный директор Курильского универсального комплекса Александр Кан подписали соглашение о сотрудничестве.
Теперь рыбоперерабатывающий завод «Островной рыбокомбинат» на острове Шикотан после продолжительного простоя заработал на полную мощь. Уже на протяжении нескольких месяцев предприятие готовит продукцию для отечественного потребителя.
Сейчас комбинат полностью обеспечен сырьём для безостановочной работы в осенне-зимний период, выплачены все задолженности по налогам и заработной плате, решены проблемы с поставщиками и подрядчиками. По словам генерального директора «Островного рыбокомбината» Михаила Зайцева, в настоящее время на заводе работают около 200 человек, 100 из них - жители острова Шикотан. После новогодних праздников к производству присоединятся ещё почти 40 человек. В ближайшее время завод перестроится на работу в две смены.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Сахалинский рыбокомбинат «Островной» поставил в Приморье первую партию консервов. Во Владивосток ее доставил рефрижератор «Бухта Наталии». В дальнейшем 2,5 миллиона банок сайры и скумбрии разойдутся по всей стране.
Водолаз сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. Полякова Анатолий Ткаченко обследовал крещенскую купель на озере Верхнем в Южно-Сахалинске. Он проверил, нет ли заноз и сколов в деревянной обшивке, представляющих опасность для погружающихся людей. Результаты его работы ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
18 января в 02:48 по московскому времени на 167 километре перегона Арсентьевка-Тихая сахалинского территориального управления дальневосточной железной дороги произошел сход локомотива и двух порожних вагонов грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении.
На Сахалине в двух партиях завозной мясной продукции специалисты ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружили наличие антибактериальных лекарственных средств, представляющих угрозу для здоровья потребителей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Банк ВТБ запустил мобильное приложение для компаний малого бизнеса. Оно позволит предпринимателям получить доступ к своим счетам с мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS, и планшетных компьютеров, работающих на базе iOS. О новинке ТИА «Острова» сообщили в банке ВТБ.
22 февраля во Дворце детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет муниципальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».К участию в фестивале приглашаются хоровые коллективы общеобразовательных учреждений областного центра (ученики 1-11-х классов в возрасте от 7 до 18 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
17 января в отдел МВД России по Невельскому городскому округу обратился 68-летний житель райцентра. Мужчина сообщил, что вчера к нему приходили две знакомые, которые отобрали у него пенсию. Подробности ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
22 января в 18:00 на большой сцене Чехов-центра Евгений Князев представит моноспектакль «Пиковая дама». Одно из самых мистических произведений Александра Пушкина в исполнении народного артиста России, лауреата государственной премии Российской Федерации не оставит зрителей равнодушными. Благодаря мастерству и изобретательности артиста оживут знаменитые пушкинские образы: старая графиня, скромная Лизонька и раздираемый противоречиями Германн. Об этом ТИА «Острова» сообщили в драматическом театре.
Волейбольный центр «Сахалин» объявил дополнительный набор мальчиков 2005-2006 годов рождения, желающих заниматься волейболом. Юным спортсменам предоставят возможность познакомиться с азами волейбола и учиться этой игре пять дней в неделю (с понедельника по пятницу). Их ждут увлекательные и интересные тренировки, а также поездки на соревнования, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
21 января в Сахалинском областном краеведческом музее пройдут мероприятия, приуроченные к выставке «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея. Во время встречи, презентации и викторины посетители смогут узнать, как выбрать собаку и как за ней ухаживать, рассказали ТИА «Острова» в музее.
В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города. Подробности ТИА «Острова» рассказали в городской администрации.
В 2016 году в Сахалинской области погасили задолженность по зарплате на общую сумму 186 миллионов рублей. В результате совместных действий правоохранителей и органов исполнительной власти региона со своими работниками рассчитались около 30 организаций-должников. Об этом сообщили накануне в ходе собрания, посвященного Дню работника прокуратуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На прошлой неделе сахалинские пограничники задержали транспортный рефрижератор «Амикус» с нелегальным грузом на борту. На этой неделе они возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
На сахалинском «Горном воздухе» остановились кабинки
На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» нарушилась работа подъемников. На нижней площадке собралось несколько десятков человек.
Основной проблемой при расчистке Южно-Сахалинска от снега остаются автомобили, брошенные на обочинах или на проезжей части. Против их владельцев принимаются жесткие меры, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» открылись практически все трассы для катания. Несмотря на будний день, любители горнолыжных видов спорта уже начали обкатывать заснеженные склоны. Спортсмены проводят тренировки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В селе Горнозаводск Невельского района открыли новые лыжную базу и канатно-буксировочную дорогу. Накануне здесь состоялся большой спортивный праздник, участникам которого сначала предложили попробовать силы в зимних конкурсах, играх и забавах. А уже после такой разминки - встать на беговые лыжи и испытать современный горнолыжный подъемник. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
Сборная Сахалинской области по спортивной гимнастике вернулась из Благовещенска, где с 11 по 15 января проходил всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра Благовещенска. Команда островного региона под руководством тренеров Дмитрия Кацука и Ольги Сперанской заняла третье общекомандное место. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 18 января в заливе Мордвинова на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный Корсаковского района в заливе Мордвинова располагается дрейфующий лед. Выходить на него крайне опасно, сообщили ТИА «Острова» в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
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