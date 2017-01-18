Виталий Мутко назвал заявку Сахалинской области на проведение игр «Дети Азии» наиболее приемлемой

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Виталий Мутко, заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, поддержал заявку Сахалинской области на проведение первых в истории страны международных зимних спортивных игр «Дети Азии». Данный вопрос накануне обсуждался в Москве. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве островного региона.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Сахалинский рыбокомбинат «Островной» поставил в Приморье первую партию консервов. Во Владивосток ее доставил рефрижератор «Бухта Наталии». В дальнейшем 2,5 миллиона банок сайры и скумбрии разойдутся по всей стране.
Водолаз сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. Полякова Анатолий Ткаченко обследовал крещенскую купель на озере Верхнем в Южно-Сахалинске. Он проверил, нет ли заноз и сколов в деревянной обшивке, представляющих опасность для погружающихся людей. Результаты его работы ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
18 января в 02:48 по московскому времени на 167 километре перегона Арсентьевка-Тихая сахалинского территориального управления дальневосточной железной дороги произошел сход локомотива и двух порожних вагонов грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении.
На Сахалине в двух партиях завозной мясной продукции специалисты ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружили наличие антибактериальных лекарственных средств, представляющих угрозу для здоровья потребителей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Банк ВТБ запустил мобильное приложение для компаний малого бизнеса. Оно позволит предпринимателям получить доступ к своим счетам с мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS, и планшетных компьютеров, работающих на базе iOS. О новинке ТИА «Острова» сообщили в банке ВТБ.
22 февраля во Дворце детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет муниципальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».К участию в фестивале приглашаются хоровые коллективы общеобразовательных учреждений областного центра (ученики 1-11-х классов в возрасте от 7 до 18 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
17 января в отдел МВД России по Невельскому городскому округу обратился 68-летний житель райцентра. Мужчина сообщил, что вчера к нему приходили две знакомые, которые отобрали у него пенсию. Подробности ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
22 января в 18:00 на большой сцене Чехов-центра Евгений Князев представит моноспектакль «Пиковая дама». Одно из самых мистических произведений Александра Пушкина в исполнении народного артиста России, лауреата государственной премии Российской Федерации не оставит зрителей равнодушными. Благодаря мастерству и изобретательности артиста оживут знаменитые пушкинские образы: старая графиня, скромная Лизонька и раздираемый противоречиями Германн. Об этом ТИА «Острова» сообщили в драматическом театре.
Волейбольный центр «Сахалин» объявил дополнительный набор мальчиков 2005-2006 годов рождения, желающих заниматься волейболом. Юным спортсменам предоставят возможность познакомиться с азами волейбола и учиться этой игре пять дней в неделю (с понедельника по пятницу). Их ждут увлекательные и интересные тренировки, а также поездки на соревнования, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
21 января в Сахалинском областном краеведческом музее пройдут мероприятия, приуроченные к выставке «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея. Во время встречи, презентации и викторины посетители смогут узнать, как выбрать собаку и как за ней ухаживать, рассказали ТИА «Острова» в музее.
В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города. Подробности ТИА «Острова» рассказали в городской администрации.
В 2016 году в Сахалинской области погасили задолженность по зарплате на общую сумму 186 миллионов рублей. В результате совместных действий правоохранителей и органов исполнительной власти региона со своими работниками рассчитались около 30 организаций-должников. Об этом сообщили накануне в ходе собрания, посвященного Дню работника прокуратуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На прошлой неделе сахалинские пограничники задержали транспортный рефрижератор «Амикус» с нелегальным грузом на борту. На этой неделе они возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
На сахалинском «Горном воздухе» остановились кабинки
На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» нарушилась работа подъемников. На нижней площадке собралось несколько десятков человек.
Основной проблемой при расчистке Южно-Сахалинска от снега остаются автомобили, брошенные на обочинах или на проезжей части. Против их владельцев принимаются жесткие меры, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» открылись практически все трассы для катания. Несмотря на будний день, любители горнолыжных видов спорта уже начали обкатывать заснеженные склоны. Спортсмены проводят тренировки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В селе Горнозаводск Невельского района открыли новые лыжную базу и канатно-буксировочную дорогу. Накануне здесь состоялся большой спортивный праздник, участникам которого сначала предложили попробовать силы в зимних конкурсах, играх и забавах. А уже после такой разминки - встать на беговые лыжи и испытать современный горнолыжный подъемник. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
Сборная Сахалинской области по спортивной гимнастике вернулась из Благовещенска, где с 11 по 15 января проходил всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра Благовещенска. Команда островного региона под руководством тренеров Дмитрия Кацука и Ольги Сперанской заняла третье общекомандное место. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
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Виталий Мутко, заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, поддержал заявку Сахалинской области на проведение первых в истории страны международных зимних спортивных игр «Дети Азии». Данный вопрос накануне обсуждался в Москве. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве островного региона.
Участие во встрече приняли губернатор Олег Кожемяко, который представил предложения о готовности Сахалина провести престижные соревнования среди молодежи, а также член Совета Федерации от региона Дмитрий Мезенцев и министр спорта и молодежной политики области Антон Зайцев.
Сейчас островной регион конкурирует за право проведения «Детей Азии» с тремя другими субъектами Федерации: Якутией, Хабаровским и Красноярским краями. При этом заявка Сахалинской области по совокупности преимуществ выглядит наиболее приемлемой, считает Виталий Мутко. Такой вывод сделан на основе анализа природно-климатических и географических условий Сахалина, а также из расчета имеющейся на юге острова развитой спортивной инфраструктуры.
В конце этого года регион готовится принять национальную сборную России, которая на острове проведет последние этапы подготовки к Олимпийским Играм в Республике Корея. К приезду олимпийцев в Южно-Сахалинске завершают работы по формированию так называемого центра зимних видов спорта. Во многом благодаря его объектам, расположенным в городской черте, в непосредственной близости от остановок общественного транспорта и гостиниц, Сахалин получил мощные конкурентные преимущества перед другими регионами в борьбе за принятие первых в истории страны зимних «Детей Азии».
Основа центра - спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», где ежегодно проводятся соревнования международного и всероссийского уровней. В предстоящие годы здесь появятся еще две канатные дороги, горнолыжная деревня и около 20 километров новых трасс. При этом будут созданы дополнительные условия для проведения соревнований по горнолыжному спорту в дисциплинах: слалом, слалом-гигант, супер-гигант, скоростной спуск, а также сноуборду в дисциплинах: слалом и слалом-гигант.
Больше чем на семь километров увеличится и общая протяженность трасс лыжного комплекса, который расположен неподалеку от «Горного воздуха». А на примыкающем комплексе трамплинов, у подножия сооружений для летающих лыжников, появится спортивный центр с многофункциональным залом, помещениями для хранения и подготовки инвентаря.
Помимо этого, в 2017 году Сахалин получит собственный биатлонный центр. На его территории можно будет проводить соревнования в дисциплинах: спринт, индивидуальная гонка и эстафета. Здесь появятся освещенные трассы длиной до четырех километров, стрельбище на 30 установок с мишенями и гостевой дом на 70 номеров.
Развивать планируется и специализированный сноуборд-парк на горе Парковая Южно-Сахалинска. В этом году здесь модернизируют канатный подъемник и усовершенствуют трассу для слоуп-стайла.
К началу 2018 года в окрестностях областного центра будет уже четыре крытых ледовых арены. К двум имеющимся добавятся корт с искусственным льдом у дворца спорта «Кристалл» и арена, которую сегодня возводят на средства частного бизнеса на территории спортивного центра «Восток». За счет внебюджетных инвестиций здесь также создают и другую инфраструктуру для занятий различными видами спорта, медицинского обслуживания, полноценного питания и проживания 250 спортсменов.
- «Дети Азии» - несомненно, масштабный проект. Мы уверены, что он способен придать мощный импульс развитию и популяризации спорта и здорового образа жизни, как в Сахалинской области, так и на территории всего Дальневосточного округа. У Сахалина в самой ближайшей перспективе есть все возможности для проведения состязаний международного уровня по таким дисциплинам, как биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание, хоккей и шорт-трек. Поэтому рассчитываем получить право на то, чтобы принять эти престижные соревнования, - отметил по итогам заседания губернатор Олег Кожемяко.
Он назвал и другие дополнительные факторы в пользу того, чтобы провести на Сахалине первые зимние спортивные игры «Дети Азии». Например, регион имеет прямое регулярное авиасообщение более чем по 20 направлениям, в том числе с Москвой, Санкт-Петербургом, всеми крупными городами Дальнего Востока, а также с Южной Кореей, Японией и Китаем.
По решению губернатора, к организационной работе, связанной с подготовкой к проведению международных игр «Дети Азии» привлечен член Совета Федерации от Сахалинской области Дмитрий Мезенцев. Сенатор обладает большим международным опытом, в частности, в вопросах взаимодействия со странами Азии.
- С удовлетворением хочу отметить, что федеральные власти уже приняли аргументы и доводы Сахалинской области о готовности провести на высоком организационном уровне международные Игры. Важно, что в этих вопросах мы получили поддержку со стороны Виталия Мутко - заместителя председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, который считает Сахалин наиболее вероятной площадкой для первых зимних «Детей Азии», - сказал Дмитрий Мезенцев.
Островному региону в организации соревнований обещана поддержка из федерального бюджета.
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, поддержал заявку Сахалинской области на проведение первых в истории страны международных зимних спортивных игр «Дети Азии». Данный вопрос накануне обсуждался в Москве. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве островного региона.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Сахалинский рыбокомбинат «Островной» поставил в Приморье первую партию консервов. Во Владивосток ее доставил рефрижератор «Бухта Наталии». В дальнейшем 2,5 миллиона банок сайры и скумбрии разойдутся по всей стране.
Водолаз сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. Полякова Анатолий Ткаченко обследовал крещенскую купель на озере Верхнем в Южно-Сахалинске. Он проверил, нет ли заноз и сколов в деревянной обшивке, представляющих опасность для погружающихся людей. Результаты его работы ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
18 января в 02:48 по московскому времени на 167 километре перегона Арсентьевка-Тихая сахалинского территориального управления дальневосточной железной дороги произошел сход локомотива и двух порожних вагонов грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении.
На Сахалине в двух партиях завозной мясной продукции специалисты ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружили наличие антибактериальных лекарственных средств, представляющих угрозу для здоровья потребителей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Банк ВТБ запустил мобильное приложение для компаний малого бизнеса. Оно позволит предпринимателям получить доступ к своим счетам с мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS, и планшетных компьютеров, работающих на базе iOS. О новинке ТИА «Острова» сообщили в банке ВТБ.
22 февраля во Дворце детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет муниципальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».К участию в фестивале приглашаются хоровые коллективы общеобразовательных учреждений областного центра (ученики 1-11-х классов в возрасте от 7 до 18 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
17 января в отдел МВД России по Невельскому городскому округу обратился 68-летний житель райцентра. Мужчина сообщил, что вчера к нему приходили две знакомые, которые отобрали у него пенсию. Подробности ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
22 января в 18:00 на большой сцене Чехов-центра Евгений Князев представит моноспектакль «Пиковая дама». Одно из самых мистических произведений Александра Пушкина в исполнении народного артиста России, лауреата государственной премии Российской Федерации не оставит зрителей равнодушными. Благодаря мастерству и изобретательности артиста оживут знаменитые пушкинские образы: старая графиня, скромная Лизонька и раздираемый противоречиями Германн. Об этом ТИА «Острова» сообщили в драматическом театре.
Волейбольный центр «Сахалин» объявил дополнительный набор мальчиков 2005-2006 годов рождения, желающих заниматься волейболом. Юным спортсменам предоставят возможность познакомиться с азами волейбола и учиться этой игре пять дней в неделю (с понедельника по пятницу). Их ждут увлекательные и интересные тренировки, а также поездки на соревнования, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
21 января в Сахалинском областном краеведческом музее пройдут мероприятия, приуроченные к выставке «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея. Во время встречи, презентации и викторины посетители смогут узнать, как выбрать собаку и как за ней ухаживать, рассказали ТИА «Острова» в музее.
В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города. Подробности ТИА «Острова» рассказали в городской администрации.
В 2016 году в Сахалинской области погасили задолженность по зарплате на общую сумму 186 миллионов рублей. В результате совместных действий правоохранителей и органов исполнительной власти региона со своими работниками рассчитались около 30 организаций-должников. Об этом сообщили накануне в ходе собрания, посвященного Дню работника прокуратуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На прошлой неделе сахалинские пограничники задержали транспортный рефрижератор «Амикус» с нелегальным грузом на борту. На этой неделе они возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
На сахалинском «Горном воздухе» остановились кабинки
На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» нарушилась работа подъемников. На нижней площадке собралось несколько десятков человек.
Основной проблемой при расчистке Южно-Сахалинска от снега остаются автомобили, брошенные на обочинах или на проезжей части. Против их владельцев принимаются жесткие меры, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» открылись практически все трассы для катания. Несмотря на будний день, любители горнолыжных видов спорта уже начали обкатывать заснеженные склоны. Спортсмены проводят тренировки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В селе Горнозаводск Невельского района открыли новые лыжную базу и канатно-буксировочную дорогу. Накануне здесь состоялся большой спортивный праздник, участникам которого сначала предложили попробовать силы в зимних конкурсах, играх и забавах. А уже после такой разминки - встать на беговые лыжи и испытать современный горнолыжный подъемник. Подробности ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
Сборная Сахалинской области по спортивной гимнастике вернулась из Благовещенска, где с 11 по 15 января проходил всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра Благовещенска. Команда островного региона под руководством тренеров Дмитрия Кацука и Ольги Сперанской заняла третье общекомандное место. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
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