Сахалинские общественники остались недовольны качеством расчистки Южно-Сахалинска от снега

Активисты Общероссийского народного фронта вновь обратили внимание правительства Сахалинской области на неудовлетворительную работу городских коммунальных служб Южно-Сахалинска, которые в полной мере не справляются с уборкой тротуаров, дорог и дворов от снега. Общественники продолжают мониторинг в рамках акции ОНФ «Снежный фронт» по сигналам, поступающим от жителей областного центра. О результатах своей работы они сообщили ТИА «Острова».

Горы снега высятся рядом со зданиями правительства области, областной Думы, мэрии и различных социальных объектов.

- Нет проезда к многофункциональному центру предоставления государственных и муниципальных услуг. К школе № 6 проезд освободили от заносов только на вторые сутки, - прокомментировал активист ОНФ Михаил Дудин. - Тротуары на улицах Больничная и Авиационная на отрезке между проспектом Мира и улицей Ленина начали расчищать только на третьи сутки после тайфуна.

Только частично освобождены от снега тротуары на улице Комсомольская севернее улицы Фабричная и в других местах. Поэтому пешеходам приходится идти по проезжей части. Дорожное полотно скользкое и покрыто снежной кашей, которую оставили буксующие автомобили. Улицы и дворы плохо очищены от снега, мусорные контейнеры в ряде мест заполнены до отказа, к ним не могут проехать мусоровозы. В плохом состоянии и ряд внутриквартальных проездов. Подобное положение, по мнению общественников, осложняет передвижение всем гражданам, не говоря уже о людях с ограниченными возможностями и родителях с маленькими детьми.

- Мониторинг показал, что власти Южно-Сахалинска не готовы к подобной ситуации, а надзорные органы не исполняют своих функций, - считает сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Фугенфиров. - И это несмотря на малоснежную зиму. Обычно на Сахалине выпадает намного больше снега. Если городская администрация не сделает правильные выводы из существующей проблемы, следующий тайфун может привести к коллапсу транспортной инфраструктуры.

В декабре 2016 года сахалинские активисты Народного фронта в рамках всероссийского мониторинга ОНФ «Снежный фронт» выявили, что коммунальные службы и управляющие компании области не справляются в полном объеме с расчисткой и обустройством спортивных, детских площадок и жилых дворов, что привело к травмам. В связи с этим местным органам власти было рекомендовано исправить ситуацию. Но, как показал мониторинг, ситуация не изменилась. Новое обращение активистов ОНФ для принятия мер будет направлено в правительство области.