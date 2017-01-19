На сахалинском «Горном воздухе» осветили юго-западный серпантин

Третий день спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» работает в полноценном режиме с 9:00 до 21:00. Теперь любители горнолыжных видов спорта могут до закрытия кататься почти при дневном освещении. На юго-западном серпантине завершилась установка опор, проведены работы по подключению электричества, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Сезон 2015/2016 работала временная схема. Свет там был, но его было не достаточно, чтобы кататься в маске. Когда человек едет в экипировке, то видимость становится хуже, для этого необходимо усиленное освещение. Теперь оно здесь установлено, - отметил главный энергетик «Горного воздуха» Артем Москвитин.

На юго-западном серпантине установили 122 опоры. Их протяженность составляет 4,5 километра. Закупкой столбов занималась компания «КБК-Соцстрой». Их привезли из Иркутска. На установку и протягивание кабеля потратили больше 31 миллиона рублей.

- Сложность работ заключалась в том, что здесь задействованы усиленные лампы, рельеф сложный. Также для нас очень важно соблюдение безопасности. Поэтому где-то кабель вели над землей, где-то под, чтобы горнолыжники не смогли его задеть, - добавил Артем Москвитин.

На опорах освещения установлены светодиодные лампы, которые позволяют экономить электроэнергию. Каждый год сотрудники комплекса проводят замену лампочек на энергосберегающие. Завод-изготовитель дает гарантию на три года. Одной из особенностей этих столбов является то, что теперь для замены ламп не нужно подгонять тяжелую технику. На опорах имеются лестницы, по которым электрик сможет беспрепятственно забраться наверх, починить неисправность, в случае ее возникновения.