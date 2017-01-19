19 января 2017 г., 12:21

Южно-сахалинские дети смогут рассказать о своих проблемах по телефону доверия

Юные южносахалинцы могут рассказать о своих проблемах по детскому телефону доверия. В областной столице он работает уже больше шести лет. Прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты круглосуточно готовы оказать необходимую помощь оказавшимся в социально опасном положении или сложной жизненной ситуации людям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

Дети или подростки, переживающие трудности, а также их родители могут бесплатно позвонить с домашнего или сотового телефона по номеру 8 (800) 2000-122 и получить психологическую поддержку, рассказать о своих переживаниях. Психологи помогут проанализировать и разобраться в ситуации, а также подскажут пути выхода из сложившегося положения. Звонок анонимный: называть свое имя, фамилию или адрес необязательно.

- Юные южносахалинцы могут довериться нашим специалистам, которые поддержат их в трудный момент жизни и уберегут от опрометчивых и опасных поступков. Ребята могут рассказать о своих страхах, о жестоком обращении с ними или другими детьми, спросить, как поступить, если не получается разговора с родителями без крика и угроз, а также задать вопросы личного характера, связанные с отношениями со сверстниками, одноклассниками, учителями, - отметила Валентина Величко, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Южно-Сахалинска.

В образовательных учреждениях областного центра в течение учебного года проводятся тематические лекции и беседы, а также классные часы и уроки для школьников и их родителей, в ходе которых педагоги рассказывают о существовании единого детского телефона доверия и о том, кому и в каких ситуациях операторы линии смогут оказать консультационную помощь и поддержку. Также информация о работе единого детского телефона доверия размещена на специальных стендах в школах Южно-Сахалинска и на сайтах образовательных учреждений.

Кроме этого в Южно-Сахалинске работают центры психологической помощи, где можно не только получить профессиональные консультации, но и пройти психолого-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, логопедическую диагностику, тренинги по воспитанию детей и др. Перечень центров по оказанию психологической помощи опубликован на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2473).

В специальном подразделе на веб-странице отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Южно-Сахалинска размещены информационные памятки по профилактике детского суицида, наркотической, алкогольной, никотиновой зависимости, раннего секса и нежелательной беременности, влияния тоталитарных сект (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2466).