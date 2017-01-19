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Новости
12:32   80 сахалинских бойцов ММА поспорят за первенство в областном чемпионате 
                 В предстоящие выходные, 21 и 22 января, в Южно-Сахалинске состоится чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА). В спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26) соберется больше 80 сильнейших бойцов из Корсакова, Холмска, Томари, Углегорска, Шахтерска, Охи, Долинска и областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

12:21   Южно-сахалинские дети смогут рассказать о своих проблемах по телефону доверия
                 Юные южносахалинцы могут рассказать о своих проблемах по детскому телефону доверия. В областной столице он работает уже больше шести лет. Прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты круглосуточно готовы оказать необходимую помощь оказавшимся в социально опасном положении или сложной жизненной ситуации людям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

11:55   Сахалинские спортсмены посоревнуются в прыжках на батуте 
                 В воскресенье, 22 января, в Корсакове состоятся чемпионат и первенство Сахалинской области по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Они пройдут в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы (пер.Молодежный,7). Начало соревнований запланировано на 11 часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

10:27   На сахалинском «Горном воздухе» осветили юго-западный серпантин 
                 Третий день спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» работает в полноценном режиме с 9:00 до 21:00. Теперь любители горнолыжных видов спорта могут до закрытия кататься почти при дневном освещении. На юго-западном серпантине завершилась установка опор, проведены работы по подключению электричества, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

10:17   Больше 500 южносахалинцев окунулись в иордань на озере Верхнее 
                 На Сахалине и Курилах отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По религиозной традиции во всех храмах области сегодня ночью были совершены Божественная Литургия и чин Великого освящения воды. В Южно-Сахалинске в полночь богослужение в кафедральном Соборе Рождества Христова возглавил Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. По окончании службы верующим раздали освященную воду. Многие из них также проследовали в городской парк культуры и отдыха, чтобы принять крещенскую купель. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.

09:58   Сахалинские общественники остались недовольны качеством расчистки Южно-Сахалинска от снега 
                 Активисты Общероссийского народного фронта вновь обратили внимание правительства Сахалинской области на неудовлетворительную работу городских коммунальных служб Южно-Сахалинска, которые в полной мере не справляются с уборкой тротуаров, дорог и дворов от снега. Общественники продолжают мониторинг в рамках акции ОНФ «Снежный фронт» по сигналам, поступающим от жителей областного центра. О результатах своей работы они сообщили ТИА «Острова».

18 января
Виталий Мутко назвал заявку Сахалинской области на проведение игр «Дети Азии» наиболее приемлемой
                 Виталий Мутко, заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, поддержал заявку Сахалинской области на проведение первых в истории страны международных зимних спортивных игр «Дети Азии». Данный вопрос накануне обсуждался в Москве. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве островного региона.

«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 24-26 января
                 Компания «Сахалинэнерго» проинформировала о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

До Владивостока дошла первая партия сайры и скумбрии от сахалинского рыбокомбината «Островной»
                 Сахалинский рыбокомбинат «Островной» поставил в Приморье первую партию консервов. Во Владивосток ее доставил рефрижератор «Бухта Наталии». В дальнейшем 2,5 миллиона банок сайры и скумбрии разойдутся по всей стране.

Крещенскую купель в Южно-Сахалинске обшили деревом 
                 Водолаз сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. Полякова Анатолий Ткаченко обследовал крещенскую купель на озере Верхнем в Южно-Сахалинске. Он проверил, нет ли заноз и сколов в деревянной обшивке, представляющих опасность для погружающихся людей. Результаты его работы ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

На Сахалине сошел с пути грузовой поезд
                 18 января в 02:48 по московскому времени на 167 километре перегона Арсентьевка-Тихая сахалинского территориального управления дальневосточной железной дороги произошел сход локомотива и двух порожних вагонов грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении.

На Сахалин приехали напичканные химией крылышки и желудки цыплят бройлеров
                 На Сахалине в двух партиях завозной мясной продукции специалисты ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружили наличие антибактериальных лекарственных средств, представляющих угрозу для здоровья потребителей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Банк ВТБ сделал мобильное приложение для сахалинского малого бизнеса
                 Банк ВТБ запустил мобильное приложение для компаний малого бизнеса. Оно позволит предпринимателям получить доступ к своим счетам с мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS, и планшетных компьютеров, работающих на базе iOS. О новинке ТИА «Острова» сообщили в банке ВТБ.

В Южно-Сахалинске начался прием заявок на этап фестиваля «Поют дети России»
                 22 февраля во Дворце детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет муниципальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».К участию в фестивале приглашаются хоровые коллективы общеобразовательных учреждений областного центра (ученики 1-11-х классов в возрасте от 7 до 18 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

Две невельчанки обокрали пенсионера
                 17 января в отдел МВД России по Невельскому городскому округу обратился 68-летний житель райцентра. Мужчина сообщил, что вчера к нему приходили две знакомые, которые отобрали у него пенсию. Подробности ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.

Евгений Князев сыграет на сахалинской сцене моноспектакль «Пиковая дама» 
                 22 января в 18:00 на большой сцене Чехов-центра Евгений Князев представит моноспектакль «Пиковая дама». Одно из самых мистических произведений Александра Пушкина в исполнении народного артиста России, лауреата государственной премии Российской Федерации не оставит зрителей равнодушными. Благодаря мастерству и изобретательности артиста оживут знаменитые пушкинские образы: старая графиня, скромная Лизонька и раздираемый противоречиями Германн. Об этом ТИА «Острова» сообщили в драматическом театре.

Сахалинский волейбольный центр начал дополнительный набор мальчиков 
                 Волейбольный центр «Сахалин» объявил дополнительный набор мальчиков 2005-2006 годов рождения, желающих заниматься волейболом. Юным спортсменам предоставят возможность познакомиться с азами волейбола и учиться этой игре пять дней в неделю (с понедельника по пятницу). Их ждут увлекательные и интересные тренировки, а также поездки на соревнования, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В сахалинском краеведческом музее расскажут, как выбрать собаку 
                 21 января в Сахалинском областном краеведческом музее пройдут мероприятия, приуроченные к выставке «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея. Во время встречи, презентации и викторины посетители смогут узнать, как выбрать собаку и как за ней ухаживать, рассказали ТИА «Острова» в музее.

Часть улиц Южно-Сахалинска перекроют на время крестного хода
                 В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города. Подробности ТИА «Острова» рассказали в городской администрации.

Сахалинские прокуроры в прошлом году обнаружили 35 тысяч нарушений закона 
                 В 2016 году в Сахалинской области погасили задолженность по зарплате на общую сумму 186 миллионов рублей. В результате совместных действий правоохранителей и органов исполнительной власти региона со своими работниками рассчитались около 30 организаций-должников. Об этом сообщили накануне в ходе собрания, посвященного Дню работника прокуратуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

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19 января 2017 г., 12:32

80 сахалинских бойцов ММА поспорят за первенство в областном чемпионате

В предстоящие выходные, 21 и 22 января, в Южно-Сахалинске состоится чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА). В спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26) соберется больше 80 сильнейших бойцов из Корсакова, Холмска, Томари, Углегорска, Шахтерска, Охи, Долинска и областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В первый соревновательный день пройдут предварительные поединки в каждой возрастной и весовой категориях. А в воскресенье, 22 января, состоятся финальные бои.

Начало турнира 21 января запланировано на 9 часов утра. Во второй день соревнования стартуют в 12:00.

Организатором чемпионата является сахалинская общественная организация «Федерация смешанных видов боевых единоборств «ММА» при поддержке регионального министерства спорта и молодежной политики.

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Автор: Острова


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12:32   80 сахалинских бойцов ММА поспорят за первенство в областном чемпионате 
                 В предстоящие выходные, 21 и 22 января, в Южно-Сахалинске состоится чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА). В спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26) соберется больше 80 сильнейших бойцов из Корсакова, Холмска, Томари, Углегорска, Шахтерска, Охи, Долинска и областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

12:21   Южно-сахалинские дети смогут рассказать о своих проблемах по телефону доверия
                 Юные южносахалинцы могут рассказать о своих проблемах по детскому телефону доверия. В областной столице он работает уже больше шести лет. Прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты круглосуточно готовы оказать необходимую помощь оказавшимся в социально опасном положении или сложной жизненной ситуации людям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

11:55   Сахалинские спортсмены посоревнуются в прыжках на батуте 
                 В воскресенье, 22 января, в Корсакове состоятся чемпионат и первенство Сахалинской области по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Они пройдут в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы (пер.Молодежный,7). Начало соревнований запланировано на 11 часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

10:27   На сахалинском «Горном воздухе» осветили юго-западный серпантин 
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10:17   Больше 500 южносахалинцев окунулись в иордань на озере Верхнее 
                 На Сахалине и Курилах отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По религиозной традиции во всех храмах области сегодня ночью были совершены Божественная Литургия и чин Великого освящения воды. В Южно-Сахалинске в полночь богослужение в кафедральном Соборе Рождества Христова возглавил Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. По окончании службы верующим раздали освященную воду. Многие из них также проследовали в городской парк культуры и отдыха, чтобы принять крещенскую купель. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.

09:58   Сахалинские общественники остались недовольны качеством расчистки Южно-Сахалинска от снега 
                 Активисты Общероссийского народного фронта вновь обратили внимание правительства Сахалинской области на неудовлетворительную работу городских коммунальных служб Южно-Сахалинска, которые в полной мере не справляются с уборкой тротуаров, дорог и дворов от снега. Общественники продолжают мониторинг в рамках акции ОНФ «Снежный фронт» по сигналам, поступающим от жителей областного центра. О результатах своей работы они сообщили ТИА «Острова».

18 января
Виталий Мутко назвал заявку Сахалинской области на проведение игр «Дети Азии» наиболее приемлемой
                 Виталий Мутко, заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, поддержал заявку Сахалинской области на проведение первых в истории страны международных зимних спортивных игр «Дети Азии». Данный вопрос накануне обсуждался в Москве. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве островного региона.

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                 Сахалинский рыбокомбинат «Островной» поставил в Приморье первую партию консервов. Во Владивосток ее доставил рефрижератор «Бухта Наталии». В дальнейшем 2,5 миллиона банок сайры и скумбрии разойдутся по всей стране.

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                 18 января в 02:48 по московскому времени на 167 километре перегона Арсентьевка-Тихая сахалинского территориального управления дальневосточной железной дороги произошел сход локомотива и двух порожних вагонов грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении.

На Сахалин приехали напичканные химией крылышки и желудки цыплят бройлеров
                 На Сахалине в двух партиях завозной мясной продукции специалисты ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружили наличие антибактериальных лекарственных средств, представляющих угрозу для здоровья потребителей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

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                 Банк ВТБ запустил мобильное приложение для компаний малого бизнеса. Оно позволит предпринимателям получить доступ к своим счетам с мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS, и планшетных компьютеров, работающих на базе iOS. О новинке ТИА «Острова» сообщили в банке ВТБ.

В Южно-Сахалинске начался прием заявок на этап фестиваля «Поют дети России»
                 22 февраля во Дворце детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет муниципальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».К участию в фестивале приглашаются хоровые коллективы общеобразовательных учреждений областного центра (ученики 1-11-х классов в возрасте от 7 до 18 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

Две невельчанки обокрали пенсионера
                 17 января в отдел МВД России по Невельскому городскому округу обратился 68-летний житель райцентра. Мужчина сообщил, что вчера к нему приходили две знакомые, которые отобрали у него пенсию. Подробности ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.

Евгений Князев сыграет на сахалинской сцене моноспектакль «Пиковая дама» 
                 22 января в 18:00 на большой сцене Чехов-центра Евгений Князев представит моноспектакль «Пиковая дама». Одно из самых мистических произведений Александра Пушкина в исполнении народного артиста России, лауреата государственной премии Российской Федерации не оставит зрителей равнодушными. Благодаря мастерству и изобретательности артиста оживут знаменитые пушкинские образы: старая графиня, скромная Лизонька и раздираемый противоречиями Германн. Об этом ТИА «Острова» сообщили в драматическом театре.

Сахалинский волейбольный центр начал дополнительный набор мальчиков 
                 Волейбольный центр «Сахалин» объявил дополнительный набор мальчиков 2005-2006 годов рождения, желающих заниматься волейболом. Юным спортсменам предоставят возможность познакомиться с азами волейбола и учиться этой игре пять дней в неделю (с понедельника по пятницу). Их ждут увлекательные и интересные тренировки, а также поездки на соревнования, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В сахалинском краеведческом музее расскажут, как выбрать собаку 
                 21 января в Сахалинском областном краеведческом музее пройдут мероприятия, приуроченные к выставке «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея. Во время встречи, презентации и викторины посетители смогут узнать, как выбрать собаку и как за ней ухаживать, рассказали ТИА «Острова» в музее.

Часть улиц Южно-Сахалинска перекроют на время крестного хода
                 В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города. Подробности ТИА «Острова» рассказали в городской администрации.

Сахалинские прокуроры в прошлом году обнаружили 35 тысяч нарушений закона 
                 В 2016 году в Сахалинской области погасили задолженность по зарплате на общую сумму 186 миллионов рублей. В результате совместных действий правоохранителей и органов исполнительной власти региона со своими работниками рассчитались около 30 организаций-должников. Об этом сообщили накануне в ходе собрания, посвященного Дню работника прокуратуры, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

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