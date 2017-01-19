На будущей молочной ферме в Корсаковском районе поставили опорные колонны

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На стройплощадке совхоза «Корсаковский» в селе Раздольное завершилась установка колонн и начался монтаж стен будущей молочно-товарной фермы. С выходом на полную мощность здесь будет производиться около 8 тысяч тонн молока. О том, как продвигаются работы, ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В предстоящие выходные, 21 и 22 января, в Южно-Сахалинске состоится чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА). В спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26) соберется больше 80 сильнейших бойцов из Корсакова, Холмска, Томари, Углегорска, Шахтерска, Охи, Долинска и областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Юные южносахалинцы могут рассказать о своих проблемах по детскому телефону доверия. В областной столице он работает уже больше шести лет. Прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты круглосуточно готовы оказать необходимую помощь оказавшимся в социально опасном положении или сложной жизненной ситуации людям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
В воскресенье, 22 января, в Корсакове состоятся чемпионат и первенство Сахалинской области по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Они пройдут в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы (пер.Молодежный,7). Начало соревнований запланировано на 11 часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Третий день спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» работает в полноценном режиме с 9:00 до 21:00. Теперь любители горнолыжных видов спорта могут до закрытия кататься почти при дневном освещении. На юго-западном серпантине завершилась установка опор, проведены работы по подключению электричества, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
На Сахалине и Курилах отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По религиозной традиции во всех храмах области сегодня ночью были совершены Божественная Литургия и чин Великого освящения воды. В Южно-Сахалинске в полночь богослужение в кафедральном Соборе Рождества Христова возглавил Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. По окончании службы верующим раздали освященную воду. Многие из них также проследовали в городской парк культуры и отдыха, чтобы принять крещенскую купель. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
Активисты Общероссийского народного фронта вновь обратили внимание правительства Сахалинской области на неудовлетворительную работу городских коммунальных служб Южно-Сахалинска, которые в полной мере не справляются с уборкой тротуаров, дорог и дворов от снега. Общественники продолжают мониторинг в рамках акции ОНФ «Снежный фронт» по сигналам, поступающим от жителей областного центра. О результатах своей работы они сообщили ТИА «Острова».
Виталий Мутко назвал заявку Сахалинской области на проведение игр «Дети Азии» наиболее приемлемой
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, поддержал заявку Сахалинской области на проведение первых в истории страны международных зимних спортивных игр «Дети Азии». Данный вопрос накануне обсуждался в Москве. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве островного региона.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Сахалинский рыбокомбинат «Островной» поставил в Приморье первую партию консервов. Во Владивосток ее доставил рефрижератор «Бухта Наталии». В дальнейшем 2,5 миллиона банок сайры и скумбрии разойдутся по всей стране.
Водолаз сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. Полякова Анатолий Ткаченко обследовал крещенскую купель на озере Верхнем в Южно-Сахалинске. Он проверил, нет ли заноз и сколов в деревянной обшивке, представляющих опасность для погружающихся людей. Результаты его работы ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
18 января в 02:48 по московскому времени на 167 километре перегона Арсентьевка-Тихая сахалинского территориального управления дальневосточной железной дороги произошел сход локомотива и двух порожних вагонов грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении.
На Сахалине в двух партиях завозной мясной продукции специалисты ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружили наличие антибактериальных лекарственных средств, представляющих угрозу для здоровья потребителей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Банк ВТБ запустил мобильное приложение для компаний малого бизнеса. Оно позволит предпринимателям получить доступ к своим счетам с мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS, и планшетных компьютеров, работающих на базе iOS. О новинке ТИА «Острова» сообщили в банке ВТБ.
22 февраля во Дворце детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет муниципальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».К участию в фестивале приглашаются хоровые коллективы общеобразовательных учреждений областного центра (ученики 1-11-х классов в возрасте от 7 до 18 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
17 января в отдел МВД России по Невельскому городскому округу обратился 68-летний житель райцентра. Мужчина сообщил, что вчера к нему приходили две знакомые, которые отобрали у него пенсию. Подробности ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
22 января в 18:00 на большой сцене Чехов-центра Евгений Князев представит моноспектакль «Пиковая дама». Одно из самых мистических произведений Александра Пушкина в исполнении народного артиста России, лауреата государственной премии Российской Федерации не оставит зрителей равнодушными. Благодаря мастерству и изобретательности артиста оживут знаменитые пушкинские образы: старая графиня, скромная Лизонька и раздираемый противоречиями Германн. Об этом ТИА «Острова» сообщили в драматическом театре.
Волейбольный центр «Сахалин» объявил дополнительный набор мальчиков 2005-2006 годов рождения, желающих заниматься волейболом. Юным спортсменам предоставят возможность познакомиться с азами волейбола и учиться этой игре пять дней в неделю (с понедельника по пятницу). Их ждут увлекательные и интересные тренировки, а также поездки на соревнования, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
21 января в Сахалинском областном краеведческом музее пройдут мероприятия, приуроченные к выставке «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея. Во время встречи, презентации и викторины посетители смогут узнать, как выбрать собаку и как за ней ухаживать, рассказали ТИА «Острова» в музее.
В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города. Подробности ТИА «Острова» рассказали в городской администрации.
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На стройплощадке совхоза «Корсаковский» в селе Раздольное завершилась установка колонн и начался монтаж стен будущей молочно-товарной фермы. С выходом на полную мощность здесь будет производиться около 8 тысяч тонн молока. О том, как продвигаются работы, ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Сахалинской области запущен процесс создания нескольких крупных животноводческих комплексов. Они должны обеспечить жителей области качественным и доступным продовольствием местного производства. В частности, в Раздольном на базе совхоза «Корсаковский» при участии партнеров из Республики Беларусь создается современный агрогородок. Он включает в себя сельскохозяйственное производство, рассчитанное на тысячу голов дойного стада, а также жилье для работников.
Молочно-товарная ферма - это помещения для беспривязного содержания коров, молодняка, доильно-молочный блок, навес для сена, площадка для хранения техники, очистные сооружения. Для хранения силоса и сенажа построены шесть траншей. Всего их будет 11 при общей емкости 42 тысячи тонн.
С выходом нового объекта на полную мощность численность поголовья молочного стада в совхозе превысит 2 тысячи 500 голов. В итоге «Корсаковский» будет производить около восьми тысяч тонн молока в год. Естественно, это потребует создания перерабатывающего производства. Возможно, кроме кисломолочной продукции оно будет выпускать и мороженое. Сейчас ведется разработка проектной документации.
Как доложил главе области Сергей Стаценко, руководитель компании-подрядчика, строительство фермы идет в соответствии с графиком. На объект прибывают первые партии металлоконструкций. В феврале начнется их монтаж. Еще через месяц наступит время установки сэндвич-панелей. К заливке полов в помещениях строители приступят, ориентировочно, в марте или апреле.
- Летом мы будем завозить скот, - сказал губернатор. - К этому моменту объект должен быть готов. Больших опасений, что процесс строительства может задержаться, нет, хотя трудиться приходится напряженно.
Попутно в Раздольном возводят и индивидуальные жилые дома для сотрудников будущей фермы. Площадь каждого из них превышает 100 квадратных метров. Три комнаты, ванная, туалет, автономное отопление, приусадебный участок - полный набор, необходимый для благополучной жизни в сельской местности. Общее количество домов - 50. Сейчас ведется строительство первой очереди из 20 монолитных зданий. Заселять их планируют летом этого года. В 10 домах первой очереди ведутся отделочные работы. Строители заливают фундаменты еще под несколько зданий. А уже в марте наступит время второй очереди.
Развивается в совхозе «Корсаковском» и мясное животноводство. Прошедшей осенью в хозяйство поступило 398 голов крупного рогатого скота разных пород - шароле, абердин-ангусской, герефордской. Разместили их на ферме в селе Чапаево. Здесь животных содержат прямо под открытым небом. Специалисты знают: если качественных кормов в достатке, этот скот не нуждается в теплом помещении даже суровой зимой.
- Животные чувствуют себя хорошо, - сообщила главный ветеринар совхоза Валерия Сеничева. - Они без проблем переносят островную погоду. Это подтверждает полученный приплод. На Сахалине уже появились на свет 40 телят. Все они здоровы и хорошо набирают вес.
Чтобы реализовать планы по развитию мясного и молочного животноводства, совхоз должен обеспечить животных полноценным питанием. Этой теме было посвящено совещание с руководством хозяйства, которое провел Олег Кожемяко. Обсуждались посевные площади хозяйства, которые можно использовать для выращивания кормовых культур, наличие техники, приобретение концентрированных кормов с учетом растущих потребностей стада крупного рогатого скота.
На стройплощадке совхоза «Корсаковский» в селе Раздольное завершилась установка колонн и начался монтаж стен будущей молочно-товарной фермы. С выходом на полную мощность здесь будет производиться около 8 тысяч тонн молока. О том, как продвигаются работы, ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В предстоящие выходные, 21 и 22 января, в Южно-Сахалинске состоится чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА). В спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26) соберется больше 80 сильнейших бойцов из Корсакова, Холмска, Томари, Углегорска, Шахтерска, Охи, Долинска и областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Юные южносахалинцы могут рассказать о своих проблемах по детскому телефону доверия. В областной столице он работает уже больше шести лет. Прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты круглосуточно готовы оказать необходимую помощь оказавшимся в социально опасном положении или сложной жизненной ситуации людям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
В воскресенье, 22 января, в Корсакове состоятся чемпионат и первенство Сахалинской области по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Они пройдут в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы (пер.Молодежный,7). Начало соревнований запланировано на 11 часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Третий день спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» работает в полноценном режиме с 9:00 до 21:00. Теперь любители горнолыжных видов спорта могут до закрытия кататься почти при дневном освещении. На юго-западном серпантине завершилась установка опор, проведены работы по подключению электричества, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
На Сахалине и Курилах отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По религиозной традиции во всех храмах области сегодня ночью были совершены Божественная Литургия и чин Великого освящения воды. В Южно-Сахалинске в полночь богослужение в кафедральном Соборе Рождества Христова возглавил Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. По окончании службы верующим раздали освященную воду. Многие из них также проследовали в городской парк культуры и отдыха, чтобы принять крещенскую купель. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
Активисты Общероссийского народного фронта вновь обратили внимание правительства Сахалинской области на неудовлетворительную работу городских коммунальных служб Южно-Сахалинска, которые в полной мере не справляются с уборкой тротуаров, дорог и дворов от снега. Общественники продолжают мониторинг в рамках акции ОНФ «Снежный фронт» по сигналам, поступающим от жителей областного центра. О результатах своей работы они сообщили ТИА «Острова».
Виталий Мутко назвал заявку Сахалинской области на проведение игр «Дети Азии» наиболее приемлемой
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, поддержал заявку Сахалинской области на проведение первых в истории страны международных зимних спортивных игр «Дети Азии». Данный вопрос накануне обсуждался в Москве. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве островного региона.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Сахалинский рыбокомбинат «Островной» поставил в Приморье первую партию консервов. Во Владивосток ее доставил рефрижератор «Бухта Наталии». В дальнейшем 2,5 миллиона банок сайры и скумбрии разойдутся по всей стране.
Водолаз сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. Полякова Анатолий Ткаченко обследовал крещенскую купель на озере Верхнем в Южно-Сахалинске. Он проверил, нет ли заноз и сколов в деревянной обшивке, представляющих опасность для погружающихся людей. Результаты его работы ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
18 января в 02:48 по московскому времени на 167 километре перегона Арсентьевка-Тихая сахалинского территориального управления дальневосточной железной дороги произошел сход локомотива и двух порожних вагонов грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении.
На Сахалине в двух партиях завозной мясной продукции специалисты ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружили наличие антибактериальных лекарственных средств, представляющих угрозу для здоровья потребителей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Банк ВТБ запустил мобильное приложение для компаний малого бизнеса. Оно позволит предпринимателям получить доступ к своим счетам с мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS, и планшетных компьютеров, работающих на базе iOS. О новинке ТИА «Острова» сообщили в банке ВТБ.
22 февраля во Дворце детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет муниципальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».К участию в фестивале приглашаются хоровые коллективы общеобразовательных учреждений областного центра (ученики 1-11-х классов в возрасте от 7 до 18 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
17 января в отдел МВД России по Невельскому городскому округу обратился 68-летний житель райцентра. Мужчина сообщил, что вчера к нему приходили две знакомые, которые отобрали у него пенсию. Подробности ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
22 января в 18:00 на большой сцене Чехов-центра Евгений Князев представит моноспектакль «Пиковая дама». Одно из самых мистических произведений Александра Пушкина в исполнении народного артиста России, лауреата государственной премии Российской Федерации не оставит зрителей равнодушными. Благодаря мастерству и изобретательности артиста оживут знаменитые пушкинские образы: старая графиня, скромная Лизонька и раздираемый противоречиями Германн. Об этом ТИА «Острова» сообщили в драматическом театре.
Волейбольный центр «Сахалин» объявил дополнительный набор мальчиков 2005-2006 годов рождения, желающих заниматься волейболом. Юным спортсменам предоставят возможность познакомиться с азами волейбола и учиться этой игре пять дней в неделю (с понедельника по пятницу). Их ждут увлекательные и интересные тренировки, а также поездки на соревнования, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
21 января в Сахалинском областном краеведческом музее пройдут мероприятия, приуроченные к выставке «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея. Во время встречи, презентации и викторины посетители смогут узнать, как выбрать собаку и как за ней ухаживать, рассказали ТИА «Острова» в музее.
В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города. Подробности ТИА «Острова» рассказали в городской администрации.
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