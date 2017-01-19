На будущей молочной ферме в Корсаковском районе поставили опорные колонны

На стройплощадке совхоза «Корсаковский» в селе Раздольное завершилась установка колонн и начался монтаж стен будущей молочно-товарной фермы. С выходом на полную мощность здесь будет производиться около 8 тысяч тонн молока. О том, как продвигаются работы, ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

В Сахалинской области запущен процесс создания нескольких крупных животноводческих комплексов. Они должны обеспечить жителей области качественным и доступным продовольствием местного производства. В частности, в Раздольном на базе совхоза «Корсаковский» при участии партнеров из Республики Беларусь создается современный агрогородок. Он включает в себя сельскохозяйственное производство, рассчитанное на тысячу голов дойного стада, а также жилье для работников.

Молочно-товарная ферма - это помещения для беспривязного содержания коров, молодняка, доильно-молочный блок, навес для сена, площадка для хранения техники, очистные сооружения. Для хранения силоса и сенажа построены шесть траншей. Всего их будет 11 при общей емкости 42 тысячи тонн.

С выходом нового объекта на полную мощность численность поголовья молочного стада в совхозе превысит 2 тысячи 500 голов. В итоге «Корсаковский» будет производить около восьми тысяч тонн молока в год. Естественно, это потребует создания перерабатывающего производства. Возможно, кроме кисломолочной продукции оно будет выпускать и мороженое. Сейчас ведется разработка проектной документации.

Как доложил главе области Сергей Стаценко, руководитель компании-подрядчика, строительство фермы идет в соответствии с графиком. На объект прибывают первые партии металлоконструкций. В феврале начнется их монтаж. Еще через месяц наступит время установки сэндвич-панелей. К заливке полов в помещениях строители приступят, ориентировочно, в марте или апреле.

- Летом мы будем завозить скот, - сказал губернатор. - К этому моменту объект должен быть готов. Больших опасений, что процесс строительства может задержаться, нет, хотя трудиться приходится напряженно.

Попутно в Раздольном возводят и индивидуальные жилые дома для сотрудников будущей фермы. Площадь каждого из них превышает 100 квадратных метров. Три комнаты, ванная, туалет, автономное отопление, приусадебный участок - полный набор, необходимый для благополучной жизни в сельской местности. Общее количество домов - 50. Сейчас ведется строительство первой очереди из 20 монолитных зданий. Заселять их планируют летом этого года. В 10 домах первой очереди ведутся отделочные работы. Строители заливают фундаменты еще под несколько зданий. А уже в марте наступит время второй очереди.

Развивается в совхозе «Корсаковском» и мясное животноводство. Прошедшей осенью в хозяйство поступило 398 голов крупного рогатого скота разных пород - шароле, абердин-ангусской, герефордской. Разместили их на ферме в селе Чапаево. Здесь животных содержат прямо под открытым небом. Специалисты знают: если качественных кормов в достатке, этот скот не нуждается в теплом помещении даже суровой зимой.

- Животные чувствуют себя хорошо, - сообщила главный ветеринар совхоза Валерия Сеничева. - Они без проблем переносят островную погоду. Это подтверждает полученный приплод. На Сахалине уже появились на свет 40 телят. Все они здоровы и хорошо набирают вес.

Чтобы реализовать планы по развитию мясного и молочного животноводства, совхоз должен обеспечить животных полноценным питанием. Этой теме было посвящено совещание с руководством хозяйства, которое провел Олег Кожемяко. Обсуждались посевные площади хозяйства, которые можно использовать для выращивания кормовых культур, наличие техники, приобретение концентрированных кормов с учетом растущих потребностей стада крупного рогатого скота.