19 января 2017 г., 14:36

У сахалинских территорий опережающего развития появилась управляющая компания

В Сахалинской области появилась управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития. Структура, являясь дочерним подразделением Корпорации развития Дальнего Востока и Корпорации развития Сахалинской области, призвана выполнять функции управляющей компании территориями опережающего развития «Горный воздух» и «Южная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Корпорации развития Дальнего Востока».

Основной задачей «УК ТОР «Сахалин» является формирование благоприятной среды для работы резидентов территорий опережающего развития. Ей предстоит сконцентрировать усилия на реализации проектов и обеспечить контроль хода строительства инфраструктуры ТОР «Горный воздух» и ТОР «Южная».

- Корпорация развития Сахалинской области работает, в том числе, и с проектами, входящими в территории опережающего социально-экономического развития. Создание управляющей компании территориями опережающего социально-экономического развития в Сахалинской области безусловно будет способствовать созданию для инвесторов более комфортного режима работы, - отметил и.о. генерального директора «Корпорации развития Сахалинской области» Роман Николайчук. - Для нас важно, чтобы данные проекты как можно быстрее реализовывались, выходили на плановые показатели, повышалась их экономическая эффективность, что в конечном итоге будет означать скорейший возврат вложенных средств и снижение рисков финансовой несостоятельности компаний.

Совместно с региональными органами власти созданы дочерние управляющие компании Корпорации, которым переданы соответствующие полномочия по управлению территориями опережающего развития и взаимодействию с резидентами в регионах Дальнего Востока.

- Сформированные профессиональные команды реализуют принципы как оперативного сопровождения инвестиционных проектов, так и решения задач, связанных с текущей деятельностью компаний, работающих в рамках специальных режимов ведения предпринимательской деятельности. Наша задача - работать эффективно и слаженно, чтобы каждый резидент реализовал свой проект, получал прибыль и внёс свой вклад в развитие региона, - сказал генеральный директор «Корпорации развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

Основополагающий принцип работы «Корпорации развития Дальнего Востока» - «единое окно» для инвестора. Организация обеспечивает административное сопровождение инвестиционных проектов на местах, помогает в оформлении заявок и ведет их прием на получение статуса резидента ТОР и СПВ. Управляющая компания содействует потенциальным резидентам в разработке бизнес-плана на осуществление деятельности в ТОР, проводит консультации по налоговым и бухгалтерским вопросам, представляет интересы резидента в суде. Также в рамках режима ТОР обеспечивается необходимая инфраструктура и сопровождение таможенных операций.

Получить статус резидента ТОР может любой индивидуальный предприниматель или коммерческая организация. Для осуществления деятельности на территории ТОР необходимо подать заявку на заключение соглашения, которую можно заполнить на сайте www.erdc.ru или отправить по адресу info@erdc.ru. При возникновении вопросов специалисты управляющей компании проконсультируют по телефону 8 (800) 707-55-58.

ТОР «Горный воздух» создана Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2016 г. В нее вошли земельные кварталы, прилегающие к горнолыжному комплексу «Горный воздух», а также расположенные в Южно-Сахалинске (в районе международного аэропорта Хомутово и строящегося водно-спортивного комплекса по проспекту Мира). На рассмотрение в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило девять заявок с общим объемом инвестиций более 14 миллиардов рублей и перспективой создания 840 рабочих мест. Сегодня резидентами данной ТОР являются три компании с общим объемом инвестиций больше 8 миллиардов рублей и перспективой создания 354 рабочих мест.

ТОР «Южная» создана Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2016 года. ТОР представлена четырьмя площадками: «Таранай» и «Троицкое» (Анивский городской округ), «Южно-Сахалинск» (Южно-Сахалинский городской округ) и «Пензенское» (Томаринский городской округ). Сегодня на рассмотрение в Корпорация развития Дальнего Востока поступило семь заявок на общую сумму инвестиций 12,4 миллиарда рублей. Резидентами данной ТОР являются три компании с общим объемом инвестиций 7,6 миллиарда рублей и перспективой создания 453 рабочих мест.

С принятием Федерального Закона о ТОР в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 228 заявок на общую сумму инвестиций более 590 млрд рублей. В результате реализации данных проектов планируется создание более 35 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами ТОР на Дальнем Востоке являются 111 компаний с перспективой создания более 22 тысячи рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет 434,8 миллиарда рублей.