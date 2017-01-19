У сахалинских территорий опережающего развития появилась управляющая компания

|Политика
|Закон
|Общество
|Происшествия
|Здоровье
|Культура
|Экономика
|Образование
|Спорт
|Туризм
|18+
Сотрудники уголовного розыска южно-сахалинской полиции задержали 29-летнего мужчину. Они подозревают его в серии краж. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В Сахалинской области появилась управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития. Структура, являясь дочерним подразделением Корпорации развития Дальнего Востока и Корпорации развития Сахалинской области, призвана выполнять функции управляющей компании территориями опережающего развития «Горный воздух» и «Южная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Корпорации развития Дальнего Востока».
На стройплощадке совхоза «Корсаковский» в селе Раздольное завершилась установка колонн и начался монтаж стен будущей молочно-товарной фермы. С выходом на полную мощность здесь будет производиться около 8 тысяч тонн молока. О том, как продвигаются работы, ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В предстоящие выходные, 21 и 22 января, в Южно-Сахалинске состоится чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА). В спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26) соберется больше 80 сильнейших бойцов из Корсакова, Холмска, Томари, Углегорска, Шахтерска, Охи, Долинска и областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Юные южносахалинцы могут рассказать о своих проблемах по детскому телефону доверия. В областной столице он работает уже больше шести лет. Прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты круглосуточно готовы оказать необходимую помощь оказавшимся в социально опасном положении или сложной жизненной ситуации людям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
В воскресенье, 22 января, в Корсакове состоятся чемпионат и первенство Сахалинской области по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Они пройдут в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы (пер.Молодежный,7). Начало соревнований запланировано на 11 часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Третий день спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» работает в полноценном режиме с 9:00 до 21:00. Теперь любители горнолыжных видов спорта могут до закрытия кататься почти при дневном освещении. На юго-западном серпантине завершилась установка опор, проведены работы по подключению электричества, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
На Сахалине и Курилах отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По религиозной традиции во всех храмах области сегодня ночью были совершены Божественная Литургия и чин Великого освящения воды. В Южно-Сахалинске в полночь богослужение в кафедральном Соборе Рождества Христова возглавил Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. По окончании службы верующим раздали освященную воду. Многие из них также проследовали в городской парк культуры и отдыха, чтобы принять крещенскую купель. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
Активисты Общероссийского народного фронта вновь обратили внимание правительства Сахалинской области на неудовлетворительную работу городских коммунальных служб Южно-Сахалинска, которые в полной мере не справляются с уборкой тротуаров, дорог и дворов от снега. Общественники продолжают мониторинг в рамках акции ОНФ «Снежный фронт» по сигналам, поступающим от жителей областного центра. О результатах своей работы они сообщили ТИА «Острова».
Виталий Мутко назвал заявку Сахалинской области на проведение игр «Дети Азии» наиболее приемлемой
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, поддержал заявку Сахалинской области на проведение первых в истории страны международных зимних спортивных игр «Дети Азии». Данный вопрос накануне обсуждался в Москве. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве островного региона.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Сахалинский рыбокомбинат «Островной» поставил в Приморье первую партию консервов. Во Владивосток ее доставил рефрижератор «Бухта Наталии». В дальнейшем 2,5 миллиона банок сайры и скумбрии разойдутся по всей стране.
Водолаз сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. Полякова Анатолий Ткаченко обследовал крещенскую купель на озере Верхнем в Южно-Сахалинске. Он проверил, нет ли заноз и сколов в деревянной обшивке, представляющих опасность для погружающихся людей. Результаты его работы ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
18 января в 02:48 по московскому времени на 167 километре перегона Арсентьевка-Тихая сахалинского территориального управления дальневосточной железной дороги произошел сход локомотива и двух порожних вагонов грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении.
На Сахалине в двух партиях завозной мясной продукции специалисты ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружили наличие антибактериальных лекарственных средств, представляющих угрозу для здоровья потребителей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Банк ВТБ запустил мобильное приложение для компаний малого бизнеса. Оно позволит предпринимателям получить доступ к своим счетам с мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS, и планшетных компьютеров, работающих на базе iOS. О новинке ТИА «Острова» сообщили в банке ВТБ.
22 февраля во Дворце детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет муниципальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».К участию в фестивале приглашаются хоровые коллективы общеобразовательных учреждений областного центра (ученики 1-11-х классов в возрасте от 7 до 18 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
17 января в отдел МВД России по Невельскому городскому округу обратился 68-летний житель райцентра. Мужчина сообщил, что вчера к нему приходили две знакомые, которые отобрали у него пенсию. Подробности ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
22 января в 18:00 на большой сцене Чехов-центра Евгений Князев представит моноспектакль «Пиковая дама». Одно из самых мистических произведений Александра Пушкина в исполнении народного артиста России, лауреата государственной премии Российской Федерации не оставит зрителей равнодушными. Благодаря мастерству и изобретательности артиста оживут знаменитые пушкинские образы: старая графиня, скромная Лизонька и раздираемый противоречиями Германн. Об этом ТИА «Острова» сообщили в драматическом театре.
Волейбольный центр «Сахалин» объявил дополнительный набор мальчиков 2005-2006 годов рождения, желающих заниматься волейболом. Юным спортсменам предоставят возможность познакомиться с азами волейбола и учиться этой игре пять дней в неделю (с понедельника по пятницу). Их ждут увлекательные и интересные тренировки, а также поездки на соревнования, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
|Архив новостей
|
|Опросы
В Сахалинской области появилась управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития. Структура, являясь дочерним подразделением Корпорации развития Дальнего Востока и Корпорации развития Сахалинской области, призвана выполнять функции управляющей компании территориями опережающего развития «Горный воздух» и «Южная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Корпорации развития Дальнего Востока».
Основной задачей «УК ТОР «Сахалин» является формирование благоприятной среды для работы резидентов территорий опережающего развития. Ей предстоит сконцентрировать усилия на реализации проектов и обеспечить контроль хода строительства инфраструктуры ТОР «Горный воздух» и ТОР «Южная».
- Корпорация развития Сахалинской области работает, в том числе, и с проектами, входящими в территории опережающего социально-экономического развития. Создание управляющей компании территориями опережающего социально-экономического развития в Сахалинской области безусловно будет способствовать созданию для инвесторов более комфортного режима работы, - отметил и.о. генерального директора «Корпорации развития Сахалинской области» Роман Николайчук. - Для нас важно, чтобы данные проекты как можно быстрее реализовывались, выходили на плановые показатели, повышалась их экономическая эффективность, что в конечном итоге будет означать скорейший возврат вложенных средств и снижение рисков финансовой несостоятельности компаний.
Совместно с региональными органами власти созданы дочерние управляющие компании Корпорации, которым переданы соответствующие полномочия по управлению территориями опережающего развития и взаимодействию с резидентами в регионах Дальнего Востока.
- Сформированные профессиональные команды реализуют принципы как оперативного сопровождения инвестиционных проектов, так и решения задач, связанных с текущей деятельностью компаний, работающих в рамках специальных режимов ведения предпринимательской деятельности. Наша задача - работать эффективно и слаженно, чтобы каждый резидент реализовал свой проект, получал прибыль и внёс свой вклад в развитие региона, - сказал генеральный директор «Корпорации развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.
Основополагающий принцип работы «Корпорации развития Дальнего Востока» - «единое окно» для инвестора. Организация обеспечивает административное сопровождение инвестиционных проектов на местах, помогает в оформлении заявок и ведет их прием на получение статуса резидента ТОР и СПВ. Управляющая компания содействует потенциальным резидентам в разработке бизнес-плана на осуществление деятельности в ТОР, проводит консультации по налоговым и бухгалтерским вопросам, представляет интересы резидента в суде. Также в рамках режима ТОР обеспечивается необходимая инфраструктура и сопровождение таможенных операций.
Получить статус резидента ТОР может любой индивидуальный предприниматель или коммерческая организация. Для осуществления деятельности на территории ТОР необходимо подать заявку на заключение соглашения, которую можно заполнить на сайте www.erdc.ru или отправить по адресу info@erdc.ru. При возникновении вопросов специалисты управляющей компании проконсультируют по телефону 8 (800) 707-55-58.
ТОР «Горный воздух» создана Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2016 г. В нее вошли земельные кварталы, прилегающие к горнолыжному комплексу «Горный воздух», а также расположенные в Южно-Сахалинске (в районе международного аэропорта Хомутово и строящегося водно-спортивного комплекса по проспекту Мира). На рассмотрение в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило девять заявок с общим объемом инвестиций более 14 миллиардов рублей и перспективой создания 840 рабочих мест. Сегодня резидентами данной ТОР являются три компании с общим объемом инвестиций больше 8 миллиардов рублей и перспективой создания 354 рабочих мест.
ТОР «Южная» создана Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2016 года. ТОР представлена четырьмя площадками: «Таранай» и «Троицкое» (Анивский городской округ), «Южно-Сахалинск» (Южно-Сахалинский городской округ) и «Пензенское» (Томаринский городской округ). Сегодня на рассмотрение в Корпорация развития Дальнего Востока поступило семь заявок на общую сумму инвестиций 12,4 миллиарда рублей. Резидентами данной ТОР являются три компании с общим объемом инвестиций 7,6 миллиарда рублей и перспективой создания 453 рабочих мест.
С принятием Федерального Закона о ТОР в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 228 заявок на общую сумму инвестиций более 590 млрд рублей. В результате реализации данных проектов планируется создание более 35 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами ТОР на Дальнем Востоке являются 111 компаний с перспективой создания более 22 тысячи рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет 434,8 миллиарда рублей.
Сотрудники уголовного розыска южно-сахалинской полиции задержали 29-летнего мужчину. Они подозревают его в серии краж. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В Сахалинской области появилась управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития. Структура, являясь дочерним подразделением Корпорации развития Дальнего Востока и Корпорации развития Сахалинской области, призвана выполнять функции управляющей компании территориями опережающего развития «Горный воздух» и «Южная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Корпорации развития Дальнего Востока».
На стройплощадке совхоза «Корсаковский» в селе Раздольное завершилась установка колонн и начался монтаж стен будущей молочно-товарной фермы. С выходом на полную мощность здесь будет производиться около 8 тысяч тонн молока. О том, как продвигаются работы, ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В предстоящие выходные, 21 и 22 января, в Южно-Сахалинске состоится чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА). В спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26) соберется больше 80 сильнейших бойцов из Корсакова, Холмска, Томари, Углегорска, Шахтерска, Охи, Долинска и областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Юные южносахалинцы могут рассказать о своих проблемах по детскому телефону доверия. В областной столице он работает уже больше шести лет. Прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты круглосуточно готовы оказать необходимую помощь оказавшимся в социально опасном положении или сложной жизненной ситуации людям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
В воскресенье, 22 января, в Корсакове состоятся чемпионат и первенство Сахалинской области по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Они пройдут в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы (пер.Молодежный,7). Начало соревнований запланировано на 11 часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Третий день спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» работает в полноценном режиме с 9:00 до 21:00. Теперь любители горнолыжных видов спорта могут до закрытия кататься почти при дневном освещении. На юго-западном серпантине завершилась установка опор, проведены работы по подключению электричества, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
На Сахалине и Курилах отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По религиозной традиции во всех храмах области сегодня ночью были совершены Божественная Литургия и чин Великого освящения воды. В Южно-Сахалинске в полночь богослужение в кафедральном Соборе Рождества Христова возглавил Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. По окончании службы верующим раздали освященную воду. Многие из них также проследовали в городской парк культуры и отдыха, чтобы принять крещенскую купель. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
Активисты Общероссийского народного фронта вновь обратили внимание правительства Сахалинской области на неудовлетворительную работу городских коммунальных служб Южно-Сахалинска, которые в полной мере не справляются с уборкой тротуаров, дорог и дворов от снега. Общественники продолжают мониторинг в рамках акции ОНФ «Снежный фронт» по сигналам, поступающим от жителей областного центра. О результатах своей работы они сообщили ТИА «Острова».
Виталий Мутко назвал заявку Сахалинской области на проведение игр «Дети Азии» наиболее приемлемой
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, поддержал заявку Сахалинской области на проведение первых в истории страны международных зимних спортивных игр «Дети Азии». Данный вопрос накануне обсуждался в Москве. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве островного региона.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Сахалинский рыбокомбинат «Островной» поставил в Приморье первую партию консервов. Во Владивосток ее доставил рефрижератор «Бухта Наталии». В дальнейшем 2,5 миллиона банок сайры и скумбрии разойдутся по всей стране.
Водолаз сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. Полякова Анатолий Ткаченко обследовал крещенскую купель на озере Верхнем в Южно-Сахалинске. Он проверил, нет ли заноз и сколов в деревянной обшивке, представляющих опасность для погружающихся людей. Результаты его работы ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
18 января в 02:48 по московскому времени на 167 километре перегона Арсентьевка-Тихая сахалинского территориального управления дальневосточной железной дороги произошел сход локомотива и двух порожних вагонов грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении.
На Сахалине в двух партиях завозной мясной продукции специалисты ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружили наличие антибактериальных лекарственных средств, представляющих угрозу для здоровья потребителей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Банк ВТБ запустил мобильное приложение для компаний малого бизнеса. Оно позволит предпринимателям получить доступ к своим счетам с мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS, и планшетных компьютеров, работающих на базе iOS. О новинке ТИА «Острова» сообщили в банке ВТБ.
22 февраля во Дворце детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет муниципальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».К участию в фестивале приглашаются хоровые коллективы общеобразовательных учреждений областного центра (ученики 1-11-х классов в возрасте от 7 до 18 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
17 января в отдел МВД России по Невельскому городскому округу обратился 68-летний житель райцентра. Мужчина сообщил, что вчера к нему приходили две знакомые, которые отобрали у него пенсию. Подробности ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
22 января в 18:00 на большой сцене Чехов-центра Евгений Князев представит моноспектакль «Пиковая дама». Одно из самых мистических произведений Александра Пушкина в исполнении народного артиста России, лауреата государственной премии Российской Федерации не оставит зрителей равнодушными. Благодаря мастерству и изобретательности артиста оживут знаменитые пушкинские образы: старая графиня, скромная Лизонька и раздираемый противоречиями Германн. Об этом ТИА «Острова» сообщили в драматическом театре.
Волейбольный центр «Сахалин» объявил дополнительный набор мальчиков 2005-2006 годов рождения, желающих заниматься волейболом. Юным спортсменам предоставят возможность познакомиться с азами волейбола и учиться этой игре пять дней в неделю (с понедельника по пятницу). Их ждут увлекательные и интересные тренировки, а также поездки на соревнования, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Было бы неплохо, если бы в МФЦ помогали людям с подготовкой ...
тв новости канал россия нтв bess бегут тв Lado
Заголовок "В Томаринском районе обновят 27 фасадов ...
По прежнему происходят задержки на "Солнцевском" угольном ...
ТИА Острова
Новости Сахалина и Курильских островов
|
© 2006—2017, ТИА "Острова". Редакция: redaktor@tia-ostrova.ru