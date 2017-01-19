19 января 2017 г., 14:59

Вор обокрал в Южно-Сахалинске семь незапертых квартир

Сотрудники уголовного розыска южно-сахалинской полиции задержали 29-летнего мужчину. Они подозревают его в серии краж. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Известно, что указанный злоумышленник несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за хищение ценного имущества. Однако на учет он не встал, а отправился в областной центр.

По ночам подозреваемый специально ходил по подъездам многоквартирных домов в поисках жилища, которое хозяева забыли запереть на замок. Обнаружив такое, он похищал все, что находилось в поле досягаемости. Чаще всего это были кошельки с деньгами и банковскими картами, а также мобильные телефоны. Днем с той же целью подозреваемый посещал различные магазины и офисы, где похищал товары с прилавков, женские сумочки и портативную цифровую технику.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность указанного мужчины к совершению данных преступлений и задержали злоумышленника с поличным, когда тот проник в очередную незапертую квартиру и намеревался похитить мобильный телефон.

В настоящий момент правоохранители установили причастность подозреваемого к 16 имущественным преступлениям, семь из которых - квартирные кражи.

Задержанный дал признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Возбуждено уголовное дело.