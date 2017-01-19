В конце января в Южно-Сахалинске пройдет фестиваль японского кино

Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области проведет «Фестиваль японского кино 2017». Он пройдет в Южно-Сахалинске с 27 по 29 января в киноконцертном зале «Октябрь». Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.



Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области проведет «Фестиваль японского кино 2017». Он пройдет в Южно-Сахалинске с 27 по 29 января в киноконцертном зале «Октябрь». Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.

Сахалинский Минлесхоз описал особо охраняемые природные территории области на 750 страницах

18 января Минлесхоз утвердил кадастр особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения Сахалинской области по состоянию на 1 января 2017 года. 750-страничный документ хранится в министерстве. Также кадастр размещен в электронном виде на официальном сайте минлесхоза в разделе ООПТ и Красная книга. Любой желающий может ознакомиться с интересующей его информацией об ООПТ регионального значения, использовать ее в научных, познавательных, просветительских и других целях. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве лесного хозяйства Сахалинской области.



18 января Минлесхоз утвердил кадастр особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения Сахалинской области по состоянию на 1 января 2017 года. 750-страничный документ хранится в министерстве. Также кадастр размещен в электронном виде на официальном сайте минлесхоза в разделе ООПТ и Красная книга. Любой желающий может ознакомиться с интересующей его информацией об ООПТ регионального значения, использовать ее в научных, познавательных, просветительских и других целях. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве лесного хозяйства Сахалинской области.

Сахалинская областная библиотека презентует проект «Статус: Онлайн на Сахалине»

23 января в 10:00 в зале заседаний Сахалинской областной универсальной научной библиотеки состоится презентация проекта «Статус: Онлайн на Сахалине». Об этом ТИА «Острова» сообщили в библиотеке.



23 января в 10:00 в зале заседаний Сахалинской областной универсальной научной библиотеки состоится презентация проекта «Статус: Онлайн на Сахалине». Об этом ТИА «Острова» сообщили в библиотеке.

Вор обокрал в Южно-Сахалинске семь незапертых квартир

Сотрудники уголовного розыска южно-сахалинской полиции задержали 29-летнего мужчину. Они подозревают его в серии краж. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.



Сотрудники уголовного розыска южно-сахалинской полиции задержали 29-летнего мужчину. Они подозревают его в серии краж. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

У сахалинских территорий опережающего развития появилась управляющая компания

В Сахалинской области появилась управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития. Структура, являясь дочерним подразделением Корпорации развития Дальнего Востока и Корпорации развития Сахалинской области, призвана выполнять функции управляющей компании территориями опережающего развития «Горный воздух» и «Южная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Корпорации развития Дальнего Востока».



В Сахалинской области появилась управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития. Структура, являясь дочерним подразделением Корпорации развития Дальнего Востока и Корпорации развития Сахалинской области, призвана выполнять функции управляющей компании территориями опережающего развития «Горный воздух» и «Южная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Корпорации развития Дальнего Востока».

На будущей молочной ферме в Корсаковском районе поставили опорные колонны

На стройплощадке совхоза «Корсаковский» в селе Раздольное завершилась установка колонн и начался монтаж стен будущей молочно-товарной фермы. С выходом на полную мощность здесь будет производиться около 8 тысяч тонн молока. О том, как продвигаются работы, ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



На стройплощадке совхоза «Корсаковский» в селе Раздольное завершилась установка колонн и начался монтаж стен будущей молочно-товарной фермы. С выходом на полную мощность здесь будет производиться около 8 тысяч тонн молока. О том, как продвигаются работы, ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

80 сахалинских бойцов ММА поспорят за первенство в областном чемпионате

В предстоящие выходные, 21 и 22 января, в Южно-Сахалинске состоится чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА). В спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26) соберется больше 80 сильнейших бойцов из Корсакова, Холмска, Томари, Углегорска, Шахтерска, Охи, Долинска и областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



В предстоящие выходные, 21 и 22 января, в Южно-Сахалинске состоится чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА). В спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26) соберется больше 80 сильнейших бойцов из Корсакова, Холмска, Томари, Углегорска, Шахтерска, Охи, Долинска и областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Южно-сахалинские дети смогут рассказать о своих проблемах по телефону доверия

Юные южносахалинцы могут рассказать о своих проблемах по детскому телефону доверия. В областной столице он работает уже больше шести лет. Прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты круглосуточно готовы оказать необходимую помощь оказавшимся в социально опасном положении или сложной жизненной ситуации людям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.



Юные южносахалинцы могут рассказать о своих проблемах по детскому телефону доверия. В областной столице он работает уже больше шести лет. Прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты круглосуточно готовы оказать необходимую помощь оказавшимся в социально опасном положении или сложной жизненной ситуации людям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

Сахалинские спортсмены посоревнуются в прыжках на батуте

В воскресенье, 22 января, в Корсакове состоятся чемпионат и первенство Сахалинской области по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Они пройдут в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы (пер.Молодежный,7). Начало соревнований запланировано на 11 часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



В воскресенье, 22 января, в Корсакове состоятся чемпионат и первенство Сахалинской области по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Они пройдут в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы (пер.Молодежный,7). Начало соревнований запланировано на 11 часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

На сахалинском «Горном воздухе» осветили юго-западный серпантин

Третий день спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» работает в полноценном режиме с 9:00 до 21:00. Теперь любители горнолыжных видов спорта могут до закрытия кататься почти при дневном освещении. На юго-западном серпантине завершилась установка опор, проведены работы по подключению электричества, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



Третий день спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» работает в полноценном режиме с 9:00 до 21:00. Теперь любители горнолыжных видов спорта могут до закрытия кататься почти при дневном освещении. На юго-западном серпантине завершилась установка опор, проведены работы по подключению электричества, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Больше 500 южносахалинцев окунулись в иордань на озере Верхнее

На Сахалине и Курилах отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По религиозной традиции во всех храмах области сегодня ночью были совершены Божественная Литургия и чин Великого освящения воды. В Южно-Сахалинске в полночь богослужение в кафедральном Соборе Рождества Христова возглавил Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. По окончании службы верующим раздали освященную воду. Многие из них также проследовали в городской парк культуры и отдыха, чтобы принять крещенскую купель. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.



На Сахалине и Курилах отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По религиозной традиции во всех храмах области сегодня ночью были совершены Божественная Литургия и чин Великого освящения воды. В Южно-Сахалинске в полночь богослужение в кафедральном Соборе Рождества Христова возглавил Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. По окончании службы верующим раздали освященную воду. Многие из них также проследовали в городской парк культуры и отдыха, чтобы принять крещенскую купель. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.

Сахалинские общественники остались недовольны качеством расчистки Южно-Сахалинска от снега

Активисты Общероссийского народного фронта вновь обратили внимание правительства Сахалинской области на неудовлетворительную работу городских коммунальных служб Южно-Сахалинска, которые в полной мере не справляются с уборкой тротуаров, дорог и дворов от снега. Общественники продолжают мониторинг в рамках акции ОНФ «Снежный фронт» по сигналам, поступающим от жителей областного центра. О результатах своей работы они сообщили ТИА «Острова».



Активисты Общероссийского народного фронта вновь обратили внимание правительства Сахалинской области на неудовлетворительную работу городских коммунальных служб Южно-Сахалинска, которые в полной мере не справляются с уборкой тротуаров, дорог и дворов от снега. Общественники продолжают мониторинг в рамках акции ОНФ «Снежный фронт» по сигналам, поступающим от жителей областного центра. О результатах своей работы они сообщили ТИА «Острова».



Виталий Мутко назвал заявку Сахалинской области на проведение игр «Дети Азии» наиболее приемлемой

Виталий Мутко, заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, поддержал заявку Сахалинской области на проведение первых в истории страны международных зимних спортивных игр «Дети Азии». Данный вопрос накануне обсуждался в Москве. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве островного региона.



Виталий Мутко, заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, поддержал заявку Сахалинской области на проведение первых в истории страны международных зимних спортивных игр «Дети Азии». Данный вопрос накануне обсуждался в Москве. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве островного региона.

«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 24-26 января

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



Компания «Сахалинэнерго» проинформировала о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

До Владивостока дошла первая партия сайры и скумбрии от сахалинского рыбокомбината «Островной»

Сахалинский рыбокомбинат «Островной» поставил в Приморье первую партию консервов. Во Владивосток ее доставил рефрижератор «Бухта Наталии». В дальнейшем 2,5 миллиона банок сайры и скумбрии разойдутся по всей стране.



Сахалинский рыбокомбинат «Островной» поставил в Приморье первую партию консервов. Во Владивосток ее доставил рефрижератор «Бухта Наталии». В дальнейшем 2,5 миллиона банок сайры и скумбрии разойдутся по всей стране.

Крещенскую купель в Южно-Сахалинске обшили деревом

Водолаз сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. Полякова Анатолий Ткаченко обследовал крещенскую купель на озере Верхнем в Южно-Сахалинске. Он проверил, нет ли заноз и сколов в деревянной обшивке, представляющих опасность для погружающихся людей. Результаты его работы ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.



Водолаз сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. Полякова Анатолий Ткаченко обследовал крещенскую купель на озере Верхнем в Южно-Сахалинске. Он проверил, нет ли заноз и сколов в деревянной обшивке, представляющих опасность для погружающихся людей. Результаты его работы ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

На Сахалине сошел с пути грузовой поезд

18 января в 02:48 по московскому времени на 167 километре перегона Арсентьевка-Тихая сахалинского территориального управления дальневосточной железной дороги произошел сход локомотива и двух порожних вагонов грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении.



18 января в 02:48 по московскому времени на 167 километре перегона Арсентьевка-Тихая сахалинского территориального управления дальневосточной железной дороги произошел сход локомотива и двух порожних вагонов грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении.

На Сахалин приехали напичканные химией крылышки и желудки цыплят бройлеров

На Сахалине в двух партиях завозной мясной продукции специалисты ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружили наличие антибактериальных лекарственных средств, представляющих угрозу для здоровья потребителей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.



На Сахалине в двух партиях завозной мясной продукции специалисты ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружили наличие антибактериальных лекарственных средств, представляющих угрозу для здоровья потребителей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Банк ВТБ сделал мобильное приложение для сахалинского малого бизнеса

Банк ВТБ запустил мобильное приложение для компаний малого бизнеса. Оно позволит предпринимателям получить доступ к своим счетам с мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS, и планшетных компьютеров, работающих на базе iOS. О новинке ТИА «Острова» сообщили в банке ВТБ.



Банк ВТБ запустил мобильное приложение для компаний малого бизнеса. Оно позволит предпринимателям получить доступ к своим счетам с мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS, и планшетных компьютеров, работающих на базе iOS. О новинке ТИА «Острова» сообщили в банке ВТБ.